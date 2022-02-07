Як сучасна медицина ставиться до «лікарських рослин»

13:21 07 лютий Київ, Україна

Фармацевтична промисловість розвивається з шаленою швидкістю. Щороку на ринок виходять нові лікарські препарати, які допомагають боротися з дедалі більшою кількістю захворювань. Але відомо, що будь-яке втручання в організм, навіть якщо це прийом ліків проти хвороб, має свої побічні дії, тому має бути виваженим рішенням лікаря.



І в цей момент людей можна поділити на два типи. Перші з них схильні шукати безпечніші альтернативи препаратам у народній медицині, особливо серед рослин, відомих лікувальними властивостями. Інші ж ставляться до лікарських рослин дуже скептично і в будь-якому випадку віддають перевагу традиційній медицині. Але чи завжди народна медицина базується лише на ефекті самонавіювання? Розбираємо ефективність деяких популярних лікарських рослин із погляду сучасної науки.



Наявність досліджень про ефективність деяких рослин не завжди означає доцільність та безпеку використання. Пам'ятайте, що будь-які рішення щодо здоров'я потрібно приймати з урахуванням рекомендацій лікаря.



Календула вбиває бактерії?



Деякі дослідження свідчать про це, але клінічних випробувань проведено недостатньо. Наприклад, у роботі 2012 року показали, що спиртовий екстракт квітів календули вбиває або зупиняє розмноження золотистого стафілококу, кишкової палички, клебсієли пневмонії, кандиди біліючої, аспергілу чорного та інших мікроорганізмів, виділених у пацієнтів міської лікарні. Також екстракт показав протигрибкову активність, яку можна порівняти з дією популярного флуконазолу. Непогану антибактеріальну дію показав водний екстракт календули: він інгібує розмноження таких патогенних ентеробактерій, як сальмонели, шигели і кишкова паличка. До того ж він перешкоджає налипанню бактерій на поверхні та утворенню біоплівок, які часто стійкі до дії антибіотиків. Тогоричний систематичний огляд виявив певні докази позитивного впливу екстракту календули на загоєння шкіри, проте для остаточного вердикту ефективності не вистачає якісних масштабних досліджень. А дослідження 2012 вказало на можливу користь олії календули в боротьбі з акне, але все ж таки цих даних поки замало.



Валеріана лікує безсоння та заспокоює?



Поки що це не доведено. Валеріана, мабуть, є найпопулярнішим заспокійливим засобом, і в її складі дійсно є фізіологічно активні компоненти, такі як ізовалеріанова кислота та валеопотріати, які можуть надавати заспокійливий та снодійний вплив, але отримані в дослідженнях дані щодо її ефективності все ж таки сильно відрізняються. В рамках одного з них 202 особи з безсонням два тижні приймали по 600 мг екстракту валеріани, і хоча в результаті частина з них заявила про незначне поліпшення сну, це всього на 5 відсотків більше "покращення" у порівняльній плацебо-групі. Все ж більшість наявних досліджень не виявили суттєвих відмінностей між валеріаною та плацебо, зокрема, про це йдеться у метааналізі. Це ж стосується його застосування для усунення тривожності. Загалом, вона безпечна, хоч і не ефективніша за плацебо. Можливо, репутацію валеріани одного разу врятує стандартизація препаратів та сувора методологія досліджень.



А ромашковий чай?



Не краще за валеріану. У ромашці міститься флавоноїд апігенін, що зв'язується з бензодіазепіновими рецепторами в мозку, що може призводити до легкого заспокійливого ефекту. В одному з досліджень жінки після пологів, які протягом двох тижнів пили ромашковий чай, повідомили про покращення якості сну та мали менше симптомів депресії порівняно з жінками, які не пили. Але систематичний огляд і метааналіз не виявив краще за плацебо ефективності в жодній з лікарських рослин, зокрема, ромашки. Щоправда, таких досліджень проведено мало, щоб впевнено говорити про ефективність рослини, тому подальше вивчення її дії на людях, можливо, виявить заспокійливі властивості ромашки. Тим часом ромашка добре переноситься людьми, не викликає побічних ефектів, тому її застосування для зняття тривожності принаймні навряд чи нашкодить.



Звіробій – це природні ліки проти депресії?



На жаль, не краще за плацебо. Сліпе рандомізоване плацебо-контрольоване дослідження, проведене в 12 психіатричних клініках США, показало, що популярний рослинний засіб не замінить антидепресанти при великому депресивному розладі, а "натуральність" не робить екстракт звіробою безпечним: у великих дозах він може бути токсичним та взаємодіяти з деякими ліками проти ВІЛ/СНІДу та серцево-судинних захворювань. Вчені ще раз попередили, що замість самолікування безрецептурними препаратами "без побічної дії" пацієнтам слід звертатися до лікарів.



