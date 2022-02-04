Як музика впливає на психічний та фізичний стан людини

12:53 04 лютий Київ, Україна

Ще в античні часи музика служила для відновлення духовної гармонії. Наприклад, Піфагор за допомогою пісень компенсував такі негативні емоції, як розчарування чи неконтрольований гнів. Платон же і Аристотель описували у своїх творах не лише цілющу силу музики, а й її навчальну ефективність як засоби виховання людей. В епоху Відродження вчені займалися питаннями зв'язку музики та афектів людини, особливо меланхолії, як тоді називали депресивний розлад. Моцарт і Гендель написали «Heilmusik» (дослівно з німецької — «цілюща музика») для людей, які страждають на хронічний головний біль.

У сучасній психології є наукова гіпотеза «ефект Моцарта», що описує поліпшення когнітивної діяльності під впливом музики Моцарта чи класичної музики загалом. Також важко не згадати Баха та його знамениті «Варіації Гольдберга»; композитор їх написав спеціально для нічного музикування в спальні дипломата Германа Карла фон Кейзерлінга, який страждав на безсоння. Сьогодні, до речі, ці варіації досі активно використовуються у музичній терапії.



У ХІХ столітті музика знайшла свою нову, психологічно націлену спрямованість у лікуванні психічних хвороб. Але по-справжньому сильне піднесення музикотерапія пережила після Другої світової війни. У 1959 році в музичній академії Відня була створена спеціальність «Музична медицина», і терапевтичне використання музики нарешті набуло великого резонансу. Було помічено, що різні пацієнти під час прослуховування того ж таки музичного твору мають різні реакції. З цього розроблено дослідження, яке поєднувало психотерапевтичні процедури з результатами ефектів музики, а також передбачало психологічний та емоційний досвід пацієнта. Пізніше з'явилася розширена концепція музикотерапії, заснована на цілісному погляді на людину, а також містила основи психоаналізу та гуманістичної психології.

Ще пізніше, використовуючи сучасні методи візуалізації, неврологи змогли показати, що музика здатна впливати на структуру мозку, оскільки вона створює своєрідний місток до нашого внутрішнього світу, і це допомагає вивести на поверхню глибоко приховані почуття. Саме така взаємодія є важливим аспектом музичної терапії. Люди говорять про почуття, переживання та ідеї, що виникають під час прослуховування музики.



Дослідження показали, що музика впливає на вегетативну нервову систему.

«Це призводить не лише до емоційних, а й до гормональних змін, – пояснює професор медицини Ганс-Йоахім Траппе. — Оскільки вегетативна нервова система також контролює серцево-судинну систему, музика має опосередкований вплив на серце та частоту дихання, а також на артеріальний тиск. І класична музика має у цьому контексті найбільш цілющу силу».

Проте, за словами Траппе, кожен композитор та кожна форма композиції мають різний вплив на серцево-судинну систему. Музику Баха, Моцарта, Генделя, Кореллі, Альбіноні та Тартіні особливо рекомендують при серцево-судинних захворюваннях. Дослідження з 60 добровольцями в університетській клініці Marienhospital Herne показало, що, наприклад, оркестрова сюїта №3 Баха знижує артеріальний тиск у середньому на 7,5/4,9 мм рт. ст. (тобто з rt. 140/90 мм рт. ст. приблизно до 132/85 мм рт. ст.). Частота серцевих скорочень також зменшувалася приблизно на сім ударів за хвилину. Втім, після ультразвукової терапії артеріального тиску частота серцевих скорочень учасників знову зросла.

«Цікаво, що ми також зафіксували зниження артеріального тиску під час прослуховування важкої музики на зразок хеві-металу. У цьому випадку слід зазначити, що індивідуальні переваги слід враховувати під час музичної терапії. Хоча деякі стилі музики зарекомендували себе за певних захворювань», — додає Траппе.

Терапія музикою знайшла широке застосування й у психіатрії, психосоматиці, онкології, геріатрії, больових синдромах. Цей метод універсальний як для дітей та підлітків, так і для дорослих чи людей з інвалідністю. Дуже поширене застосування музичної терапії для дітей з аутистичним розладом, а також для людей, які пережили тяжку травму. Це пояснюється тим, що музикотерапія пропонує безліч можливостей для того, щоб зробити почуття пацієнтів, до яких вони можуть підібрати слова, зрозумілими і відчутними. Також музичну терапію активно використовують для пацієнтів з хронічним болем або хворих на тінітус (дзвін або шум у вухах). У цьому випадку вибрані музичні твори перекривають тривожні вушні шуми та витісняють їх із свідомості.



У музикотерапії є два основні напрямки: активний та рецептивний. Під час активної музикотерапії пацієнтів мотивують самостійно створювати звуки та грати на різних музичних інструментах. Великою перевагою музикотерапії є те, що вона пропонує численні можливості вираження. Використовуються музичні інструменти, на яких легко грати. Барабани, бубон, гітара, ксилофон та багато інших інструментів, а також власний голос дозволяють пацієнту створювати різні ритми та звуки. Деякі музикотерапевти записують те, що було відтворено, щоб пацієнт міг знову слухати його мелодії та думати про них. Важливо, що не йдеться про професійну музичну освіту чи вміння грати на музичному інструменті. Музика використовується чисто як засіб, оскільки музичні тони часто є більш мотиваційними, ніж певні реабілітаційні вправи, і головна мета полягає в тому, щоб пацієнт приєднався та підключився до світу своїх почуттів, розвинув внутрішні ресурси. Музикотерапія належить до креативних видів терапії або арттерапії і може зміцнити здатність до самовираження, підвищити самооцінку та впевненість у собі. У груповій музикотерапії загальна імпровізація може створити сильне почуття належності та безпеки. Розмова є важливою частиною музикотерапії. Пацієнт обговорює із музикотерапевтом усе, що відчував під час прослуховування музики чи гри на музичному інструменті. У ході музикотерапії можуть виникати дискомфортні відчуття та болючі спогади, і про них теж важливо говорити з терапевтом.

У багатьох розвинених країнах світу музикотерапія затвердилася як окрема спеціальність в університетах. Курс поділений на дисципліни з медицини, психології, музикознавства та педагогіки.



В Україні на сьогодні немає окремої спеціальності «музичний терапевт». Проте деякі вищі навчальні заклади пропонують студентам предмет "музична психологія". Також у нашій країні музикотерапію активно використовують у реабілітації дітей з інвалідністю, алко- та наркозалежних, учасників бойових дій. Крім того, розвитком музикотерапії та підготовкою фахівців займаються громадські організації, такі як, наприклад, Всеукраїнська асоціація музикотерапевтів України. У 2014-2015 роках Асоціація розробила та впровадила реабілітаційну програму для учасників АТО «Музика – антистрес», мета якої – покращити психічне та фізичне здоров'я ветеранів.



А в Німеччині скрипалька симфонічного оркестру Берлінського радіо та колишня киянка Марина Бондас разом із однодумцями з ініціативної групи Heart for Ukraine заснувала музично-реабілітаційний проєкт Musik Rettet (Музика рятує). Основна мета цього проєкту – допомогти людям з прифронтової та сірої зон через музику та мистецтво відключити їхні страшні переживання та біль та дати можливість повернутися у мирне та збалансоване життя. Цей проєкт охоплює як реабілітаційний літній табір для дітей, який проводиться з 2016 року в передмісті Берліна, так і майстер-класи безпосередньо у зоні бойових дій. У своїй програмі Марина Бондас використовує і класику (Бах, Моцарт, Вівальді, Крейслер), і фольклор, і сучасну українську музику.