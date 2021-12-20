Як у голові виникає картина світу?

11:27 09 грудень Київ, Україна

Нині вчені вже мають досить точне уявлення того, як у мозку виникає картина світу. Але робоча група на чолі з Крістофом Кохом з Інституту наук про мозок імені Аллена в Сіетлі вважає: зараз відома хіба вершина айсберга, адже більше 90% нервових клітин зорової системи мишей працює інакше, ніж описано в підручниках, повідомили вчені в журналі Nature Neuroscience.



У здатності бачити центральну роль грає візуальна кора (її ще називають зоровою корою) у мозку. Вона займає більшу частину потиличної частки за головою. Уявлення про те, як вона працює, більшою мірою сформувалося в результаті експериментів, які приблизно 60 років тому здійснювали нейрофізіологи Девід Губель та Торстен Візель.



За допомогою тонких електродів вчені досліджували активність нейронів у первинній зоровій корі кішок – коли тваринам показували різні поєднання світла та тіні. Спочатку нервові клітини тварин наполегливо не показували жодної реакції, а потім, швидше за все, вчені помітили: клітини, які вони досліджували, спалахували не при погляді на різні зразки - а коли контури картинки ненадовго поверталися в поле зору тварини.





На підставі цього Губель і Візель констатували: нейрони візуальної кори мають особливі преференції щодо ліній та контурів, розташованих під певним кутом. Подальші дослідження підтвердили цю тезу - і в 1981 за ці дослідження вчених нагородили Нобелівською премією з медицини.

Пізніше Губель і Візель відкрили нервові клітини, що спеціалізуються на інших ознаках, зокрема, кольорі, напрямку руху або навіть певних рисах обличчя. Тому досі вважали: регіони мозку поступово активуються, реагуючи на різні аспекти середовища, і з отриманої інформації утворюють нарешті картину навколишнього світу.



Ці результати ґрунтуються насамперед на вимірах активності кількох нервових клітин. Крістоф Кох та його колеги повторили дослідження ще раз, але вже у більшому масштабі: вони звернули увагу на дані близько 60 000 різних нейронів у візуальній корі мишей. При цьому вони виявили, що тільки 10% клітин дійсно поводиться так, як можна очікувати на основі даних, отриманих Губелем і Візелем.



Щодо решти нейронів: дві третини їх реагують ще більш спеціалізовано, а третина демонструє таку активність, що не відповідає жодному з численних візуальних стимулів, які вчені показували гризунам. У чому полягає їхнє завдання, досі неясно. Ймовірно, вони зосереджені на таких специфічних ознаках, що виявляються лише у процесі подальшої обробки, припускають вчені.

"Результати попередніх досліджень не є помилковими, але стосуються виключно незначної частини нервових клітин візуальної кори", - сказав керівник дослідження Саскіа де Врієс (Saskia de Vries) з Інституту наук про мозок імені Аллена. Очевидно, зорова кора мишей значно складніше організована, ніж уважали.

Чи підтвердиться це і щодо візуальної кори інших видів і, ймовірно, людей, досі невідомо, зазначають дослідники. Хай там що, значна частина свідчень про візуальну систему ґрунтується на дослідженнях кішок та приматів, чиє сприйняття у дикій природі піддається іншим викликам. Зрештою, гризуни можуть бути винятком.