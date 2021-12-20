Як впливають соцмережі на кризу середнього віку, - висновки вчених

15:09 27 листопад Київ, Україна

Згідно з багатьма дослідженнями, тривале перебування у соцмережах шкідливе не лише дітям, а й людям середнього віку. За словами вчених із Гарвардського університету, надмірне захоплення соцмережами породжує депресію, а використання молодіжних інтернет-платформ змушує дорослих почуватися старими.

Після опитування 5395 дорослих американців у віці близько 56 років у травні 2020 року, а потім ще раз через рік, дослідники проаналізували їхні анкети з 9 питань про психічне здоров'я та види соцмереж. У результаті з'ясувалося, що стан пригніченості у всіх випробуваних посилився.

Звичайно, є шанс, що саме депресія, яка росте під час пандемії, і стала приводом для втечі від дійсності у віртуальний світ. Але примітно, що зростання депресії у користувачів Snapchat спостерігалося в 1,5 раза частіше. Дещо рідше цей симптом був у шанувальників Facebook і TitTok.

Розподіливши відповіді учасників експерименту на дві групи – старше 35 років та молодше 35 років – вчені виявили цікавий взаємозв'язок. У людей старше 35 років Snapchat і TikTok викликали більшу депресію, ніж Facebook. А для осіб молодших 35 років було правильно протилежне.

При цьому користувачі Snapchat старшого віку в 2 рази частіше страждали від депресії, ніж їхні ровесники, які не користувалися цим чатом. Користування TikTok впливало на пригнічений стан у 1,5 раза сильніше, ніж у тих, хто не користувався ним.

А ось Facebook, навпаки, викликав депресію у 2,5 раза частіше у людей, молодших 35 років.

Основна причина в тому, що, користуючись мережами, що не відповідають віку, людина починає відчувати себе більш недоречною. Це призводить до так званої розсинхронізації їхньої психіки. Платформою Snapchat частіше користуються люди до 35 років, а користувачам TikTok – трохи за 20. Найбільш затребуваним у людей старшого віку є Facebook, один із первісток соцмереж.

Дослідження цих питань продовжуються, хоча професор з Гарварда Перліс вважає, що частіше не депресія залежить від соціальних мереж, а користування мережами зумовлене нашою схильністю до депресії.