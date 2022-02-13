Як викликати дощ, - вчені пропонують для цього бити хмари струмом

Споконвічною мрією людства було навчитися викликати дощ під час посухи, зупиняти його під час повені. А в наш час, коли над планетою нависло глобальне потепління і багато регіонів поступово перетворюються на випалені пустелі, це питання постало як ніколи гостро.

І схоже, що вченим вдалося наблизитись до його вирішення. Відповідь знаходилася всередині самих крапель дощу. Як з'ясували англійські вчені, отримання дощових крапель можна стимулювати заряджаючи хмари електрикою.

Зі шкільної програми ми знаємо, що хмари – це скупчення пари. Дощові краплі утворюються при конденсації пари у важчі краплі. Як відбувається цей процес конденсації? Ось для цього і потрібна електрика! Краплі утворюються шляхом тяжіння протилежних зарядів. Чим більша різниця між зарядами, тим сильніше тяжіння між краплями і тим більша ймовірність того, що піде дощ.

Над цією темою працюють вчені з Університету Редінга в Англії, Джайлс Харрісон і Маартен Амбаум. Вони вперше спробували провести заряди струму через хмари. Виявилося, що величина заряду в кожній краплі води може змінюватись, коли вона отримує іони з найближчого електричного поля.

"Наші дані показують, що, незважаючи на те, що застосування електричних полів до хмар збільшує ймовірність злипання дощових крапель лише на 5%, ефект від цього буде достатнім, щоб стимулювати появу дощу", - говорить Харрісон.

Вже п'ять років роботу цих учених фінансують Об'єднані Арабські Емірати, для яких проблема дощу завжди була дуже важливою.. У 2021 році в процесі дослідження в небо неподалік Дубая були запущені спеціальні дрони. Зі встановлених на них іонізаторів в атмосферу йшов викид позитивних і негативних зарядів. На думку вчених, наявність 10-метрових "дощових" веж може забезпечити практично постійну електрифікацію хмар.