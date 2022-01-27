Як працює превентивна психотерапія на робочому місці?

20:52 27 січень Київ, Україна

Згідно з дослідженнями німецьких страхових компаній, психічні захворювання були однією з найпоширеніших причин непрацездатності у Німеччині ще задовго до пандемії. Дуже часто працівники з психологічними та психіатричними розладами звертаються за допомогою пізно, якщо це взагалі трапляється. Зрештою, такі люди випадають із робочого процесу — іноді більше, ніж на кілька місяців.. Тому чимало причин: працівники не наважуються своєчасно звернутися за допомогою, не можуть знайти потрібного терапевта амбулаторно або просто нехтують необхідністю терапії.



Саме тому Німеччини дедалі більше поширюється превентивна психотерапевтична практика робочому місці. Наочний приклад – відома компанія ThyssenKrupp Marine Systems у Кілі, яка з 2013 року надає своїм співробітникам послуги психотерапевтичних консультацій. Керівництво компанії впевнене, що первинна профілактика має бути у центрі уваги, тому що саме вона забезпечує здорову атмосферу на підприємстві. Залучені терапевти резервують час для кризових дискусій та діагностичних консультацій, щоб виявити ранній розвиток емоційного вигоряння та психічних розладів. Кваліфікована діагностика грає у цьому ключову роль, оскільки в повному обсязі психічні захворювання зумовлені несприятливими умовами праці. Тому професійна асоціація німецьких неврологів пропонує спеціальне навчання для фахівців, які бажають працювати саме на підприємствах. Неврологи та психіатри проходять цілеспрямовану підготовку з профілактики та лікування психічних захворювань, пов'язаних з роботою. Головна ціль цих тренінгів – забезпечення компаній компетентними спеціалістами у кожному регіоні.

Тренери можуть також розпізнати психологічний стрес на робочому місці та співпрацювати з компанією, щоб його зменшити.

Водночас відбуваються відповідні дослідницькі проекти, наприклад, «Рання інтервенція на робочому місці», яку проводить університетська лікарня Ерланген у співпраці зі своїми колегами з Ульма та іншими спільними партнерами. Цей проект вже дав багатонадійні результати у попередніх дослідженнях, і тепер його дієвість перевіряють у загальнонімецькому рандомізованому дослідженні, яке фінансується федеральним міністерством освіти та досліджень та Німецьким фондом пенсійного страхування.



В рамках цього проекту вчені та лікарі залишають стіни клінік та лікарень та вирушають у звичне середовище своїх пацієнтів безпосередньо на їхні робочі місця.. Команда спеціалістів на чолі з керівницею досліджень старшим лікарем Євою Ротермунд відвідує малі, середні та великі компанії та пропонує психосоматичні превентивні консультації раз на тиждень.

«Наша мета — швидко ідентифікувати людей із психічними скаргами, такими як тривожні розлади, порушення сну, втома, виснаження, больові симптоми, і надати своєчасну допомогу і тим самим запобігти їх можливій непрацездатності в майбутньому», — пояснює професор Есім Ерім, керівник університетської лікарні Ерланген.

"Рання інтервенція та реабілітація психічно хворих працівників на робочому місці допомагає не лише постраждалим, а й роботодавцю, оскільки мінімізує втрати компанії через відсутність працівників та знімає навантаження на соціальне забезпечення", - додає Єва Ротермунд.

Під час психосоматичної консультації усі зацікавлені працівники можуть за бажання отримати діагностику та поради щодо можливих варіантів лікування. Зустрічі проходять анонімно: таким чином роботодавець не знає, хто саме із працівників використовує нові «послуги», приходить на консультації та терапію.



Автомобільний концерн Daimler AG також активно пристосовувався до нових принципів роботи та з 2016 року повністю змінив корпоративну культуру та принципи керівництва.. На чільне місце нової корпоративної етики Leadership 2020 виступає емоційний інтелект людини, а її головна мета — створити таку культуру співпраці, що забезпечить спільний успіх у майбутньому.

