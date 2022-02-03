Які наслідки для психіки мають кліматичні зміни

12:24 01 лютий Київ, Україна

"Я погано почуваюся - напевно, це через погоду", "Щось крутить ногу - напевно, буде дощ". Всі знають такі фрази, але мало хто сприймає їх серйозно.



У той самий час багато людей скаржаться на погане фізичне самопочуття, яке спричиняє зміна погоди. Найчастіше йдеться про ортопедичні проблеми або мігрень та інший головний біль. Деякі також називають інші ускладнення: серцево-судинні, шлунково-кишкові, неврологічні, офтальмологічні тощо. Звичайно, психіатрія теж не є винятком. Психічні та психосоматичні скарги та їхні психосоціальні наслідки цілком можуть залежати від погоди та клімату.



У 1970-х роках вчені з різних країн провели масштабні дослідження за підтримки неврологів та психіатричних клінік у галузі біометеорології (науки, що вивчають вплив фізичних та хімічних процесів в атмосфері на живі організми). - ред.). Наслідком стала загальновідома нині інформація щодо залежних від погоди психіатричних скарг пацієнтів, як, наприклад, сезонна депресія або сезонний афективний розлад (офіційна медична назва хвороби). Насамперед вона стосується метеорологічних аспектів, зокрема, зміни погоди, зменшення світлового дня в осінньо-зимовий період. Це, відповідно, викликає нестачу сонячного світла та вітаміну D та збільшення рівня гормону мелатоніну, що призводить до постійної втоми, сонливості та апатії. І тут постає питання про психосоціальний вплив глобальних кліматичних змін, які нарешті вже ніхто не заперечує. Зміна клімату сьогодні представляє реальну загрозу для нашого майбутнього, і від її негативних наслідків страждає не лише планета.

Занепад екосистем, знищення довкілля, брак їжі та поширення алергенів, берегова ерозія внаслідок підвищення рівня моря, шторми, лісові пожежі, теплові хвилі, посуха та руйнівні повені — загальновідомі наслідки глобального потепління. Вони руйнують будинки та поля та залишають тисячі людей без даху над головою. Але є й інші наслідки зміни клімату, які не потрапляють до заголовків медіа, хоча вони здатні загрожувати людям. Йдеться про психологічні та психіатричні недуги.



Найочевиднішими для широкого загалу є психологічні наслідки від екстремальних погодних явищ і природних катастроф, які здатні викликати паніку і в особливо тяжких випадках навіть призводять до так званого посттравматичного стресового розладу (ПТСР). Конкретні дослідження можна знайти на прикладах регіонів США, які постраждали внаслідок урагану Катріна у 2005 році. Так, майже у половини опитаних у Новому Орлеані розвинувся афективний, або тривожний, розлад. Майже кожен третій страждав на ПТСР. Іншими природними катастрофами із серйозними психологічними наслідками є, наприклад, сильні землетруси або цунамі, внаслідок яких знищується майно та зникають безвісти чи вмирають близькі люди.



Але кліматична криза також може опосередковано впливати на багатьох із нас. Багато молодих людей бояться майбутнього, і невизначеність подальшого розвитку клімату може стати джерелом стресу та непрямим навантаженням на нашу психіку.



У сучасній психіатрії та психології з'явилися нові медичні терміни для позначення страху перед кліматичними змінами: екологічна скорбота, кліматичне горе та соластальгія (англ. eco-anxiety, climate grief, solastalgia). «Кліматичним горем» експерти називають стресові емоції, які люди відчувають через екологічні втрати: наприклад, коли вимирають певні види тварин або тануть льодовики. Термін «соластальгія» запровадив Гленн Альбрехт, австралійський учений з університету Мердока (буквально це комбінація двох англійських слів: solace – втіха та nostalgia – ностальгія).