Женьшень - це засіб від імпотенції?



Здається, у цьому є сенс. Найважливішими компонентами, які мають робити цю траву ефективною при імпотенції, є гінзенозиди. Ці органічні сполуки сприяють виділенню оксиду азоту у клітинах внутрішнього шару судин, що розслаблює гладкі м'язи печеристого тіла та може спричинити ерекцію. Свого часу корейські вчені змогли знайти лише 7 пристойних досліджень, які показали позитивний ефект червоного женьшеню на еректильну дисфункцію. Проте загальна кількість досліджень, їхній дизайн та розмір вибірки були надто низькими для остаточних висновків. Але свіжіший систематичний огляд і метааналіз 2018 також показав потенційну ефективність женьшеню для лікування еректильної дисфункції. Втім, потрібно провести ще додаткові дослідження хоча б тому, що оптимальна ефективна доза та довгостроковий вплив екстракту женьшеню на здоров'я наразі невідомі.



Алое сприяє загоєнню ран та опіків?



Ні, немає сенсу витрачатися на дорогі баночки з гелем алое або обмазувати себе розрізаним листям рослини. У 2012 році незалежні експерти Кокранівського товариства у систематичному огляді зазначили, що використання соку алое не прискорює процес загоєння ні опіків, ні свіжих чи хронічних ран. Тому алое самостійно не допоможе вашій шкірі відновитися. Навіть якщо його приймати внутрішньо. Наприклад, іранські вчені перевірили ефективність внутрішнього вживання соку алое при акне і дійшли висновку, що жодного клінічно значущого ефекту для шкіри такий спосіб лікування не несе.



А подорожник загоює рани?



На мою думку, він має потенціал загоювати рани, але при використанні замість брудного листа спиртового екстракту рослини. Огляд медичних вигод подорожника показав, що своїм терапевтичним ефектом він зобов'язаний цілій купі біологічно активних сполук, зокрема, полісахаридам, терпеноїдам та ліпідам. Процесу загоєння ран також сприяють гіподулін, байкалєїн та плантагінін – антиоксиданти, що захищають клітини від руйнування медіаторами запалення. Коли антибактеріальну активність подорожника перевіряли на мишах, виявилося, що витягнутий з великого листя рослини пектиновий полісахарид захищає від пневмококів, а спиртові екстракти можуть впоратися з сінною паличкою, золотистим стафілококом та кишковою паличкою. Але на людях досліди проведені замало.



Гінкго білоба може покращити роботу мозку та нормалізувати тиск?



Вашим дідусям та бабусям не слід покладати великі надії на його ефективність. Як і з багатьма іншими лікарськими рослинами, незважаючи на вміст деяких біологічно активних компонентів, здатність екстракту гінкго дволопатевого покращувати пам'ять, когнітивні здібності або запобігати розвитку деменції не має правдивих підтверджень. Також цей препарат не буде ефективним для пом'якшення симптомів при вже наявній деменції та когнітивних порушеннях.



Замість того, щоб знижувати кров'яний тиск витяжкою гінкго, краще звернутися до лікаря. У 2014 році китайські вчені виявили та перевірили дев'ять тематичних досліджень за участю 1012 пацієнтів із гіпертонією. Хоча більшість з них мали некоректний дизайн, низьку методологічну якість та високий ризик упередженості, оглядачі констатували незначний позитивний ефект екстракту гінкго білоба для зниження тиску – і лише як додаткова терапія. У той самий час про безпеку екстракту говорити рано: вчені вимагають суворіших випробувань.



Ехінацея та часник лікують від застуди?



Ні. Препарати ехінацеї на ринку дуже відрізняються за складом: для їхнього виготовлення використовують різні частини рослини, які потім сушать, вичавлюють сік або екстрагують спиртом. Така різноманітність дещо ускладнює аналіз ефективності, проте вчені-добровольці з Кокранівської спільноти все ж таки змогли зібрати 24 клінічні випробування, де протизастудну дію препаратів ехінацеї порівняли з плацебо. На жаль, жодне з досліджень не показало значної ефективності рослини проти ГРВІ, і довгострокове використання ехінацеї як профілактичного засобу не дало позитивних результатів. І часника це теж стосується: всі докази його ефективності при застуді вчені назвали непереконливими.