«На щастя, дедалі більше керівників, принаймні в Німеччині, розуміють, наскільки важливо інвестувати ресурси в психологічне здоров'я своїх працівників, оскільки це безпосередньо впливає на якість роботи , — розповіла Тижню Афіна Хаджинова, яка працює в Mercedes-Benz Bank у відділі. "Business intelligence". — Проте багато хто теж залежить від твоєї власної ініціативи. Коли я отримала нову посаду на підприємстві, буквально за два місяці через стрес і постійне нервування у мене почалися певні психосоматичні проблеми. Тоді моя колега розповіла мені, що наш відділ має річний бюджет для коучингу.. У нашому випадку це був позаштатний фахівець, який допомагав упоратися з різними проблемами на роботі: від особистих страхів до конфліктних ситуацій. Після першої консультації ми одразу виявили, у чому полягала причина мого стресу, та проговорили можливі дії. Потім керівництво схвалило наші подальші консультації з тренером, тому що для них також було важливо, щоб я менше хворіла та була більш мотивованою.. Таку можливість мають усі працівники, незалежно від позиції та ієрархії, хоча, звісно, кожен запит перевіряється на доцільність. Так, наприклад, моя колега мала великий страх перед будь-якими публічними виступами, і компанія сплатила їй спеціальні тренінги. У свою чергу, керівництво розуміє, що ідеальних працівників немає, і в довгостроковій перспективі ці інвестиції принесуть користь усім. Крім того, практика коучінга активно використовується і самим керівництвом, тобто я могла отримати підтримку від свого прямого керівника. Для мене це було абсолютно новим досвідом, коли замість страху ти відчуваєш від керівництва підтримку, і в результаті я стала менше хворіти та ефективніше працювати. Крім того, в концерні існують численні менторські програми, головні з яких присвячені питанням саморозвитку, лідерських програм, очікування від себе та інших.. Звичайно, ще залишається певний відсоток керівників, які керуються принципами тридцятирічної давності. Але переважна більшість менеджменту все ж таки розуміють, що нові молоді працівники потребують нових умов праці, а рівень ефективності працівників безпосередньо залежить від їхнього здоров'я».





Не лише великі корпорації та міжнародні компанії втілюють у свою корпоративну культуру нові засади. Це стосується і середнього та малого бізнесу. Сабріна працює у невеликій маркетинговій компанії у відділі продажів. Регулярні особисті зустрічі з керівництвом, протягом яких вони відкрито обговорюють усі оперативні питання, як, наприклад, проблеми з клієнтами, настрій у команді, самопочуття вже стали для неї нормою. Також керівництво фірми активно використовує техніки INSIGHTS MDI та моделі психотипів DISG. INSIGHTS MDI – це цілісний діагностичний інструмент для розпізнавання талантів та розвитку потенціалу, що вимірює поведінку, мотиви та емоційний інтелект людини. Абревіатура DISG представляє модель, яка аналізує та класифікує поведінку людини за чотирма основними типами: D = домінантний (червоний), I = ініціативний (жовтий), S = стійкий (зелений), G = сумлінний (блакитний).



Модель заснована на припущенні, що кожна людина має характеристики всіх чотирьох типів, але у різному співвідношенні.

«Сенс цього інструменту полягає не в тому, щоб розсортувати людей по ящиках, а в тому, щоб показати, що існують різні психологічні типи особистості, і відповідно до них різні моделі поведінки. Це дуже допомагає нам у конфліктних ситуаціях, при розподілі клієнтів чи формуванні команд. Всі ми різні, але для гармонійної та здорової співпраці іноді корисно знати, що з певними психологічними типами тобі легше працюється, ніж з іншими. Така собі кольорова інструкція з експлуатації, яка щодня допомагає людині йти на роботу із задоволенням», — розповіла Сабріна.

В Україні поки що можна лише мріяти про такі превентивні заходи. Але навіть якщо в нашій країні суспільно важливі процеси проходять повільніше, ніж у більш розвинених країнах Європи, превентивні терапевтичні заходи можна проводити своїми руками. Так, берлінські фахівці з корпоративного менеджменту охорони здоров'я пропонують сім «правил виживання» (див. «Правила боротьби зі стресом на робочому місці»).



Новий час потребує нових стратегій роботи та нового стилю керівництва, оскільки нинішнє покоління працівників має зовсім інші вимоги до роботодавців, ніж попередники. Більше свободи вибору, можливостей для самореалізації, гнучкості та здорового балансу між роботою та особистим життям. І хочеться вірити, що здорова робоча атмосфера стане нормою й у нашій країні.