Канадський дрон запрограмували шукати людей за телефонним сигналом

17:58 17 лютий Київ, Україна

Канадська компанія Robotics Centre розробила модуль для дронів Echo SAR, з яким дрон зможе виявляти радіосигнал телефонів навіть поза мережею. Такий дрон пропонують використовувати у пошуково-рятувальних операціях, охороні та відстеженні рятувальників.



Як дрони беруть участь у пошуково-рятувальних операціях?



За кілька років поліпшення своїх навігаційних навичок та витривалості дрони змінили свою розважальну роль і взяли на себе велику кількість завдань, пов'язаних зі спостереженням, пошуковими операціями, доставкою корисних вантажів і навіть дісталися Марса. І при прибутті до місця, наприклад, стихійного лиха, одним з найважливіших завдань є виявлення всіх постраждалих, які можуть перебувати у пастці з уламків зруйнованої будівлі чи густоти лісу. Саме з цим завданням канадська компанія Robotics Centre розробила модуль Echo SAR, який допоможе дронам впоратися і з цим завданням.



Модуль є модифікацією вже наявної розробленої британською компанією Smith Myers системи виявлення мобільних телефонів Artemis. Вона вже використовувалася в пілотованих транспортних засобах, проте модуль Echo SAR є першою версією для невеликого коптера, зокрема, квадрокоптерів Teledyne R80D SkyRaider та SkyRanger R7.



Яким чином модуль допоможе шукати постраждалих?



Зазвичай системи пеленгації використовують радіочастотну енергію визначення пеленга і кількості сигналу з метою оцінки відстані. Проте точність такого підходу не надто висока. Тому для позиціонування Artemis використовує стільниковий протокол для оцінки відстані від літака до мобільного телефону. Система зв'язується з мобільним телефоном за допомогою протоколів GSM, UMTS або LTE і оцінює відстань від транспортного засобу, на якому вона розміщена, до мобільного телефону за допомогою власних алгоритмів, які в поєднанні з даними транспортного засобу GPS фіксують широту і довготу.



За повідомленням компанії, модуль, що прикріплений до шасі дрону, зможе зловити сигнал будь-якого мобільного пристрою, незалежно від того, чи є в регіоні зв'язок. Echo SAR важить 1,04 кілограма, має 32 гігабайти вбудованої пам'яті та зможе працювати при температурі від -20 до 50 градусів Цельсія. Echo SAR перетворює мобільний телефон на маяк для визначення розташування власника телефону в діапазоні понад 30 кілометрів і навіть забезпечить аудіо- та текстовий зв'язок.





Розробники вважають, що Echo SAR стане в нагоді не тільки в пошуково-рятувальних операціях, але і при охороні кордонів або при гасінні лісових пожеж для рятувальних загонів.



