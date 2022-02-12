Які шість важливих факторів потрібно врахувати, щоб завести кота? Порада вчених

14:35 12 лютий Київ, Україна

Мабуть, немає такої людини, яку не розчулює маленьке пухнасте кошеня. Захват іноді викликають і дорослі доглянуті кішки. Хто має таке диво вдома – має справжнього друга та ліки для душі. Діти не перестають просити вас про котика?

Перш ніж придбати цю милу домашню тварину, подумайте про ті обов'язки, які вас пов'язуватимуть довгі роки.

Якщо ви не хочете в майбутньому поповнити кількість хворих і бездомних кішок, якщо у вас не таке жорстоке серце, прислухайтеся до тих порад, які дають вчені та ветеринари

Перш за все поговоріть з усіма, хто живе з вами і переконайтеся, що вони не проти. Поважною причиною відмови може стати алергія на кішок. Якщо все не проти появи нового члена в сім'ї - заздалегідь закріпіть обов'язки з догляду за твариною. Залучайте дітей. Якщо нікому займатися кішкою, краще відразу відмовтеся від її придбання. Ніколи не даруйте кошенят без попередження. Ви можете створити людям неприємну ситуацію своїм подарунком.

Купуючи кішку, ви берете на себе відповідальність за неї. Кішки в середньому мешкають 12-18 років. Всі ці роки вам доведеться доглядати її, як доглядають малюка. А коли вона постаріє, можливо, доведеться і лікувати. Ви точно витримаєте усі негаразди протягом багатьох років? Адже кішки - не іграшки і не одноразові домашні тварини. Роздумуйте і фінансове питання, врахуйте все необхідне приладдя та нюанси утримання: стерилізація, вакцинація, дегельмінтизація, корм, іграшки, лоток - це далеко не весь список того, що потрібно буде зробити та купити. Крім того, можуть виникнути і ситуації, коли знадобиться дороге медичне втручання.

Який спосіб життя ви ведете? Чи буде у вас достатньо часу на спілкування з твариною? Хоча кішки є незалежними тварюками, але вони дуже прив'язуються до свого господаря. Якщо ви довго знаходитесь на роботі або любите подорожувати, подбайте про те, щоб було кому наглядати за вихованцем. Не забувайте, що ваші дорогі меблі можуть постраждати, а вже про шерсть і нагадувати не варто!

Якщо ви живете на орендованій квартирі, без дозволу господаря не обійтися. До того ж, якщо найближчим часом можливий переїзд, варто відкласти мрію про кішку. Кішки дуже важко переносять зміну місця проживання. Стрес буде і у домашнього улюбленця, і у вас.

Добре подумайте, кого ви хочете: дорослу кішку чи кошеня. Якщо ви візьмете кошеня, йому потрібно приділяти багато часу, енергії та уваги. Грайливі кошенята часто потрапляють у халепу. Вони не завжди уживаються з дітьми чи людьми похилого віку. Дорослі кішки спокійніші, але кожна має свій характер. Це важливо обов'язково враховувати, обираючи дорослу тварину. Якщо у вас вдома є старший кіт або інший вихованець, уважно подумайте про те, як він може відреагувати.

Прийняття сім'ї кішки — приємна подія. Просто перед тим, як це зробити потрібно врахувати перераховані вище фактори, адже якщо ви будете готові до прийняття зобов'язань, ви побудуєте довгі і люблячі відносини з вашим новим чотирилапим компаньйоном.