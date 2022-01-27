Які наслідки чекають людство від танення вічної мерзлоти?

18:47 27 січень Київ, Україна

На близько чверті суші Північної півкулі досі є вічна мерзлота. Зміна клімату спричиняє танення цієї величезної морозильної камери. Один із наслідків — у талому ґрунті запускаються процеси розкладання та виділяються парникові гази, такі як метан.



Але в талому ґрунті криються й інші небезпеки: наприклад, стійкі до антибіотиків бактерії, накопичені за десятиліття шкідливі речовини та радіоактивні відходи часів холодної війни.. До того ж на схрещених ґрунтах, що сідають через відтавання, руйнується інфраструктура.



Незважаючи на ризики, у регіонах вічної мерзлоти несподівано багато будують, каже Гвідо Гросс з Інституту Альфреда Вегенера (AWI) у Потсдамі. У той же час витрати на усунення пошкоджень, наприклад доріг, вже зараз стрімко зростають. На Алясці навіть обговорюють переселення деяких невеликих сіл, кошти для кожного їх обчислюються сотнями мільйонів доларів.. "А ми лише на початку цих процесів".



Як пояснюють дослідники, що працюють під керівництвом Аннет Барч з Австрійського інституту полярних досліджень (APRI), у недавній публікації у професійному журналі Environmental Research Letters, вздовж арктичних берегів і далі створюють інфраструктуру, у тому числі і для нафтогазової промисловості, переважно в Росії, а також у Канаді та США. Однак до 2050 року в майже половині освоєних людиною регіонів вічної мерзлоти температура ґрунту на двометровій глибині може піднятися вище 0 C. Тому необхідно краще розуміти, як сильно розморожування

інфраструктурою та поселенням.

Багаторічною мерзлотою вважають замерзлу не менше двох років поспіль, у той же час влітку поверхня ґрунту може розтанути. Велика її частина відбувається ще з часів останнього льодовикового періоду або утворилася відразу після нього. Значна частина знаходиться у Росії, Канаді, на Алясці, у Китаї та Гренландії, а також на європейському високогір'ї, у тому числі й у Німеччині. Тут, щоправда, тільки на вершинах, а наприклад, у Росії вона, як і раніше, займає майже дві третини площі.



Отрути, законсервовані у льоду



Згідно з опублікованим у січні 2021 року дослідженням, тільки в арктичних районах вічної мерзлоти налічується понад 1100 поселень, в яких загалом проживає близько 5 млн осіб, з них 1 млн - на узбережжях. До 2050 року приблизно 40% населених пунктів можуть позбутися вічної мерзлоти, постраждає близько 3,3 млн осіб, пояснює команда на чолі з Жюстіном Рамажем з Дослідницького інституту Nordregio у Стокгольмі, у професійному журналі Population and Environment.



У журналі Nature Climate Change команда на чолі з Кімберлі Майнером із NASA Jet Propulsion Laboratory нещодавно представила огляд потенційних проблем. Серед іншого це те, що вічна мерзлота довго була резервуаром для отруйних речовин, що виділяються людством. Тепер він може спорожніти за порівняно короткий час і шкідливі речовини потраплять у воду та повітря. В результаті можуть змінитися екосистеми, що завдасть шкоди здоров'ю людей та тварин.



"Ризики вивільнення шкідливих речовин повністю недооцінені", - підкреслює Гроссе, керівник секції досліджень вічної мерзлоти в AWI. Оскільки довгий час навіть не уявляли, що вічна мерзлота може розтанути, у ХХ столітті вона вважалася ідеальним звалищем для економічної чи військової діяльності в Арктиці. Величезні обсяги промислових відходів, наприклад, від свердловин, там складували так само, як і радіоактивні відходи, влаштовували звалища, проводили випробування ядерної зброї — і не лише в Росії.. «Про багато регіонів невідомо, що там взагалі лежить і куди

потрапить той матеріал, коли почнеться танення».

