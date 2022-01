Як використовують медичний канабіс у психіатрії?

20:17 28 січень Київ, Україна

Протягом тисяч років людина застосовувала коноплі в різних промислових та медичних цілях завдяки їхнім корисним властивостям. Зокрема, зразки конопляного волокна з Китаю датовані 8000 роками до н.е., а нині українські дизайнери активно використовують коноплі для створення модних, екологічних речей, які сміливо кидають виклик стигмі цієї рослини. З конопель можна виготовляти різні пластмаси, а в 1940-х роках Ford навіть зробив прототип автомобіля з конопель і сої. До того ж коноплі в поєднанні з іншими волокнами можна використовувати для виготовлення різних фільтрів або переробляти на всілякі будівельні матеріали, зокрема, на ті, які використовують як утеплювач. Косметична промисловість також пропонує широкий асортимент кремів, лосьйонів, мазей та гелів, виготовлених з конопель, оскільки ця рослина містить багато вітамінів, незамінних амінокислот та багато іншого, корисного для здоров'я шкіри.



Ще у 1621 році англійський священник Роберт Бертон заявив, що канабіс може бути ефективним та корисним засобом для лікування афективних розладів. А в Індії більше 400 років тому призначали екстракти з конопель тим, хто страждав на депресію (хоча, звичайно, тоді цю хворобу називали дещо інакше). В 1890 британський лікар Джон Рассел Рейнольдс виявив, що тривале вживання лікарської коноплі при тривожних розладах мало позитивні наслідки.



Сьогодні дедалі більше країн змінюють свою політику щодо легалізації канабісу. В Уругваї та Канаді рослину повністю легалізували для вирощування, зберігання та споживання. Загалом застосування канабісу в медичних цілях легалізовано у більш ніж 40 країнах світу, зокрема, у Данії, Швейцарії, Туреччині, Ізраїлі, Фінляндії, деяких штатах США та багатьох інших. Навесні 2018 року Австрійська платформа рослинних лікарських засобів (Herbal Medicinal Products Platform Austria, скорочено HMPPA) визнала Cannabis sativa лікарською рослиною року.

В цей час поворотом політики щодо коноплі стало те, що наприкінці 2020 року Суд Європейського Союзу ухвалив, що речовина канабідіол, або скорочено CBD, що міститься в рослині, не є наркотиком, і Комісія ООН з наркотичних засобів проголосувала за перекласифікацію конопель зі Списку IV, куди його помістили поруч із наркотиками, такими як героїн, у менш шкідливу категорію. Незважаючи на цей факт, а також численні позитивні результати застосування медичного канабісу, в Україні його використання заборонено та пов'язане з низкою міфів та упереджень, а питання легалізації досі залишається дратівливим. До того ж багато хто плутає рекреаційний і медичний вид канабісу. На противагу рекреаційному, медичний канабіс містить строго регламентовану кількість тетрагідроканабінолу (ТГК), який і провокує відомі психотропні ефекти. Проте навіть рекреаційний канабіс займає 11 місце за рівнем шкоди на організм людини, водночас легальні алкоголь та нікотин займають відповідно п'яте та дев'яте. У нашій країні канабісу потребують десятки тисяч дітей з епілепсією, сотні тисяч онкохворих та паліативних пацієнтів, а також десятки тисяч пацієнтів з посттравматичним стресовим розладом.



Найбільш поширеними сферами застосування медичного канабісу сьогодні у світі вважають:

• хронічні хвороби, пов'язані із сильним болем;

• захворювання, при яких симптомами є напади та параліч, наприклад, епілепсія або розсіяний склероз, а також хвороби Альцгеймера та Паркінсона;

• психіатричні захворювання;

• полегшення неприємних побічних ефектів, наприклад, нудота та інші наслідки хімієтерапії або уповільнення втрати ваги, яка може бути пов'язана зі СНІДом.



Щодо застосування медичного канабісу у психіатрії його терапевтичний потенціал роками ігнорували. Але останнім часом ситуація змінилася. Актуальні дослідження показують користь канабіноїдів у лікуванні низки психічних захворювань. В Україні, за даними Бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я, налічується близько 8 млн осіб, яким доводиться протистояти психічним недугам, у тому числі тривожним та афективним розладам.

Психічні захворювання, такі як депресія, зазвичай лікують антидепресантами. Однак хімічні препарати часто пов'язані із неприємними побічними ефектами. CBD є абсолютно природним препаратом, що полегшує симптоми перебігу психіатричних розладів. Так CBD може допомогти при панічних атаках та тривожних розладах, оскільки взаємодіє з власною ендоканабіноїдною системою організму. Найважливіша роль ендоканабіноїдної системи полягає у підтримці та відновленні гомеостазу, здорового балансу багатьох функцій організму, вона пригнічує надмірну активність нейромедіаторів (речовин-носіїв у нервовій системі), наприклад, норадреналіну, серотоніну, дофаміну. CBD позитивно на неї впливає, тому що має заспокійливу та розслаблюючу дію, що також сприяє зниженню власного рівня стресу.

