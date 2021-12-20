Як обійматися правильно та з користю. Висновки вчених

09:05 21 листопад Київ, Україна

Немає нічого простішого, ніж просто обійняти людину. Кожен з раннього дитинства відчував на собі тепло обіймів рідних та друзів. Але варто задуматися над тим, що несуть із собою такі обійми? Навіщо вони потрібні людині?

Цими питаннями задалися вчені із трьох університетів Британії та поділилися своїми висновками.

По-перше, будь-які обійми – це тісний тактильний контакт. Тому тривалість обіймання повинна тривати не довше 5-10 секунд. Слід розуміти, що тривале порушення особистого простору несе відчуття дискомфорту.

По-друге, дуже важлива техніка обіймів, положення рук у цей момент. Найбільш сприятливою буде позиція, коли один кладе руки на талію партнеру, а інший – на шию чи плечі. При цьому намагайтеся уникати схрещених рук.

На думку авторки дослідження Ганни Дурен, чоловіки набагато частіше схрещують руки під час обіймів та не завжди контролюють свою силу.