Як щури навчилися грати в Doom. Тварини освоюють VR. Відео

08:51 28 листопад Київ, Україна

Якщо ви пишаєтеся тим, що ви геймер і можете легко проходити складні рівні, знайте, що цим же незабаром зможуть похвалитися звичайні щури. Як відомо, щури відрізняються своєрідним інтелектом. Тварини успішно освоюються у віртуальній реальності (VR). Усього за три тижні тварини зрозуміли принцип роботи VR-пристрою та пройшли простий рівень гри. Цим незвичайним героям наукового експерименту дали імена розробників DOOM II – Кармар, Ромеро та Том.



Для свого експерименту нейроінженер Віктор Тот відібрав трьох двомісячних щурів і змусив їх за їжу бігати та орієнтуватися у спеціально розробленій ним VR-системі. Після занять по годині на день через 6 тижнів щурам вдалося пройти рівень. Через 11 днів тварини освоїли гру у DOOM.



Своїм науковим досвідом Віктор Тот хоче спонукати вчених використовувати VR для досліджень у сфері нейробіології для захоплення поведінкових та когнітивно багатих нейронних записів.



Для створення пристрою Rodent VR знадобилося близько чотирьох місяців і $2 тисячі. Вчений перевірив безліч варіантів, і в результаті зібрав фінальну VR-систему, яка складається з полістиролового м'яча, датчиків руху і вигнутого екрану. Перед екраном закріплені три трубки: через першу щур отримує поживну винагороду, а через дві інші за допомогою датчиків на її дихання робить постріл у грі.



Для експерименту Віктор Тот створив кастомний рівень на движку DOOM II у вигляді прямого коридору, у якому ворог перегороджує шлях гравцю. Для просування гравець повинен вистрілити у супротивника з віртуальної рушниці. Поки що щурам потрібна допомога людини, щоб підключитися до системи і стати на бігову кулю.