Чебрець допоможе вилікувати кашель при застуді?



Поки що це не підтвердили. Тимьян містить чимало ефірних олій, наприклад, тимол, карвакрол, терпинен, ліналоол. Можлива користь рослини забезпечується головним чином тимолом, що має антиспастичну, антимікробну, сечогінну і відхаркувальну дію. Є чимало досліджень, результати яких вказують на здатність чебрецю полегшувати кашель, спричинений вірусними респіраторними захворюваннями. При цьому серйозних побічних ефектів не спостерігалося. Однак ці дослідження переважно проведені на невеликій групі учасників і дія чебрецю вивчалася у комбінації з іншими речовинами або травами. Європейське управління лікарських засобів визнало використання чебрецю для полегшення кашлю при застуді безпечним, але зазначає, що для підтвердження ефективності поки що не вистачає достатньої кількості клінічних випробувань.



А мати-й-мачуха?



Невідомо та краще не пробувати. Мати-й-мачуха також є традиційною рослиною для лікування кашлю. Вона містить глікозиди, сапоніни, дубильні речовини, аскорбінову кислоту та багато інших біологічно активних речовин, серед яких важливе місце займає тусілагін. Досліди на мишах показали його протизапальну дію. Екстракти мати-й-мачухи також знизили кількість нападів кашлю у тварин та виявили відхаркувальну дію. Але немає якісних досліджень, що показують таку ж ефективність рослини щодо кашлю у людей. Крім того, в ньому є небезпечні для здоров'я речовини - піролізидинові алкалоїди, які можуть спричинити серйозне ураження печінки, тому краще уникати використання рослини для полегшення кашлю.



Чистотіл виводить бородавки?



Можливо, але ризикувати не слід. В цей час існує кілька досліджень, які припускають, що компоненти чистотілу можуть мати "певний ефект" у видаленні бородавок або папілом, що викликаються папіломавірусами. Здебільшого його пов'язують з такими біологічно активними речовинами, як алкалоїди, якими багата рослина. Деякі дослідження показали, що компоненти чистотілу можуть надавати



Хоч якісь трави допоможуть при болючій менструації? Можливо, але ризикувати не слід. В цей час існує кілька досліджень, які припускають, що компоненти чистотілу можуть мати "певний ефект" у видаленні бородавок або папілом, що викликаються папіломавірусами. Здебільшого його пов'язують з такими біологічно активними речовинами, як алкалоїди, якими багата рослина. Деякі дослідження показали, що компоненти чистотілу можуть надавати противірусну дію, а алкалоїд сангвінарин гальмує зростання кератиноцитів – основних клітин епідермісу. Але доказова медицина не визнає застосування чистотілу проти захворювань, викликаних папіломавірусами, оскільки якісних клінічних досліджень поки що недостатньо, щоб говорити про раціональність використання рослини як безпечного терапевтичного засобу. У 2008 році Рада Європи навіть заборонила використовувати чистотіл у косметичних процедурах через відсутність інформації про системну токсичність.



Схоже, що ні. Серед лікарських засобів знеболювання при менструації краще зарекомендувала себе стара добра грілка на животі, а ось ефективність "біологічно активних добавок", до яких відносять трави і рослинні компоненти, поки не доведена. Зокрема, це стосується кропу, фенхелю, пажитника, імбиру, валеріани та ромашки. Цим травам поки що не вистачає переконливих доказів безпеки, тому якщо традиційні нестероїдні протизапальні засоби не допомагають при болючій менструації, найменш ризиковим рішенням буде з'ясувати причину болю разом із лікарем.



Може здатися, що лікарські рослини взагалі так називаються хибно, оскільки жодна з них не продемонструвала достатньої ефективності для лікування тих чи інших станів. Втім, застереження про їхнє використання не в тому, що вони не є дієвими, навпаки, їхній вплив на організм неможливо передбачити і ретельно дослідити.



В офіційно затверджених медичних препаратах використовують точну кількість конкретних діючих речовин. А в цілих рослинах або навіть окремих їхніх частинах, які використовуються в народній медицині, є сотні різних сполук. Відокремити шкідливі речовини від необхідних для певного випадку, ще й у певних дозах неможливо без хімічної лабораторії. Крім того, вміст активних компонентів ніколи не є однаковим навіть у рослин одного виду. На це впливають десятки різних факторів, наприклад, місце зростання, температура, кількість опадів та хімічний склад ґрунтів.. А купуючи рослини, ніколи не можна бути впевненим, за яких умов їх вирощували, і чи не контактували вони з небезпечними токсичними речовинами.