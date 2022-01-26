Як зберегти емоційне здоров'я під час спілкування з "токсичними" батьками

12:00 26 січень Київ, Україна

Те, як ви взаємодієте з токсичними людьми у вашому житті, залежить від ваших стосунків з людиною. Наприклад, якщо у вас є токсичний друг або ви зустрічаєтеся з токсичною людиною, ви можете обмежити або зовсім припинити ваше спілкування, щоб позбавитися негативного впливу, який вона має на ваше життя.



Однак коли токсичними людьми є ваші батьки чи батьки вашого чоловіка, то просто перестати спілкуватися абсолютно неможливо. У таких ситуаціях дуже важливо знайти ефективні засоби збереження емоційного здоров'я при спілкуванні.



Ось кілька ознак того, що ваші батьки є токсичними людьми.



1. Вкрай негативні реакції з будь-якого приводу

Токсичні батьки не контролюють своїх емоцій. Вони схильні драматизувати навіть незначні проблеми та розглядати будь-яку незгоду зі своїми поглядами як ворожість, гнів, образу чи деструктивну поведінку.



2. Відсутність емпатії

Токсичні батьки не здатні співчувати своїм дітям. Натомість вони зациклені тільки на тому, що стосується їхніх прав та їхніх потреб, і вони не розуміють, що їхні вчинки можуть мати руйнівний та шкідливий вплив.



3. Надмірний контроль

Чим токсичніша людина, тим більше вона хоче контролювати все і кожного у своєму оточенні. Вона намагається всіх виховувати, а також висуває необґрунтовані вимоги навіть до дорослих дітей.



4. Дуже критичне ставлення

Токсичні батьки не можуть і не бачитимуть досягнень своїх дітей незалежно від того, яких вершин вони досягли та наскільки подорослішали. Вони постійно принижують людей навколо себе, виставляючи себе винятковими, обдарованими та талановитими.



5. Звинувачують у проблемах усіх навколишніх

Дисгармонія у відносинах, розбіжності, ворожість та іноді навіть розпад сім'ї – токсичні батьки завжди вважають винним у цьому іншого. Такі люди не беруть на себе відповідальність за будь-які проблеми, але звинувачують у цьому решту сім'ї та спотворюють чи маніпулюють тим, як інші сприймають ці події.



Як спілкуватися із токсичними батьками?

Перший та найважливіший фактор, який необхідно усвідомити дорослим дітям токсичних батьків – ви можете контролювати лише свою поведінку, але не зможете змінити чи контролювати поведінку своїх батьків.



Визнання і прийняття того, що у вас токсичні батьки і вони не бажають змінюватися, дає вам свободу в тому, щоб ставити в основу власні потреби. Ви маєте право вибудовувати межі вашого спілкування, які будуть задовольняти ваші емоційні потреби, і не наражати вас на негатив, ворожість та отруйні спроби «вирішити» проблему.



1. Встановіть межі

Визначення меж або обмежень, розуміння того, що ви можете дозволяти при спілкуванні із собою, а що ні, має вирішальне значення. Чітко визначайте ці межі та обмежте контакти з батьками, щоб частіше проводити час із користю для свого емоційного стану.



2. Вибирайте місце зустрічей

Вибір місця для спілкування - також спосіб обмежити вплив токсичних батьків на вас. Зустріч у громадському місці дозволяє вам піти, якщо вони переходитимуть кордони, це також забезпечує нейтральну атмосферу, де ви з меншою ймовірністю впадете у старі моделі поведінки – звична проблема, якщо ви зустрічаєтеся у будинку.



3. Дбайте про себе

Будьте добрішими до себе. Вам не обов'язково проводити кожне свято чи пам'ятний день із батьками. Натомість проводьте час з людьми, які налаштовані позитивно, допомагають вам дбати про себе і спонукають вас продовжувати залишатися тією людиною, якою ви є.



Розмова з психологом також може допомогти визначити той вплив, який здійснюють на вас токсичні батьки, і розробити ефективні стратегії управління відносинами з ними в майбутньому.