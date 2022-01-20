Яку небезпеку таїть гіпертонія?

10:03 20 січень Київ, Україна

У наш час люди стали менше рухатися, багато хто не дотримується правильного харчування і їсть жирні страви. Окрім іншого, життя наповнене різними стресами та хвилюваннями. Побічним ефектом такого життєвого устрою стали проблеми з судинами і серцем, що часто зустрічаються.



Небезпека, яку таїть гіпертонія

При запамороченні та головних болях багато людей беруть засоби з домашньої аптечки. Вони швидко приймають таблетку і лише деякі користуються тонометром та вимірюють тиск. До лікаря йдуть одиниці. А статистика щорічної кількості геморагічних та ішемічних інсультів жахає. Дуже небезпечно і те, що 90% клінічних ознак гіпертензії протікають у прихованій формі, внаслідок чого небезпечні процеси можна не помітити та пропустити. Тому гіпертонія вважається «тихим убивцею».



Негативний вплив цієї недуги на організм

У суспільстві вважають, що гіпертонія – це захворювання людей старшого віку. Але ця недуга вже серйозно «помолодшала». Фахівці стверджують, що артеріальна гіпертензія у чоловіків розвивається раніше, ніж у жінок. У цьому не останню роль грає спадковість. Якщо мати є гіпертоніком, підвищення артеріального тиску у хлопчика можливе ще у підлітковому періоді. Якщо це дійсно має місце, то великі шанси на те, що у дорослому віці він матиме гіпертонію. Серед жінок розвиток такого захворювання провокують вагітність та період перед початком клімаксу.



Не всі розуміють небезпеку гіпертонії. Через неї уражаються судини мозку, нирок та серця. У курців також страждають периферичні артерії (артерії нижніх і верхніх кінцівок). Руйнівний процес розвивається з роками, людина може про нього навіть не підозрювати.



Основні фактори, що провокують появу цієї недуги

Що спричиняє розвиток хвороби?

Стреси.

Гіподинамія.

Зайва вага.

Неправильне харчування.

Безконтрольне вживання спиртних напоїв.

Вживання великої кількості солі та цукру.

Враховуючи все вищесказане, важливо дотримуватись певних заходів профілактики.



Пам'ятайте, що жодні ліки не є панацеєю і за наявності серйозної симптоматики слід негайно звернутися до лікаря.