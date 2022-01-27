Як працює превентивна психотерапія на робочому місці?

Згідно з дослідженнями німецьких страхових компаній, психічні захворювання були однією з найпоширеніших причин непрацездатності у Німеччині ще задовго до пандемії. Дуже часто працівники з психологічними та психіатричними розладами звертаються за допомогою пізно, якщо це взагалі трапляється. Зрештою, такі люди випадають із робочого процесу — іноді більше, ніж на кілька місяців.. Тому чимало причин: працівники не наважуються своєчасно звернутися за допомогою, не можуть знайти потрібного терапевта амбулаторно або просто нехтують необхідністю терапії.
Саме тому Німеччини дедалі більше поширюється превентивна психотерапевтична практика робочому місці. Наочний приклад – відома компанія ThyssenKrupp Marine Systems у Кілі, яка з 2013 року надає своїм співробітникам послуги психотерапевтичних консультацій. Керівництво компанії впевнене, що первинна профілактика має бути у центрі уваги, тому що саме вона забезпечує здорову атмосферу на підприємстві. Залучені терапевти резервують час для кризових дискусій та діагностичних консультацій, щоб виявити ранній розвиток емоційного вигоряння та психічних розладів. Кваліфікована діагностика грає у цьому ключову роль, оскільки в повному обсязі психічні захворювання зумовлені несприятливими умовами праці. Тому професійна асоціація німецьких неврологів пропонує спеціальне навчання для фахівців, які бажають працювати саме на підприємствах. Неврологи та психіатри проходять цілеспрямовану підготовку з профілактики та лікування психічних захворювань, пов'язаних з роботою. Головна ціль цих тренінгів – забезпечення компаній компетентними спеціалістами у кожному регіоні.
Саме тому Німеччини дедалі більше поширюється превентивна психотерапевтична практика робочому місці. Наочний приклад – відома компанія ThyssenKrupp Marine Systems у Кілі, яка з 2013 року надає своїм співробітникам послуги психотерапевтичних консультацій. Керівництво компанії впевнене, що первинна профілактика має бути у центрі уваги, тому що саме вона забезпечує здорову атмосферу на підприємстві. Залучені терапевти резервують час для кризових дискусій та діагностичних консультацій, щоб виявити ранній розвиток емоційного вигоряння та психічних розладів. Кваліфікована діагностика грає у цьому ключову роль, оскільки в повному обсязі психічні захворювання зумовлені несприятливими умовами праці. Тому професійна асоціація німецьких неврологів пропонує спеціальне навчання для фахівців, які бажають працювати саме на підприємствах. Неврологи та психіатри проходять цілеспрямовану підготовку з профілактики та лікування психічних захворювань, пов'язаних з роботою. Головна ціль цих тренінгів – забезпечення компаній компетентними спеціалістами у кожному регіоні.
Тренери можуть також розпізнати психологічний стрес на робочому місці та співпрацювати з компанією, щоб його зменшити.
Водночас відбуваються відповідні дослідницькі проекти, наприклад, «Рання інтервенція на робочому місці», яку проводить університетська лікарня Ерланген у співпраці зі своїми колегами з Ульма та іншими спільними партнерами. Цей проект вже дав багатонадійні результати у попередніх дослідженнях, і тепер його дієвість перевіряють у загальнонімецькому рандомізованому дослідженні, яке фінансується федеральним міністерством освіти та досліджень та Німецьким фондом пенсійного страхування.
В рамках цього проекту вчені та лікарі залишають стіни клінік та лікарень та вирушають у звичне середовище своїх пацієнтів безпосередньо на їхні робочі місця.. Команда спеціалістів на чолі з керівницею досліджень старшим лікарем Євою Ротермунд відвідує малі, середні та великі компанії та пропонує психосоматичні превентивні консультації раз на тиждень.
Під час психосоматичної консультації усі зацікавлені працівники можуть за бажання отримати діагностику та поради щодо можливих варіантів лікування. Зустрічі проходять анонімно: таким чином роботодавець не знає, хто саме із працівників використовує нові «послуги», приходить на консультації та терапію.
Автомобільний концерн Daimler AG також активно пристосовувався до нових принципів роботи та з 2016 року повністю змінив корпоративну культуру та принципи керівництва.. На чільне місце нової корпоративної етики Leadership 2020 виступає емоційний інтелект людини, а її головна мета — створити таку культуру співпраці, що забезпечить спільний успіх у майбутньому.
Не лише великі корпорації та міжнародні компанії втілюють у свою корпоративну культуру нові засади. Це стосується і середнього та малого бізнесу. Сабріна працює у невеликій маркетинговій компанії у відділі продажів. Регулярні особисті зустрічі з керівництвом, протягом яких вони відкрито обговорюють усі оперативні питання, як, наприклад, проблеми з клієнтами, настрій у команді, самопочуття вже стали для неї нормою. Також керівництво фірми активно використовує техніки INSIGHTS MDI та моделі психотипів DISG. INSIGHTS MDI – це цілісний діагностичний інструмент для розпізнавання талантів та розвитку потенціалу, що вимірює поведінку, мотиви та емоційний інтелект людини. Абревіатура DISG представляє модель, яка аналізує та класифікує поведінку людини за чотирма основними типами: D = домінантний (червоний), I = ініціативний (жовтий), S = стійкий (зелений), G = сумлінний (блакитний).
Модель заснована на припущенні, що кожна людина має характеристики всіх чотирьох типів, але у різному співвідношенні.
В Україні поки що можна лише мріяти про такі превентивні заходи. Але навіть якщо в нашій країні суспільно важливі процеси проходять повільніше, ніж у більш розвинених країнах Європи, превентивні терапевтичні заходи можна проводити своїми руками. Так, берлінські фахівці з корпоративного менеджменту охорони здоров'я пропонують сім «правил виживання» (див. «Правила боротьби зі стресом на робочому місці»).
Новий час потребує нових стратегій роботи та нового стилю керівництва, оскільки нинішнє покоління працівників має зовсім інші вимоги до роботодавців, ніж попередники. Більше свободи вибору, можливостей для самореалізації, гнучкості та здорового балансу між роботою та особистим життям. І хочеться вірити, що здорова робоча атмосфера стане нормою й у нашій країні.
Новий час потребує нових стратегій роботи та нового стилю керівництва, оскільки нинішнє покоління працівників має зовсім інші вимоги до роботодавців, ніж попередники. Більше свободи вибору, можливостей для самореалізації, гнучкості та здорового балансу між роботою та особистим життям. І хочеться вірити, що здорова робоча атмосфера стане нормою й у нашій країні.
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