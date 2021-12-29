12:13 29 грудень Київ, Україна

У Києві заборонено використання піротехнічних виробів під час проведення заходів, але салюти та феєрверки часто є атрибутом новорічних свят. Порушники правил завдають непоправної шкоди тваринам, а іноді можуть стати причиною їхнього каліцтва або навіть смерті.

Як уберегти тварин від наслідків святкових "вибухів", розповіли у КП "Київська міська лікарня ветеринарної медицини".



«Щороку під час новорічних свят до нас звертаються десятки киян, улюбленці яких стали жертвами таких небезпечних забав. Раптові вибухи петард та феєрверків лякають тварину, вона може втекти від господаря чи навіть потрапити під автомобіль», – сказала Наталія Мазур.



Фахівці стверджують, що підготувати тварину до такого стресу неможливо, раптового вибуху може злякатися навіть дресирована собака.



Піротехніка також смертельно небезпечна для птахів, які внаслідок шоку втрачають орієнтацію у просторі, врізаються у машини, дерева, будівлі.



Фахівці комунальної ветклініки дали поради, як захистити тварину від новорічної піротехніки:

під час новорічних свят вигулюйте домашнього вихованця подалі від місць масових розваг;

по можливості гуляйте з твариною вранці або вдень. Шансів, що собаку налякає салют, набагато менше;

не відпускайте собачку з повідця. Навіть якщо він злякався вибуху – тримайте його міцно, спробуйте обійняти та заспокоїти;

заздалегідь проконсультуйтеся з ветеринарним лікарем, які заспокійливі препарати підходять вашому улюбленцю.

Як повідомлялося, рятувальники радять не запалювати бенгальські вогні у квартирі, не залишати включеною гірлянду на ніч, а ялинку ставити якнайдалі від меблів, штор та особливо обігрівачів.