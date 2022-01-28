Як культурні особливості регіону проживання можуть впливати на психічне здоров'я

20:51 28 січень Київ, Україна

Уявімо таку ситуацію: до німецького психіатра потрапляє мігрантка з України, яка стверджує, що страждає від зла та прокляття, що на неї наклав її колишній. Жінка місяцями скаржиться на різні хвороби, які не підтверджені медичним діагнозом. Чи є віра цієї пацієнтки у чорну магію симптомом серйозного психіатричного захворювання? Чи є вона параноїком і чи потребує відповідної терапії? Відомо, що у багатьох культурах (і Україна — не виняток) вірування в чорну магію, відьом та чаклунів певною мірою самі собою зрозумілі. Тому скарги української пацієнтки можна пояснити культурними особливостями її регіону, а отже, вона не потребує ліків. Що взагалі є нормою, що хворобою?

Відповідь на це питання в теперішній час мультикультурності та глобалізації, коли уявлення про хвороби та психіку варіюються залежно від культурного коду країни, не з найпростіших. І саме з такими викликами працює транскультурна чи міжкультурна психіатрія.

«Коли ми заснували Центр міжкультурної психіатрії, психотерапії та нагляду в університетському містечку Шаріте, в університетських стінах взялися досліджувати процеси та проблеми соціальних змін у міру зростання глобалізації та міграції. Виникають транскультурні світи, що вимагають подальшого розвитку міжкультурного практичного та теоретичного підходів», - написано на сайті берлінського Центру інтеркультурної психіатрії та психотерапії (Zentrum für Interkulturelle Psychiatrie und Psychotherapie, ZIPP).

У цьому центрі є міждисциплінарна група психіатрів, психологів, етнологів, соціологів та перекладачів, які працюють як посередники мови та культури. Підходи міжкультурного лікування базуються тут на етнопсихіатричних або етнопсихоаналітичних концепціях, а основними стандартами роботи є багатомовність, культурне розмаїття у команді, роздуми про стереотипні та етнічні інтерпретації, міжкультурний діалог та культуру конфліктів.

Якщо повернутись до української пацієнтки, то фахівці з транскультурної психіатрії швидко зрозуміли, що жінку ніяк не можна класифікувати як людину з шизофренією або психозом і відповідно лікувати нейролептиками. За міжкультурним підходом її «симптоми» слід сприймати у культурному контексті. І з погляду індивідуальної психології її віру в прокляття слід трактувати як невротичне подолання міжособистісного конфлікту, і якщо бути точніше, то як екстерналізацію (тобто перенесення мотивів у світ). Пацієнтка використала відому з дитинства та визначену культурою її оточення стратегію подолання конфліктів: інтерпретацію дуже болючої для неї ситуації як прокляття та пристріт. Після відповідної психотерапії у пацієнтки вже можна було спостерігати покращення всіх її фізіологічних скарг (що виявилися «звичайною» психосоматикою), а також зневіру у потойбічні сили. За визначенням британського мистецтвознавця Рудольфа Вітковера: «Транскультурна психіатрія – це розділ психіатрії, який займається культурними аспектами етіології, частотою та типом психічних захворювань, а також подальшим їхнім лікуванням. Термін "транскультурна психіатрія", що є продовженням культурної психіатрії, означає, що науковий спостерігач виходить за межі зони культурної одиниці і включає інші культурні сфери».



Свому розвитку транскультурна психологія зобов'язана зацікавленості центральноєвропейської психіатрії ментальними захворюваннями у віддалених та екзотичних країнах. Голландський психіатр доктор Пітер Корнеліс ван Бреро та його німецький колега Еміль Крепеллін вивчали відомі та невідомі прояви психічних захворювань в Індонезії. Завдяки їхній порівняльній психіатричній роботі їх справедливо вважають науковими засновниками цієї нової спеціалізації. Пізніше польсько-англійський антрополог, етнограф та соціолог Броніслав Малиновський спростував гіпотезу Фрейда про загальну обґрунтованість Едіпового комплексу. На основі своїх польових досліджень на островах Тробріана в Тихому океані він вказав на конкретні сімейні комплекси відповідно до соціальної структури племені. Ще пізніше швейцарські психоаналітики та етнологи Пол Парін та Фріц Моргенталер досліджували іноземні культури за психоаналітичними критеріями, а угорсько-французький учений Жорж Девере вперше вжив термін «етнопсихіатрія», який вже британець Вітковер перетворив на «транскультурну психологію».



Довгий час вважалося, що депресивні захворювання є класичною західною проблемою, характерною для промислово розвинених країн. Однак у 1993 році дослідження Світового банку показало, що і в менш розвинених країнах депресія була п'ятою у списку захворювань у Глобальному тягарі хвороб (Global Burden of Disease) — групі показників, що характеризують смертність та інвалідність від захворювань, травм та факторів їхнього ризику. Відмінність полягала лише у цьому, що у інших культурах відрізнялися симптоми, які виходили на передній план. Наприклад, якщо у європейських країнах пацієнти спочатку скаржилися саме на психологічні симптоми хвороби, то в азіатських повідомляли про соматичні проблеми, такі як хронічний біль. Пояснюють це тим, що у менш розвинених країнах соціально визначені норми не дозволяють обговорювати психічні проблеми. Психіатричні скарги там досі активно табуйовані, тому культурне походження пацієнтів із депресією (або будь-яким іншим психіатричним захворюванням) насамперед впливає на опис симптомів та скарг.



