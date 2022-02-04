Як технології штучного інтелекту змінюють сферу охорони здоров'я

12:10 04 лютий Київ, Україна

Здавалося б останні роки технології розвивалися настільки стрімко, що світ повинен легко впоратися з будь-якою епідемією. Насправді ж, бачимо, що технологічно розвинені та багаті країни страждають від коронавірусу не менше, а іноді й більше, ніж інші країни. Невже всі ці нові технології та алгоритми штучного інтелекту абсолютно безпорадні у сфері охорони здоров'я?



Дійсно, незважаючи на величезний прогрес, практична користь від новітніх технологій поки що малопомітна. Фахівці погоджуються, що штучний інтелект не готовий врятувати світ від важких захворювань, але це не означає, що потрібно забути про будь-яку потенційну користь від технологій у галузі медицини. Вже сьогодні існує багато реальних прикладів позитивного впливу штучного інтелекту на медичну галузь – хоча слід визнати, що вони мають швидше експериментальний характер.



Аналіз рентгенівських знімків для визначення пріоритетних пацієнтів. Один із провідних шпиталів Великобританії у вересні минулого року вирішив протестувати алгоритми штучного інтелекту для аналізу рентгенівських знімків. Така потреба виявилася тому, що пацієнтам іноді по 6 годин доводилося чекати, доки лікар знайде час подивитися знімки. Тому в шпиталі вирішили, що якщо перші висновки на основі знімків даватиме алгоритм, а лікар лише перевірятиме та уточнюватиме діагноз, це суттєво зменшить навантаження на медичний персонал і відповідно час очікування для пацієнтів.



Провідний рентгенолог Royal Bolton Hospital проаналізував наявні технологічні пропозиції та вибрав систему аналізу рентгенівських знімків грудної клітки qXR від індійської компанії Qure.ai. Для початку було заплановано провести піврічне тестування системи, протягом якого алгоритм надаватиме альтернативну думку щодо діагнозів, поставлених за знімками, інтернам госпіталю. Планувалося, що якщо вердикт алгоритму постійно співпадатиме з думкою лікаря, то алгоритм зможе замінити лікаря у питанні контролю діагнозів, поставлених інтернами.

Зрештою, проєкт погодили, але ще до початку тестування Великобританія зіткнулася з COVID-19. Виявилося, що нова система може відіграти більшу роль, ніж було заплановано. У ситуації, коли ПЛР-тестів не вистачає або результатів доводиться чекати дуже довго, аналіз рентгенівських знімків став найшвидшим і найдоступнішим способом виявити пацієнтів, які потребують термінової допомоги. Компанія Qure.ai протягом кількох тижнів налаштувала систему на виявлення ознак нового коронавірусу, а в шпиталі вирішили змінити план тестування, дозволивши алгоритму проводити первинний аналіз знімків, замість того, щоб лише контролювати діагноз інтернів.



Виявлення пацієнтів із групи високого ризику. Одна з найбільших в Ізраїлі організацій з охорони здоров'я Maccabi використовує штучний інтелект, щоб виявити, хто з 2.4 мільйона людей у зоні її відповідальності має найбільший ризик ускладнень від COVID-19. Система вже ідентифікувала близько 40 тисяч людей. Усі вони будуть протестовані на коронавірус насамперед.



Цей алгоритм штучного інтелекту заснований на системі, яка використовувалася для виявлення людей із підвищеним ризиком ускладнень від грипу. Система робить свої прогнози на основі мільйонів записів, які збиралися протягом 27 років. Медичні дані, на основі яких алгоритм передбачає рівень ризику, охоплюють вік, індекс маси тіла, наявність серцево-судинних захворювань або діабету, а також записи щодо минулих госпіталізацій, якщо такі мали місце. Штучний інтелект може дуже швидко опрацювати всю цю інформацію та виявити людей, які потребують особливої уваги під час пандемії.



В організації Maccabi також використовують штучний інтелект для того, щоб визначити, наскільки суттєве медичне втручання можуть вимагати люди з групи ризику, якщо хворіють - хто зможе лікуватися вдома, а кому, ймовірно, знадобиться госпіталізація.

Цими технологіями зацікавилися і кілька провідних медичних організацій США, і вже ведуться переговори щодо того, щоб використовувати штучний інтелект для посиленого моніторингу американців із групи високого ризику. Фактично, ця система може стати в нагоді після пом'якшення карантинних заходів щодо ізоляції людей з високим ризиком ускладнень.



