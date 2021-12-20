Як утворюється метан на Марсі

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Де шукати метан Понад двадцять років тому завдяки наземним спостереженням та даним орбітального апарату Марс -експрес астрономи вперше зафіксували метан на Червоній планеті. На Землі цей газ в основному виробляється живими організмами, проте існують і геологічні процеси, які можуть створювати його. Звідки з’являється метан на Марсі, залишається невідомим. Більше того, подальші дослідження суперечили одне одному: деякі інструменти фіксували спалахи метану, деякі лише невелику кількість фонів, а деякі взагалі не знаходили жодних слідів цього газу. Nauka.ua розповідає про спроби планетологів вирішити цю загадку.



Метан (СН4) – це органічна молекула, що складається з одного атома вуглецю та чотирьох атомів водню. Цей безбарвний газ створює сильний парниковий ефект і в атмосферу Землі він потрапляє переважно завдяки біологічним процесам. Зокрема, метан може виділятися внаслідок розкладання органічної речовини в осадових породах. Крім того, побічний продукт його виробляють із рослинної речовини прості мікроби, які називаються анаеробними метаногенними археями. Багато мікроорганізмів живуть у системах травлення тварин, особливо термітів і корів, і відповідають за метеоризм (до речі, про роль корів у глобальному потеплінні ми писали тут).



Без участі живих організмів метан утворюється в основному двома шляхами: під час магматичних процесів та реакцій між водою, газами та породами. Важливими джерелами метану є болота, вулкани, глибоководні термальні джерела та відкладення під антарктичною кригою та арктичною мерзлотою. А ще метан виділяється при видобутку вугілля і став причиною багатьох трагедій на шахтах, адже за певних пропорцій утворює вибухові суміші з повітрям.



У більшості середовищ на Землі гази, що виникають внаслідок біотичних та абіотичних процесів, поєднуються і розрізнити їх важко. І хоча дослідники впевнені, що термітів чи корів на Марсі точно немає, анаеробні мікроби теоретично можуть існувати. Однак незважаючи на те, що метан вважається біомаркером, знахідка цього газу на Червоній планеті не може бути доказом життя на ній, адже необхідно довести, що всі інші абіотичні механізми метану тут неможливі.



Лабораторія Червоної планети



Атмосфера Марса розріджена та слабко захищена від впливу ультрафіолетового випромінювання. В результаті фотохімічних процесів молекули метану в такому середовищі могли б проіснувати трохи більше 340 років. Таким чином, якщо цей газ досі тут присутній, то постійно поповнює його запаси. То що його утворює? Справді, до остаточної відповіді на це питання ще далеко, проте планетологи пропонують кілька теорій.



Джерела метану можуть бути під поверхнею Марса. Так, він може формуватися в результаті реакцій між вуглекислим газом та воднем у процесі так званої серпентинізації. Вона відбувається, коли породи, багаті на включення мінералу олівіна, взаємодіють з гарячою водою. В результаті утворюється новий мінерал, званий серпентиніт, та виділяється метан. Також цей газ може утворюватися магматичною дегазацією або внаслідок термічного розкладання давньої органічної речовини. На поверхню метан із підземних джерел виходитиме через тріщини. Ще одне можливе пояснення його походження полягає в тому, що метан міг утворитися на Червоній планеті дуже давно і опинитися "у пастці" з'єднань включення або клатратів. Тобто, мабуть, він просто застряг у інших молекулах чи речовинах, які тепер руйнуються та вивільняють цей газ.



На поверхні планети також є шляхи утворення метану. Ультрафіолетове випромінювання може не тільки знищувати, а й генерувати його. Наприклад, через взаємодію космосу з органічним матеріалом у пилу комет і метеоритів, які потрапляють на Марс.