Зараз цей термін використовується не лише в наукових колах, а й у клінічній психології та політиці охорони здоров'я. Це слово описує хворобливе почуття фізичної або екзистенційної напруги, пов'язане із змінами навколишнього середовища разом із місцем проживання людини. Під час своєї роботи в Ньюкаслі Альбрехт спілкувався з місцевими жителями з кар'єрного видобутку вугілля та забруднення від електростанцій. Люди скаржилися на занепокоєння через ворожу обстановку, проти якої нічого не могли зробити.



Екстремальні погодні події накопичуються, а повідомлення про вимерлі види тварин мерехтять у новинах майже щодня і в соціальних мережах ми постійно читаємо про занепад океанів та наслідки зміни клімату. Це викликає занепокоєння, тривогу, гнів, почуття провини та водночас небезпеки та безпорадності.

"Така фундаментальна загроза у глобальному масштабі активізує інстинкти виживання та створює стрес", - каже психологиня Ромі Седласек.

Вплив кліматичної кризи на психіку на перший погляд не відразу помітний, але до нього слід ставитися серйозно. Той факт, що екологічні загрози тільки зростають, багато хто психологічно часто сприймає як безнадійність. А безпорадність та безнадійність – це почуття, властиві людям із депресивними розладами.



Слід також зазначити, що високі температури та дуже великі теплові хвилі буквально «нагрівають наш розум» та заохочують агресію. Тепло блокує логічне мислення і змушує людей сердитися і жорстоко поводитися. Екстраполяція ґрунтується на даних злочинності щодо показників зміни клімату з 2000 по 2009 роки у Сполучених Штатах. Особливо страждають від екстремальних температур великі міста.

Про це свідчать німецькі дослідження, що підтверджують, що рівень смертності під час екстремальних теплових хвиль у центрі Берліна був вищим, ніж у сільських районах Бранденбурга. В окрему зону ризику потрапляють пацієнти, які страждають на шизофренію і лікуються відповідними медикаментами. Їхня знижена здатність до централізованої контрольованої мозком терморегуляції робить їх особливо сприйнятливими до теплового удару. Також, за статистикою, теплий вітер призводить до збільшення панічних атак. І взагалі кожен із нас може підтвердити, що спека та екстремальні температури зменшують нашу працездатність: і фізичну, і розумову. Що ж можна зробити у ситуації з екологічним страхом? Поки що у міжнародному класифікаторі хвороб немає офіційного діагнозу на кшталт «кліматичної тривоги». Американське психологічне суспільство хоче оголосити це офіційною хворобою, але зараз невідомо, коли це станеться, якщо станеться взагалі.

«Діагностувати можна лише тривожний розлад, — пояснює Катерина ван Бронзвейк, психологиня та член асоціації психологів, які хочуть боротися із змінами клімату (Initiative Psychologists for Future). — Все частіше мої пацієнти згадують страх перед зміною клімату як одну із проблем».

Загалом відомо, що страх викликає у людей два типи реакцій: резигнацію (повну покірність долі та відмову від боротьби) та дію.

«Коли ми боїмося, черпаємо зі свого страху енергію, щоби реагувати на небезпеку. Коли собака небезпечно гавкає, людина реагує зі страхом та отримує енергію для втечі. Але ми не спроможні втекти від зміни клімату, а можемо використовувати наш страх як двигун для змін», — каже ван Бронсвейк.

Експерти називають такий механізм самоефективністю. Однак оскільки кліматичну кризу неможливо подолати індивідуальними діями, вирішальне значення у цьому контексті має досвід колективних дій. Тому так важливо обмінюватися своєю стурбованістю з однодумцями та близькими та створювати колективну енергію. Коли ми міняємо себе, то міняємо й інших. А так зване покоління Грети доводить, що цей процес уже розпочався. Все більше людей, особливо молодих, стають вегетаріанцями або веганами, відмовляються від автомобілів на користь велосипедів, намагаються зберігати енергію та природні ресурси. Тому найкраще, що може зробити кожен, — стати відповідальним за наше довкілля, трансформувати свій страх на активну дію і цим створити позитивний приклад і порив для інших.