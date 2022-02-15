Які харчові продукти майже ніколи не псуються?

11:59 15 лютий Київ, Україна

Більшість продуктів мають термін зберігання трохи більше декількох днів. Рідко щось з того, що ми купуємо в супермаркеті, буде придатним для вживання протягом двох-трьох тижнів, і то за умови зберігання в холодильнику. Це одна з причин, чому в наш час не надто заведено робити запаси.



Але є продукти, які не псуються майже ніколи. Їх можна зберігати роками, і впевнено купувати про запас, на випадок якщо раптом почнеться зомбі-апокаліпсис, третя світова або в черговий раз обвалиться національна валюта і ціни зростуть у рази.



Білий рис

Є різні види рису, які відрізняються в плані поживності та вмісту олій, що впливають на поживність та смак. Але довше зберігається білий рис – якщо тримати його в сухому місці, без доступу повітря, то термін його придатності може досягати 30 років.



Сушена квасоля

Недорогий, поживний і цілком гідний у плані смакових якостей продукт. До списку найпопулярніших у нас належить квасоля, горох, нут та сочевиця.

Правила зберігання тут такі ж, як і у випадку з рисом – щільно закриті контейнери, у сухому темному місці. У такому разі вони можуть зберігатися роками.



Сіль

Найдавніша з усіх приправ, яка не тільки сама може зберігатися дуже довго, але і є консервантом для інших продуктів (сало, в'ялене м'ясо та риба). Потрібно тільки берегти її від попадання вологи, яка хоч і не зіпсує сіль, але негативно вплине на її смакові якості.



Цукор

Як і у випадку із сіллю, цукор потрібно просто берегти від попадання вологи. І тоді їстівним він залишатиметься роками.



Оцет

Він буває різних видів. Найвідоміші – винний, яблучний та звичайний столовий оцет. Термін зберігання останнього практично не обмежений в часі. У інших видів, при тривалому зберіганні, можуть бути деякі зміни смаку.

Під час розкопок, які археологи проводили в районі єгипетських пірамід, було знайдено горщики із залишками меду, який не просто зберігся, але виявився придатним для їжі! Ідеальними умовами для нього є зберігання у закритому посуді, у темному та прохолодному місці.



Міцний алкоголь

Віскі, ром, текіла та інші міцні алкогольні напої чудово переносять тривале зберігання. Навіть якщо ви відкрили пляшку, то нічого страшного. А у закупореному вигляді і термін у сотню років – для цього продукту не проблема.