Лише багаторічний видобуток металів, наприклад миш'яку, ртуті та нікелю, спричинив неймовірне забруднення відходами на десятках мільйонів гектарів, пише команда, очолювана Майнером.. До того ж в Арктику через атмосферу потрапили та законсервувалися у вічній мерзлоті зараз частково заборонені шкідливі речовини та хімікати, такі як інсектициди ДДТ (дихлордифенілтрихлоретан) та ГХГ (гексахлорциклогексан).



На думку вчених, стійкі органічні забруднювачі (СОЗ), такі як ДДТ, ГХГ, поліхлоровані біфеніли (ПХБ) та перфтороктансульфонова кислота (ПФОС), можуть викликати рак, вроджену інвалідність та довгострокові проблеми зі здоров'ям, а важкі метали, наприклад свинець, ртуть та кадмій - ушкодження органів, порушення розвитку, рак і навіть смерть. Існують перші докази того, що речовини, накопичені за минуле століття, все частіше вивільняються з вічної мерзлоти.



Найгірший вплив відомих токсинів на людей, можливо, ще попереду, вважають дослідники. Спочатку вони впливають на навколишнє середовище та населення у безпосередній близькості, але через рибальство, водні течії, атмосферу та види мігруючих тварин, таких як перелітні птахи, речовини потрапляють і у віддалені регіони.



Це стосується не тільки багатьох хімічних речовин, а й радіоактивних матеріалів: з початку ядерних випробувань у 1950-х роках ці речовини накопичувалися в Арктиці також і через нещасні випадки.. Лише Радянський Союз здійснив близько 130 випробувань

ядерної зброї поблизу архіпелагу Нова Земля між 1955 та 1990 роками.

США залишили величезну кількість радіоактивних відходів та іншого небезпечного сміття на атомній військовій базі Camp Century у Гренландії, яку побудували під льодом і зараз покинули. Крига Гренландського крижаного щита, зокрема крига глетчерів, а не вічна мерзлота, швидко зменшується. Часу на усунення залишилося зовсім мало, через поступове проникнення

талої води небезпечні речовини незабаром можуть суттєво поширитися.

З вічної мерзлоти виникають мікроорганізми з непередбачуваними наслідками. Інцидент на північному сході Сибіру свідчить про небезпеку. Там у 2016 році на півострові Ямал помер дванадцятирічний хлопчик, до лікарні потрапили понад 70 людей. Причиною стали збудники сибірки, вжиті через м'ясо хворих північних оленів. Говорили, що з підвищенням температури бактерія вивільнилася з ґрунту і спочатку заразила тварин.



Близько десятиліття тому дослідники виявили жінку, поховану понад 75 років тому на селі в регіоні вічної мерзлоти на Алясці, з вірусними частинками в легенях. Вони так добре збереглися, що з них можна отримати генетичний матеріал збудника іспанського грипу — хвороби, через яку 100 років тому у світі лютувала важка пандемія.



Бактерії в більш глибоких шарах вічної мерзлоти зазвичай ніколи не стикалися з сучасними антибіотиками, але з волі випадку вони все одно можуть мати резистентні властивості. Як повідомляє команда Майнер, бактерії, стійкі до таких засобів як хлорамфенікол та стрептоміцин, вже виявляли у ґрунтах вічної мерзлоти. "Ми дуже мало знаємо про те, які екстремофільні мікроби, що живуть в дуже різних умовах протягом тривалого часу, можуть з'явитися знову", - пояснює дослідниця з NASA. Вони могли розвиватися разом із істотами, наприклад, гігантськими лінивцями чи мамонтами, «і ми навіть не уявляємо, якої шкоди вони можуть завдати, якщо потраплять у наші екосистеми».



