Як мозок створює модель нашого "Я" - дослідження

20:07 03 січень Київ, Україна

Виявляється, одна ділянка мозку має ключове значення для нашої здатності формувати і підтримувати свою ідентичність, причому як зараз, так і в роздумах про майбутнє.



Ми всі подорожуємо за часом. Щодня ми отримуємо новий досвід життя. Як наслідок, формуються незліченні нові зв'язки між нейронами мозку, що пристосовують цей досвід до нашого «Я». Здається, що кожного дня ми наново збираємо самих себе, а точніше – конструкцію свого «Я» у часі, – тоді як клеєм, що скріплює елементи цієї конструкції, є наша пам'ять.



Але ми подорожуємо не лише у фізичному часі. Щодня ми здійснюємо ментальні поїздки у минуле та майбутнє. Під час цих подорожей ми згадуємо, які були колись, і уявляємо, якими будемо у майбутньому.



У новому дослідженні, опублікованому в журналі Social Cognitive and Affective Neuroscience, вчені з'ясували, яка конкретна ділянка мозку допомагає пов'язати воєдино думки про наше сьогодення та майбутнє «Я», а його пошкодження призводить до порушення почуття ідентичності. Ця ділянка називається вентромедіальною префронтальною корою (vmPFC) і, схоже, створює модель нашого «Я» та поміщає її в ментальний (суб'єктивний) час. Відповідно до дослідження, виконуючи цю функцію, вона може бути осередком нашої самосвідомості.



Психологи давно помітили, що наш розум обробляє інформацію про нас інакше, ніж про щось інше. Так званий «ефект самодовідки» (self-reference effect) полягає в тому, що інформація, що стосується себе, привілейована і важливіша в пам'яті, якщо порівняти з іншими спогадами. Спогади про себе відрізняються від так званої епізодичної пам'яті, тобто категорії спогадів про конкретні події та переживання, та семантичній

пам'яті – загальних знань про факти навколишнього світу, такі як колір трави або характеристики пір року.

«Ефект самодовідки» – виникнення відчуття «Я» у процесі роботи мозку – активно вивчають кілька дослідницьких груп. Наприклад, в одному з попередніх досліджень вчені використовували метод фМРТ (функціональної магнітно-резонансної томографії), який вимірює кровообіг у різних ділянках мозку, щоб ідентифікувати його області, які активуються, коли ми думаємо про себе. Це дослідження встановило, що так звана медіальна префронтальна кора (mPFC) відіграє у процесі основну роль. Але mPFC окремо ділиться на задню (дорсальну) і передню (вентральну) ділянки, які під час мислення про себе грають різну роль. Дорсальна відповідає за розрізнення себе та інших людей і, схоже, є функціональнішою, тоді як вентральна більше пов'язана з опрацюванням емоцій.



У новому дослідженні вчені використали «ефект самодовідки», щоб проаналізувати, як люди мислять про своє сьогодення та майбутнє «Я». Для дослідження обрали семеро добровольців, які мали пошкодження в ділянці vmPFC, та порівняли їх із контрольною групою з восьми осіб, які мали інші травми мозку, а також 23 здорових людей.. Зіставляючи ці групи, вчені змогли встановити, чи впливають травми на ділянці vmPFC на «ефект самодовідки». Усі учасники напередодні експерименту пройшли ретельну нейропсихологічну перевірку, яка підтвердила, що різні когнітивні навички, зокрема мова та короткочасна пам'ять, у всіх були в межах норми. Далі дослідники попросили їх використати прикметники зі списку, щоб описати себе і одну із знаменитостей зараз і через 10 років. Згодом їх попросили згадати ці риси.



Виявилося, що люди з контрольних груп могли згадати набагато більше прикметників, пов'язаних із собою, ніж зі знаменитістю, причому як нинішніми, так і майбутніми. Отже, "ефект самодовідки" поширюється як на сьогодення, так і на майбутнє "Я". Хоча в цих групах були деякі відмінності – люди з черепно-мозковими травмами, наприклад, були менш здатні згадувати подробиці про своє майбутнє «Я», хоча «ефект самодовідки» все ж таки застосовувався.



Проте учасники з пошкодженнями vmPFC, незалежно від тимчасового контексту, практично не змогли згадати цю інформацію. Пригадування прикметників, пов'язаних зі знаменитістю, теж у них утруднено, якщо порівняти з іншими учасниками. Крім того, вони були менш впевнені, що людина взагалі може мати стійкі риси.

характеру. Все це вказує на центральну роль vmPFC у формуванні та підтримці ідентичності.

Ці результати цікаві з кількох причин. По-перше, ураження деяких ділянок мозку дозволяють вченим зрозуміти їх нормальні функції. Поразка vmPFC пов'язана зі зміною особистості, притупленням емоцій та конфабуляціями або хибними спогадами. Хоча хтось може сприймати конфабуляцію як навмисну брехню, люди, які розповідають такі історії, не усвідомлюють, що брешуть. Їхня причина криється в роботі механізмів моніторингу та видобування спогадів. По-друге, це дослідження дозволяє з'ясувати, як взаємопов'язані спогади, необхідні підтримки нашого почуття ідентичності, залежить від функцій vmPFC.



Але як щодо наших минулих "Я"? Цікаво, що у попередніх дослідженнях, у яких людей просили описати себе в минулому, mPFC активувалася не більше, ніж під час розгляду будь-кого іншого. Наші минулі «Я» здаються нам чужими, ніби ми колись були іншими людьми. Одна з інтерпретацій цього полягає в тому, що ми не надто прихильні до себе в минулому і використовуємо минулі спогади насамперед для побудови позитивного образу себе нинішньої. Іншими словами, оскільки ми можемо розпізнавати недоліки у своєму минулому, ми схильні дистанціюватися від людини, якою колись були.



Отже, увага до сьогодення та майбутнього відіграє центральну роль у розумінні того, як наш мозок формує нашу нинішню ідентичність. Префронтальна кора, що включає mPFC, утворює нейронну мережу, що бере участь у плануванні майбутнього. Ця мережа включає гіпокамп – структуру мозку, яка відіграє центральну роль у формуванні епізодичної пам'яті та відстежує моменти як послідовні події у часі. В одному з попередніх досліджень вчені виявили, що маніпуляція з активністю гіпокампу впливає на уяву та творчість. Звідси випливає, що структури мозку, що забезпечують пам'ять, також відіграють важливу роль у сприйнятті майбутнього.. Хоча ми часто міркуємо про пам'ять як про «архів» минулих подій, вчені характеризують її як форму уяви.



Важливість мислення майбутньому втілилася в міфологічної постаті Прометея, чиє ім'я у перекладі з давньогрецької означає «Провидець». Згідно з міфом, Прометей зліпив людей з глини і дарував їм вогонь та майстерність. Таким чином, він продемонстрував силу уяви нового майбутнього. Хоча серед учених точаться суперечки про те, чи є міркування про майбутнє виключно людською здатністю – наприклад, такі птахи, як західні чагарникові сойки, мабуть, передбачають і планують майбутні потреби в їжі, – ясно, що міркування про майбутнє відіграло значну роль у еволюції людини розумної. Планування майбутнього, мабуть, стало поштовхом у розвиток промови. Саме мова відіграє ключову роль у людських взаємодіях, а vmPFC критично важлива для оцінки та використання соціального контексту.. Завдяки новому дослідженню ми маємо найкраще уявлення про те, де у мозку локалізується ця ключова здатність.