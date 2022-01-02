Який зв'язок онкології з молоком та м'ясом – дослідження вчених

08:48 02 січень Київ, Україна

Що є поштовхом до захворювання, які фактори провокують онкологічну зміну органів та клітин людини? Ці питання продовжують досліджувати вчені та медики всього світу. За даними, опублікованими в інтернет-журналі Men's Life, серед учених є думка, що такі продукти, як молоко та м'ясо великих рогатих тварин, сприяють збільшенню ризику появи онкологічних змін в органах людини.

Як виявилося, поштовхом до розвитку онкології служать інфекційні агенти, що містяться в цих продуктах. Вперше їх було виявлено кілька років тому. Ці агенти можуть проникати в клітини людей, жити в них та розмножуватися. Цей агент вчені назвали BMMF (bovine meat and milk factors, що в перекладі означає: фактори бичачого м'яса та молока).

За своєю природою та характеристиками агенти займають місце між вірусами та бактеріями. Найчастіше BMMF було виявлено в молоці та м'ясі великої рогатої худоби, вирощеної на домашніх фермах.

Провівши порівняльний аналіз тканин кишечника здорових людей та хворих з підтвердженим діагнозом раку кишечника, дослідники виявили інфекційних агентів у злоякісних утвореннях більшості пацієнтів.. Також вдалося встановити той факт, що BMMF часто є причиною виникнення запальних процесів у кишечнику. Саме через такі запальні процеси агенти провокують виникнення онкологічної зміни тканин кишківника.

Це не єдине дослідження, пов'язане з вивченням впливу м'яса та молока на виникнення онкології.

На захист цих продуктів хочеться відзначити їхню величезну користь для людини. Так, яловичина, наприклад, містить вітаміни групи В, калій, натрій, магній, фосфор, а молоко включає вітаміни A, D, B1, B12, а також такі речовини як кальцій, калій, магній, фтор, залізо.