Моніторинг серцевого ритму. Аритмія – стан, коли серце б'ється або надто швидко, або надто повільно, або нерівномірно – може спричинити інфаркт чи інсульт. Однак, очевидно, що цей стан не завжди трапляється саме тоді, коли лікар слухає ритм серця, тому аритмію досить важко виявити.



Для вирішення цієї проблеми знадобляться спеціальні пристрої від компанії iRythm, що кріпляться біля серця людини, щоб на постійній основі моніторити серцебиття пацієнта та передавати дані для аналізу нейромережею.



Система може збирати та зберігати дані про серцебиття до двох тижнів до відправки інформації в нейромережі. Однак якщо пацієнт відчуває, що його серце починає битися нерегулярно, він може натиснути спеціальну кнопку на пристрої, щоб надіслати 90-секундний запис серцебиття негайно. Нейромережа, навчена на електрокардіограмах 53 тис. носіїв iRhythm Zio, класифікує відрізки записів у 12 можливих груп: 10 видів аритмій, нормальне серцебиття та запис серцебиття, спотвореного іншими шумами. Далі технік iRhythm переглядає аналіз нейромережі та вносить відповідні дані в електронну карту пацієнта для розгляду його терапевтом. В цьому випадку штучний інтелект дозволяє об'єднати тривалі спостереження з короткими лікарськими оглядами, що у свою чергу забезпечує застосування більш точних та своєчасних методів лікування.

Управління з продовольства та медикаментів США (FDA) ще у 2018 році схвалило використання пристроїв iRhythm Zio, і вони вже доступні на ринку.



Завчасне попередження про сепсис. Система, що базується на штучному інтелекті, дозволяє рятувати пацієнтів до того, як інфекція стане для них смертельною. Алгоритми машинного навчання можуть розпізнати у електронних записах пацієнтів закономірності, непомітні для медичного персоналу. Наприклад, сепсис – запалення органів пацієнта внаслідок інфекції, щорічно вбиває близько 270 000 американців, але якщо виявити цей стан вчасно, пацієнта можна врятувати.



Система Sepsis Watch, що базується на нейромережі, може виявити ознаки сепсису за п'ять годин до того, як він стане небезпечним для життя, що дає лікарям достатньо часу, щоб втрутитися в ситуацію і врятувати пацієнтові життя.



Алгоритм використовує різні дані про стан здоров'я людини з його медичної картки та оцінює ризик септичного шоку за шкалою від 0 до 100 відсотків. Якщо ризик досягає 60 відсотків і вище, система надсилає відповідне повідомлення медичному персоналу для негайного реагування. Вона також щогодини публікує список усіх пацієнтів із відповідним показником ризику розвитку сепсису.



Система успішно пройшла клінічні випробування протягом листопада 2018 – липня 2019 року, і зараз використовується принаймні у трьох шпиталях США.



Голосові помічники для ведення записів. Під час оглядів лікарі фіксують багато критично важливої інформації про стан здоров'я пацієнта, але внесення всіх цих даних до медичної картки потребує дуже багато часу та уваги лікарів.



Голосові помічники можуть фактично стати стенографами, які самостійно записують спостереження та вказівки лікарів до електронної картки пацієнта. В цей час на ринку вже представлено кілька відповідних інструментів, зокрема Suki, Saykara, Nuance, M*Modal та Notable. Ці помічники базуються на системах розпізнавання голосу від Google та інших постачальників. Щоб система була більш надійною, інженери під час тренування відповідної нейромережі додають до основної мови, яку потрібно розпізнати, фонові шуми та розмови. Ну і, звичайно, вчаться ці моделі на реальних розмовах між лікарями та пацієнтами, щоб добре орієнтуватися у медичній термінології.

Перші дослідження показують, що лікарі, які використовують голосові помічники для ведення медичних записів, на 70% менше робочого часу витрачають на діловодство і можуть зосередитися на роботі з пацієнтами.



Пандемія коронавірусу суттєво збільшила навантаження на лікарів у більшості країн світу, і несхоже, що поширення хвороби зупиниться найближчим часом. Крім того, травматичний досвід боротьби з новим вірусом може призвести до масових звільнень лікарів та медсестер, що означатиме дефіцит персоналу навіть після завершення пандемії. У такому разі новітні технології дозволяють лікарям бути ефективнішими у роботі, можуть стати реальним вирішенням проблеми. При цьому очевидно, що, побачивши всі переваги використання цих технологій на практиці, лікарі навряд чи повернуться до традиційних методів роботи.