Іншим фактором є зміна клімату. Самопосилюючий і необоротний зворотний зв'язок тільки починається: під час та після останнього льодовикового періоду у вічній мерзлоті було заморожено гігантську кількість органічних залишків тварин та рослин. Як пояснює експерт AWI Гроссе, там у вічній мерзлоті пов'язані неймовірні 850 гігатон (мільярдів тонн) вуглецю. Це приблизно стільки ж, скільки і в атмосфері, де кількість, проте, швидко збільшується через наші викиди. У живій біомасі у всьому світі пов'язано лише близько 550 гігатон вуглецю.



Мікроорганізми продукують парникові гази



"Отже, вуглець вічної мерзлоти обов'язково повинен залишатися в грунті, збільшенням рослинності його викид аж ніяк не нейтралізувати", - наголошує Гроссе. Але в ході танення вічної мерзлоти мікроорганізми починають руйнувати наявний у них органічний матеріал. Під час процесу розкладання парникові гази (вуглекислий та метан) потрапляють в атмосферу. Це ще більше прискорює зміну клімату, і вічна мерзлота тане швидше — зачароване коло, яке не можна зупинити. Підсилюють цей процес в результаті зміни клімату та сильні лісові пожежі, схожі на ті, що в

небачених масштабах лютували в Росії та Канаді.

Вічна мерзлота може досягати приблизно півтора кілометра в глибину, вона складається з гірських порід, опадів або ґрунту і містить різну кількість льоду, що зв'язує весь шар, як цемент. Зверху часто лежить шар ґрунту завтовшки 30-200 см, який розморожується влітку і знову замерзає взимку.



якщо ліс горить, захисна вегетація на шарі відтавання втрачається і літня спека може проникати глибше в ґрунт, що прискорює відтавання, поглиблює його шар та вивільняє все ще заморожений вуглець. У той же час, за твердженням Гроссе, збільшення кількості снігу взимку внаслідок зміни клімату означає, що земля буде захищена від зимового холоду і він більше не зможе проникати так глибоко, що також призводить до глибшого відтавання.



Це ще більш проблематично, тому що зміна клімату зазвичай вражає регіони вічної мерзлоти значно сильніші, ніж багато інших частин Землі: потепління в арктичних регіонах відбувається більш ніж удвічі швидше, ніж у середньосвітовому масштабі, каже Гроссе. До кінця століття температура там здатна зрости на 8 °C. За цей час в арктичних регіонах може зникнути до двох третин поверхневої вічної мерзлоти.



Гроссе каже, що межа шару відтавання вже змістилася на кілька або на десятки сантиметрів углиб у вічну мерзлоту. Це досить небагато, але треба враховувати, що таке відбувається на величезній площі в десятки мільйонів квадратних кілометрів і, за прогнозами, межа може пересуватися на кілька метрів ще в цьому столітті. Масштаби танення морозилки, які важко уявити.



З огляду на відтавання ґрунтів деякі експерти сподіваються на придатні для сільського господарства території на півночі Канади, на Алясці та в Сибіру. Гроссе налаштований скептично: «Вічна мерзлота просто так не перетвориться на відповідні землі». Наприклад, у центральній Якутії Радянський Союз у ХХ столітті спеціально вирубав ліс у тайзі у регіонах вічної мерзлоти, щоб звільнити ці землі для сільського господарства, значну їхню частину вже давно закинули. Проблема: нерівномірний розподіл льоду під землею призводить до деформації під час танення. "Утворюються непридатні для обробки пагорби або малі озера".



Ще однією проблемою може стати водопостачання. Численні райони вічної мерзлоти з кліматичного погляду є напівпустель, там мало опадів, особливо влітку. За словами дослідника AWI, існуючі зараз водно-болотні угіддя та озера існують насамперед тому, що вічна мерзлота створює бар'єр для поверхневих вод, і якщо вона на глибині розмерзнеться, вода просочиться і резервуари зникнуть. Протягом зміни клімату нестача води влітку посилюватиметься додатково. Збільшення вилову риби в арктичних водах, шанс на нові сільськогосподарські землі — зараз достатньо спроб знайти позитивні аспекти у таненні вічної мерзлоти, каже Гроссе. "Але, на жаль, загальна картина зовсім інша".