Проте всі ці теорії мають свої слабкі місця. Вже щонайменше 10 мільйонів років на Марсі відсутній активний вулканізм. Так, орбітальний апарат Марс Одіссей, обладнаний спеціальним пристроєм для пошуку гарячих точок на поверхні планети, не знайшов жодної ділянки, де температура відрізнялася б принаймні на 50 Кельвінів від фонового значення. Підземні гідротермальні системи, якщо вони існують на Марсі, швидше за все, матимуть кімнатну температуру, за якої виділення метану є малоефективним. Удари комет, метеоритів та міжпланетного пилу також виробляють лише невелику частину цього газу. А збереження значної кількості органічної речовини від вимерлого макроскопічного життя, яке колись могло існувати на планеті, малоймовірне, враховуючи суворі марсіанські умови.



Крім того, зафіксувати цей газ також непросте завдання. Метан, що вийшов на поверхню, може абсорбуватися назад в реголіт або швидко поширюватися планетою за допомогою атмосферної циркуляції. Тому визначити точне місце, де формується з'єднання, дуже складно. Крім того, важливим регулятором кількості метану на Марсі, швидше за все, є пил. У шарі атмосфери нижче 10 км над поверхнею він присутній у великій кількості, і при взаємодії із зернами пилу сигнал метану втрачатиметься. Такі часті явища для Марса як сезонні бурі та пилові смерчі будуть лише посилювати цей ефект.



Залишається ще одна теорія, дуже приваблива для астробіологів – утворення метану внаслідок життєдіяльності мікроорганізмів. Враховуючи шкідливе космічне та ультрафіолетове випромінювання, низький тиск та температуру, єдине місце, де вони можуть існувати зараз – під поверхнею планети. Тут, у марсіанському реголіті, є рідка вода і солі. Крім того, під льодом південного полюса Марса, швидше за все, є великі солоні озера. Такі середовища можуть бути сприятливими для анаеробів-екстремофілів, серед яких можуть бути і метаногени. До речі, таким організмам не потрібен кисень для дихання, тому атмосфера Марса, яка в основному складається з вуглекислого газу, для них підходить.



Марсіанські хроніки



Вперше марсіанський метан був зафіксований завдяки наземним спостереженням за допомогою телескопа CFHT у 1999 році, тоді його концентрацію в атмосфері планети оцінили у 10 частин у мільярд. Астрономи почали стежити за метаном на Червоній планеті, і в 2009 році група дослідників опублікувала звіт зі спостережень протягом трьох марсіанських років (або семи земних). За допомогою трьох наземних телескопів вчені змогли дослідити близько 90% поверхні планети. Виявилося, що у 2003 стався спалах концентрації метану, його кількість досягла 45 частин на мільярд. Крім того, тоді астрономи змогли встановити, що шлейфи метану походять із трьох розташованих поблизу точок: височини Arabia Terra, борозен Nili Fossae і темної ділянки Syrtis Major.





Дослідники вирахували, що основний шлейф містив близько 19 тисяч тонн метану та випускав його зі швидкістю 0,6 кілограма на секунду. Це порівняно зі швидкістю виділення цього газу у нафтовому родовищі в каналі Санта Барбари, Каліфорнія. Проте вже навесні 2006 року концентрація метану у всіх трьох шлейфах досягала лише 3 частин на мільярд. Таким чином, тривалість існування метану в марсіанській атмосфері в залежності від умов виявилася від 4 земних років до приблизно 6 місяців значно меншою, ніж очікувалося. Отже, існують ефективні механізми руйнування метану не тільки завдяки фотохімічним процесам.



Спостереження за допомогою орбітальних апаратів також були суперечливими. Спектрометр на борту зонда "Марс-експрес" визначив глобальний середній рівень метану у 2004-2010 роках у 15 частин на мільярд. А ось за даними апарату Mars Global Surveyor, концентрація метану становила від 5 до 60 частин на мільярд.



Вся надія залишалася на спостереження на поверхні Марса, які мав провести ровер К'юріосіті, але й тут планетологам не пощастило. У 2012 році марсохід висадився в кратері Гейла і розпочав дослідження. Вже більше восьми років спектрометр TLS-SAM фіксує періодичні викиди метану, коли його кількість збільшується до 20 частин на мільярд вище за низький стійкий фоновий рівень. Крім того, астрономи побачили сезонні коливання фонового рівня приповерхневого метану (від 0,25 до 0,65 частин на мільярд). Така циклічність, на думку дослідників, пов'язана з ефективністю поглинання метану ґрунтом чи пилом, який у свою чергу залежить від температури.



