Як провести новорічні свята без головного болю та не наїсти боки - науковий погляд

15:09 31 грудень Київ, Україна

Зимовий святковий період часто супроводжується великою кількістю їжі, алкогольних напоїв та малорухливістю. Таке святкування може здатися веселим, але за ним йдуть похмілля та зайві кілограми.



Скільки алкоголю можна випити без шкоди здоров'ю?

За кількістю людей, які його споживають, алкоголь перебуває лише на другому місці після тютюну серед шкідливих речовин. Він також є одним із найнебезпечніших із них у плані виникнення залежностей. Втім, через доступність і традиційність багато хто вважає алкогольні напої безпечними або навіть корисними в обмежених кількостях. Все ж таки чули про оздоровчий келих червоного вина для серцево-судинної системи? Деякі дослідження минулого справді вказували на такий ефект спиртного, проте сучасні наукові роботи заперечують його. Загальну користь помірних доз алкоголю неможливо визначити, оскільки на здоров'я впливає безліч інших факторів, включаючи поведінку та генетику, які заважають зробити адекватну оцінку. Тому не варто сподіватися, що трохи святкового алкогольного напою нададуть настрій та здоров'я.



Група вчених опублікувала у престижному науковому журналі The Lancet шокуючу статтю. У ній йшлося про дослідження споживання алкоголю та його наслідки у 195 країнах світу протягом 26 років. Висновок звучить безутішно. Ризик смертності від усіх причин, зокрема раку, зростає зі збільшенням споживання алкоголю, а його кількість, що мінімізує шкоду здоров'ю, дорівнює нулю. Простіше кажучи, безпечної дози спиртного немає. Алкоголь швидко проникає зі слизових оболонок травної системи, зокрема шлунка, в кровотік і всіх органів, у тому числі мозку. Через це їжа гірше засвоюється, хоча виробляється більше шлункового соку, зростає артеріальний тиск, печінка уражається токсинами внаслідок розщеплення етанолу, організм зневоднюється через діуретичний ефект спиртного, а в мозку порушується нормальна передача імпульсів, що проявляються, крім розслаблень, у проблем, прийнятих. рішень і т.д. Так що найкращий вибір

- відмовитися від алкоголю взагалі.

А чи можна хоча б знизити шкоду?

На попередньому пункті можна було б закінчувати алкогольну тему, але припускаємо, що за один день мало хто захоче відмовитися від спиртного на інше життя.



Очевидною порадою для зниження ризиків нашкодити здоров'ю є контроль за кількістю випитого. Чим менше алкоголю потрапить в організм, тим меншою буде шкода від нього. Зазвичай рекомендується споживати не більше чотирьох стандартних доз алкоголю на день для чоловіків (але менше 14 на тиждень) та не більше трьох для жінок (але менше семи на тиждень). Стандартна доза алкоголю в основному становить 10 г чистого алкоголю, що міститься приблизно в 25 мілілітрах горілки, 100 мілілітрах вина або 300 мілілітрах пива.



Добре, якщо ви знаєте величину дози спиртного напою, яка не спричиняє відчутного сп'яніння. Під час застілля намагайтеся дотримуватися його, рахуючи кількість випитого, але пийте повільно. Це допоможе уникнути різкого зростання рівня алкоголю в крові, так само як і вживання їжі під час випивання. Однак солоних продуктів краще не їсти, вони зроблять спрагу сильнішою, а під рукою завжди буде спритне для її вгамування. Тому краще тримати біля себе пляшку зі звичайною питною водою. Пиття більшої кількості води дозволить трохи "розбавити" алкоголь, а також уникнути зневоднення, яке є серед основних причин похмілля. Але не запивайте газованою водою, оскільки вона може, навпаки, прискорити сп'яніння. Попри популярну думку, немає надійних доказів, що активоване вугілля або інші сорбенти допомагають довше залишатися тверезим.



І звичайно, ніколи не зайве нагадування про уникнення небезпечних ситуацій при розпиванні алкогольних напоїв. Скільки б ви не випили і як впевнено не відчували себе, не сідайте за кермо автомобіля і не робіть ризикованих дій. Це одна з головних причин смертності,

пов'язаних із алкоголем.

