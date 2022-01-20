Яку небезпеку таїть гіпертонія?

10:03 20 січень Київ, Україна

У наш час люди стали менше рухатися, багато хто не дотримується правильного харчування і їсть жирні страви. Окрім іншого, життя наповнене різними стресами та хвилюваннями. Побічним ефектом такого життєвого устрою стали проблеми з судинами і серцем, що часто зустрічаються.

Небезпека, яку таїть гіпертонія
При запамороченні та головних болях багато людей беруть засоби з домашньої аптечки. Вони швидко приймають таблетку і лише деякі користуються тонометром та вимірюють тиск. До лікаря йдуть одиниці. А статистика щорічної кількості геморагічних та ішемічних інсультів жахає. Дуже небезпечно і те, що 90% клінічних ознак гіпертензії протікають у прихованій формі, внаслідок чого небезпечні процеси можна не помітити та пропустити. Тому гіпертонія вважається «тихим убивцею».

Негативний вплив цієї недуги на організм
У суспільстві вважають, що гіпертонія – це захворювання людей старшого віку. Але ця недуга вже серйозно «помолодшала». Фахівці стверджують, що артеріальна гіпертензія у чоловіків розвивається раніше, ніж у жінок. У цьому не останню роль грає спадковість. Якщо мати є гіпертоніком, підвищення артеріального тиску у хлопчика можливе ще у підлітковому періоді. Якщо це дійсно має місце, то великі шанси на те, що у дорослому віці він матиме гіпертонію. Серед жінок розвиток такого захворювання провокують вагітність та період перед початком клімаксу.

Не всі розуміють небезпеку гіпертонії. Через неї уражаються судини мозку, нирок та серця. У курців також страждають периферичні артерії (артерії нижніх і верхніх кінцівок). Руйнівний процес розвивається з роками, людина може про нього навіть не підозрювати.

Основні фактори, що провокують появу цієї недуги
 
Що спричиняє розвиток хвороби?
  • Стреси.
  • Гіподинамія.
  • Зайва вага.
  • Неправильне харчування.
  • Безконтрольне вживання спиртних напоїв.
  • Вживання великої кількості солі та цукру.
Враховуючи все вищесказане, важливо дотримуватись певних заходів профілактики.

Пам'ятайте, що жодні ліки не є панацеєю і за наявності серйозної симптоматики слід негайно звернутися до лікаря.