У червні 2013 року, коли К'юріосіті вперше зафіксував спалах, апарат Марс-експрес також побачив збільшення метану з орбіти (до 15,5 частин на мільярд). Потенційне джерело, за визначенням дослідників, знаходилося на схід від кратера, в якому знаходився ровер. Однак інший орбітальний апарат ExoMars Trace Gas Orbiter у 2019 році виявив зовсім іншу картину. За його даними, метану в атмосфері Марса немає: його максимальна фонова кількість може становити 0,05 частин на мільярд. Це у 100 разів менше, ніж зафіксовано іншими орбітальними апаратами, та у 10 разів менше, ніж виявив у кратері К’юріосіті. Таку кількість можна порівняти із щіпкою солі, розчиненою в басейні для Олімпійських змагань.



У нижчих шарах атмосфери Марса відбуваються інтенсивні конвективні рухи, через що будь-який газ, що знаходився біля поверхні, піднімається вище зазвичай на висоту від 6 до 10 кілометрів. Там уже глобальна циркуляція переміщує гази вертикально та горизонтально навколо планети. Таким чином, глобальний рівномірний розподіл метану в атмосфері має відбутися у часовому діапазоні від 2 до 3 місяців. І навіть у украй малоймовірному випадку, коли кратер Гейла є єдиним джерелом метану на Марсі, отримані Trace Gas Orbiter дані все одно не можна пояснити.



Автори дослідження роблять висновок: або на Марсі існує деякий механізм, що повністю усуває метан з нижніх шарів атмосфери в тисячі разів швидше, ніж будь-які відомі хімічні процеси, або в попередніх вимірах допущена помилка. Деякі вчені навіть висунули припущення, що метан, який фіксував марсохід, випускав велосипед.



Втім, завдяки ретельним перевіркам, астрономи схильні вважати, що дані К'юріосіті все ж таки вірні. Остання робота, опублікована наприкінці червня 2021 р., дає можливу відповідь на те, чому результати досліджень марсоходу та Trace Gas Orbiter настільки відрізняються.



Річ в тому, що до грудня 2019 року всі виміри ровер проводив близько півночі за марсіанським часом. Це пов'язано з тим, що такі процедури вимагають багато енергії, тому їх намагалися виконувати, коли інші інструменти «К'юріосіті» не працюють. А ось Trace Gas Orbiter використовує техніку, при якій його інструменти спостерігають поглинання спектру в атмосфері Марса під час заходу сонця та світанків. Щоб перевірити, чи не криється в цьому причина розбіжностей даних, дослідники вперше вирішили використати інструменти «К'юріосіті» вдень.



Справді, виявилося, що з світлі Сонця К'юріосіті фіксує фонову концентрацію метану 0,05 частин на мільярд (тоді як уночі це значення дорівнює 0,5 частин на мільярд). Пояснити таку різницю протягом доби можна зміною станів нижніх шарів атмосфери. Метан, що просочується з-під поверхні, вночі накопичується біля неї, адже циркуляція в цей час не настільки інтенсивна. Саме тому «К'юріосіті» фіксує відносно високі фонові значення. Коли тепло від Сонця нагріває атмосферу, тепле повітря піднімається вище, а холодне опускається. Таким чином, метан, що утримувався біля поверхні вночі, вдень перемішується з іншими газами атмосфери, тому його концентрація значно падає, і ні наземні, ні орбітальні апарати його вже не фіксують.



Втім, така версія все ще не повністю вписується в картину, що спостерігається планетологами. Якщо кратер Гейла - не єдине місце виходу метану на поверхню, цей газ повинен роками накопичуватися в атмосфері до рівнів, коли Trace Gas Orbiter все ж таки міг би його зафіксувати. Тому для пояснення такої низької концентрації цього газу все ще необхідний механізм його руйнування, що справляється з цим завданням швидше за ультрафіолетове випромінювання. Що за механізм, астрономи ще мають дізнатися.