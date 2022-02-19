Канадським ученим вдалося змінити групу крові донорських легень, що зробило великий крок у галузі трансплантології

20:38 17 лютий Київ, Україна

Канадські вчені змінили групу крові донорських легень з другої на першу, яка вважається універсальною, обробивши органи ферментами. Це дозволило обійти бар'єр імунонесумісних трансплантацій у системі груп крові ABO. При моделюванні трансплантації таких легенів поза організмом вдалося запобігти розвитку запалення, що потенційно може зменшити ризик відторгнення трансплантату. Результати дослідження опубліковані у Science Translational Medicine.



Чому це важливо?



Для пацієнтів із термінальними стадіями легеневих захворювань успішна трансплантація легень є єдиним способом лікування. У той самий час, можливість проведення трансплантації залежить від використання донорських органів, антигени на поверхні клітин яких мають бути імунологічно сумісними з організмом реципієнта. Інакше відбувається відторгнення трансплантату імунною системою реципієнта. Така умова імунної відповідності часто зменшує можливість знайти сумісного донора, що призводить не лише до збільшення смертності пацієнтів у списках очікування, а й до вибракування несумісних донорських органів.



Важливим фактором, що впливає на придатність легень для трансплантації пацієнта, є сумісність групи крові донора та реципієнта. За системою ABO вона визначається A, B та H антигенами, що знаходяться на поверхні еритроцитів. Так, перша група крові містить лише неімуногенний антиген Н, тому її часто називають універсальною групою крові, яку можна переливати людям з іншими групами. Друга і третя групи містять антиген А або В відповідно, а до складу четвертої групи крові входять одночасно антигени А і В, тому їх не переливають людям з першою групою крові. Тому кандидати на трансплантацію легень з першою групою крові в середньому чекають на донора довше і мають на 20 відсотків більш високий рівень смертності, ніж особи з іншими групами. Для зменшення ризику імунної несумісності трансплантату з організмом реципієнта група канадських учених спробувала перетворити антиген A на поверхні клітин легень донора на універсальний антиген H за допомогою нещодавно ідентифікованих специфічних ферментів — деацетилази FpGalNAc та Fp-галактозамінідази.



Як створити "універсальні" легені для трансплантації?



Створення «універсальних» легень проходило у два етапи. Спочатку вченим довелося тестувати ферментативне відщеплення антигену А на п'яти зразках еритроцитів, тканинах трьох аорт, а також восьми легенів, отриманих від донорів з другою групою крові. Дослідження легень проводили за допомогою стандартного в трансплантології методу перфузії – підтримка органів живими поза організмом у спеціальній камері з розчином (EVLP).



На другому етапі дослідження вчені імітували трансплантацію легень поза організмом, де замість реципієнта з першою групою крові використовували сурогатний розчин із доданою до нього плазмою першої групи крові. Для цього спочатку кожну з трьох пар донорських легень розділили на експериментальну та контрольну групи. В експериментальній групі легені обробляли ферментами, щоб перетворити антиген А на неімуногенний Н, а в контрольній - легені залишили необробленим. Для імітації трансплантації до розчину, в якому були легені обох груп, додали плазму першої групи крові. Контроль ферментативної реакції здійснювали на клітинному, тканинному та органному рівнях. Стан легень оцінювали за фізіологічними параметрами, а також проводили біопсію. Запальний процес визначали гострим ураженням легень та зміною профілю компонентів імунної відповіді (системи комплементу, цитокінів, інтерферону).



Які результати дослідження?