Ще один цікавий факт — у деяких випадках культурні відмінності виявляються навіть у термінології, яка нібито має бути стандартизованою відповідно до міжнародного переліку хвороб. Так, наприклад, термін «клінічна депресія» (Major depression) китайською перекладають як shenjing shuairuo, що буквально означає «слабкі нерви» і ближче до терміну «неврастенія». А все тому, що еквівалентний термін yiyu zheng – буквально «супресивний депресивний розлад» – має негативний культурний підтекст і його майже не вживають. До того ж є так звані ідіоми дистресу – специфічні для культури синдроми стресу із суто регіональними моделями виявлення. Вони метафоричні, але дозволяють людям виявити порушення їхнього стану. Так, наприклад, пацієнти із Зімбабве використовують ідіому kufungisisa - буквально «надто багато думаю», — щоб висловити страх чи горе.

З моменту свого заснування транскультурна психологія намагається відповісти на такі питання:

• Чи виникають психічні розлади однаково часто у різних культурах?

• Які психологічні явища слід класифікувати як патологічні, а які нормальні у різних культурах?

• Чи по-різному трактують психічні розлади у різних культурах?

• Чи психічні розлади мають різні симптоми в різних культурах?

За останні два десятиліття до фокусу інтересу міжкультурної психіатрії додалося зміцнення психічного здоров'я мігрантів із різних європейських та неєвропейських культур. Відтак до переліку питань додали ще кілька:

• Які психічні захворювання розвиваються у мігрантів у культурах, що приймають, і як часто?

• Які форми лікування в країнах походження є ефективними для мігрантів із психічними розладами?

• Які симптоми чи хвороби є у країнах походження «соціальною нормою», а які стигматизовані?

У цьому контексті слід розуміти, що міграція – це не просто географічне переміщення з одного місця до іншого. Це також перехід від однієї культури та суспільства до іншого, що вимагає від мігрантів процесу навчання та адаптації протягом усього життя. І така адаптація може бути досить стресовою та хворобливою. Міграційний досвід, незалежно від причин та мотивації, для багатьох мігрантів є вирішальним та важливим у їхньому житті. Мігранти потрапляють у безліч ситуацій, здатних негативно вплинути на їхнє фізичне, емоційне та психічне здоров'я.

Майже всі аспекти довкілля змінюються: від їжі до клімату. Сюди слід додати юридичну невизначеність, дискримінацію, туманні перспективи чи мовні бар'єри — це далеко не всі приклади досвіду та психологічного навантаження, перед якими постають мігранти. Переживання цих проблем протягом тривалого часу може спричинити чималий стрес для психіки, і тому міграція сьогодні є важливим фактором ризику розвитку психічних захворювань.



Психологічні фази міграції та різні типи стресу, пов'язані з нею, фахівці поділяють так:

1. Підготовча фаза, яка є чимось на зразок медового місяця у зустрічі з новою країною. На цьому етапі зазвичай не виникає жодних психіатричних проблем. Новоприбулі мігранти почуваються у довгій відпустці, але ця фаза дуже швидко минає.

2. Фаза критичної адаптації пов'язана, перш за все, із захистом професійного та соціального існування. Старі цінності та ідентичності знаходяться під питанням, нові ще не доступні. Вразливість до невротичних та психічних розладів на цьому етапі особливо висока. Індивідуальна поведінка характеризується кризою ідентичності з пошуком майбутньої орієнтації, а соціально-політична ситуація часто характеризується відкритою чи прихованою дискримінацією та стигматизацією. У цій ситуації багато мігрантів потребують психіатричної та психотерапевтичної консультації чи лікування.

3. Далі настає фаза скорботи про часткову втрату своєї культури. Неможливість повернути втрачене може призвести до важкої клінічної депресії з усіма відповідними симптомами.

4. Остання фаза – процес адаптації між поколіннями, коли традиційні для сім'ї норми, цінності та перспективи стають сумнівними та трансформуються у якісно новий баланс. Це нормальні та необхідні процеси адаптації у контексті міграції, які зазвичай проходять без медичної, психологічної та консультативної допомоги.

Саме вони є появою нових мультикультурних ідентичностей. Нові покоління мігрантів вже по-іншому сприймають суспільство, сім'ю, культуру, і іноді це також призводить до споріднених конфліктів, особливо у контексті гендерно-рольових відносин або авторитарних методів виховання у сім'ях мігрантів.



Здоров'я та рівний доступ до системи охорони здоров'я є ключовими для соціальної інтеграції. Рівний доступ означає гарантію загального стандарту та адекватне забезпечення, яке передбачає міжкультурну компетенцію.