З питтям зрозуміло, а як не набрати зайвої ваги після застілля?

Про випивку слід згадати і в цьому розділі. Незважаючи на те, що алкогольні напої здаються просто горілкою, вони мають свою калорійність.. Деякі з них містять велику кількість цукру, через що коктейль розміром зі смуги може мати стільки ж калорій, скільки і звичайна страва. До того ж, перебуваючи напідпитку, порушується робота префронтальної кори мозку, що серед іншого відповідає за прийняття зважених рішень. Це може призвести до втрати самоконтролю та поїдання третього шматка торта замість запланованого одного. Отже, стежити за кількістю та типом спиртного корисно не тільки для здоров'я, але й для підтримки фігури. Це особливо актуально з огляду на те, що у нас святкування часто розтягується на кілька днів. Хоча у святковий період ми набираємо всього близько 0,48 кілограма, звичайно цієї ваги не втрачаємо. А оскільки святкових періодів за рік буває більше одного, ми можемо непогано так накопичити зайві кілограми за кілька років.



Зі святковою їжею, як і з алкоголем, слід стежити за тим, чого і скільки ми кладемо в рот. Нічне гуляння саме собою може сприяти набору зайвої ваги, оскільки часто є додатковим прийомом їжі. Це вже не кажучи про страви, розкладені на столі зазвичай у кількостях, які і так ніколи не вдається з'їсти за один раз. Ідеальний варіант, якщо замість нарізок із ковбас, олів'є, крабового та ще кількох майонезних салатів, смаженого м'яса, шашлику, голубців, інших шкідливостей у меню переважатимуть страви з овочів. Вони містять багато вітамінів, мікроелементів та клітковини, але мають відносно мало калорій, тому відмінно підходять до тривалої трапези. Робити повністю вегетаріанське свято не обов'язково. Можна замість жирного смаженого м'яса запекти в духовці або замінити рибою. Загалом, новорічна вечеря може бути смачною, навіть якщо зроблена з корисних, здорових продуктів.



Новий рік вже ось-ось настане, пізно меню міняти, коли все куплено та приготовлено, можете справедливо помітити. Але навіть у такому разі не все втрачено. Деякі вчені кажуть, що альтернативою здоровому столу може бути задоволення навіть шкідливою їжею, яку ви любите. Їжте кожен шматочок улюблених святкових страв, не поспішаючи. Так ви можете наїстися найменшою кількістю їжі. Але при цьому будьте свідомі та звертайте увагу на порції. Дослідження американських учених показало, що щоденне самостійне зважування у період свят також допомагає контролювати набір ваги в цей час. Хоча підозрюємо, що така діяльність може

нашкодити святковому настрою.

А якщо ніяк не утриматися від смаколиків, щось допоможе утримати вагу?

Фізична активність. Це завжди хороша ідея, а Новий рік не повинен бути схожим на змагання зі швидкісного поїдання їжі. Робити перерви між перекушуваннями корисно ще й тому, що в цей час можна, наприклад, потанцювати або інакше активно розважитися з близькими. Заодно покриєте добову потребу у фізичній активності, якщо ви ведете сидячий спосіб життя. Малорухливість пов'язана з підвищеним ризиком передчасної смерті та багатьох захворювань, зокрема серцево-судинних та опорно-рухових. Але достатньо всього близько 40 хвилин помірної активності в день, щоб нівелювати збиток від дня, що сидить.



Новорічні свята можуть стати чудовою нагодою розпочати займатися спортом – погода цьому сприяє. Канадські вчені припускають, що високоінтенсивне тренування при температурі середовища близького до нуля за Цельсієм допомагає краще спалювати жир, якщо порівнювати з такими тренуваннями в комфортних кімнатних умовах.



Вважайте новорічну фізичну активність не рутинною корисною дією для здоров'я, як чищенням зубів, а приводом повеселитися з друзями та сім'єю. Зрештою, ніхто ж не наполягає виключно на заняттях на велотренажері, присіданнях і віджимах. Якщо у вас є діти, завдання полегшується, оскільки вони завжди запропонують якусь активну гру. Якщо ні - згадайте самі, що вам подобалося в дитинстві, і сміливо спробуйте таку активність.. Адже свята — це у будь-якому разі більше радості, а не застілля.