До основних психічних захворювань, у лікуванні яких можна ефективно застосовувати канабіноїди, належать: Синдром порушення активності та уваги (скорочено СПАУ; англ. attention-deficit hyperactivity disorder - ADHD), від якого згідно зі статистичними даними страждають від 8% до 12% дітей у всьому світі , а у половини симптоми зберігаються і у зрілому віці. Це робить СПАУ відносно поширеним хронічним захворюванням. Люди з цим синдромом не можуть заспокоїтись і перебувають у збудженому стані. Вони схильні до раптових спалахів емоцій та інших надмірних емоційних реакцій. Синдром може збільшувати ймовірність інших психічних розладів та погано впливати на соціалізацію, відносини, навчання, кар'єру тощо. Згідно з результатами дослідження, представленими на міжнародній конференції з канабіноїдів у медицині 2015 року в італійській Генуї, коноплі суттєво допомагають дорослим пацієнтам із цим захворюванням. У 30 пацієнтів зі СПАУ, які були резистентними до звичайних фармакологічних методів лікування, після застосування канабісу спостерігали покращення різних симптомів, зокрема, покращення концентрації, сну та контролю імпульсів.



Клінічна депресія - під час опитування в США, в якому взяла участь 1131 людина, які вживали канабіс з лікувальною метою, найбільш поширеними причинами вживання рослини були вказані тривога, артрит, головні болі та депресія (згідно з публікацією Michelle Sexton: A Cross-Sectional Survey of Cannabis Users: Patterns of Use and Perceived Efficacy). Протягом багатьох років у низці досліджень були виявлені потенційні антидепресантні властивості канабіноїду CBD, який не має психоактивного ефекту і може бути швидкодіючим препаратом для лікування легкої та тяжкої депресії. Все завдяки тому, що CBD зв'язується з важливим рецептором серотоніну 5-HT1A і здатний посилювати серотонінергічні сигнальні шляхи. British Medical Journal у своєму детальному огляді переваг препаратів на основі конопель для лікування нудоти як складової хімієтерапії характеризує покращення настрою від канабіноїдів, яке може підвищуватися до ейфорії у разі збільшення дози як бажаний побічний ефект. Але крім канабіноїду, рослина канабісу містить ще й ефірні олії - терпени, які мають заспокійливу та спазмолітичну дію.



Посттравматичний стресовий розлад - хоча застосування конопель для лікування ПТСР досі значно невідоме в багатьох країнах, у Північній Америці, а також на Балканах і Близькому Сході таку терапію вже практикують. У Род-Айленді, одному з 23 штатів США, де канабіс можна застосовувати з лікувальною метою, близько 40% усіх зареєстрованих у штаті «канабісних пацієнтів» отримували медичне лікування з використанням конопель саме від ПТСР. У канадському дослідженні військовослужбовців чоловічої статі з ПТСР, які страждали на кошмари через пережиту травму, вчені виявили, що застосування канабіноїду забезпечило значне поліпшення загальної сили симптомів, якості сну, зменшення частоти кошмарів та симптомів підвищеного нервового збудження.



Обсесивно-компульсивний розлад - тривожний розлад, для якого характерні нав'язливі ідеї та/або компульсивні дії, наприклад, примусове миття (примусова чистота) або постійна перевірка деяких речей, таких як конфорок або дверних замків (обов'язковий контроль). Обсесивно-компульсивний розлад може бути дуже стресовим та значно знизити якість життя потерпілих. Близько 2% населення країн індустріальних країн страждають від нав'язливих станів. Але лікарі Берлінської університетської клініки Шаріте у статті для психіатричного журналу повідомляють про двох пацієнтів, які страждали на обсесивно-компульсивний розлад і успішно лікувалися в клініці пероральним тетрагідроканабінолом (ТГК). Паралельно з цим психіатри з Університету Міннесоти в Міннеаполісі (США) опублікували результати клінічного дослідження із 14 жінками, які лікувалися ТГК. Дев'ять учасників відповіли на лікування із помітним покращенням симптомів. Автори дійшли висновку, що фармакологічна модуляція канабіноїдної системи може бути корисною при лікуванні низки нав'язливих станів.



Звичайно, канабіс не є панацеєю чи чудодійним засобом і допомагає далеко не всім пацієнтам. Зокрема, пацієнти з високим ризиком розвитку психозу або із серцевими захворюваннями мають бути обережними при його вживанні. Та й взагалі, як і у випадку з будь-яким іншим медичним препаратом, цілеспрямоване вживання канабісу має відбуватися під наглядом лікаря. Проте через заблоковані десятиліттями дослідження та відсутність зацікавленості урядів багатьох країн, у тому числі України, у збільшеному вживанні медичного канабісу, багато пацієнтів часто лише через власні експерименти з'ясовують, чи допомагає їм ця рослина. Звідси маємо і багато негативних дослідів, оскільки куплений на вулиці канабіс аж ніяк не відповідає медичним стандартам і взагалі може завдати організму шкоди.