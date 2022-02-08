Як штучний інтелект допомагає у створенні ліків

19:33 07 лютий Київ, Україна





Nature оцінює витрати великих фармацевтичних компаній на відкриття, клінічні випробування та патентування одного лікарського засобу в $0,5–2,6 млрд та 10–20 років досліджень. Більшість цих грошей, по суті, викидається на вітер — лише кілька десятків, а то й сотень тестових



Компанія Insilico Medicine, що базується в Балтіморі та Гонконгу, може стати революціонером у галузі комп'ютерного передбачення структури лікарських молекул: її алгоритм GENTRL лише через 21 день знайшов інгібітор для білка DDR1 (див. «На різних швидкостях»), пов'язаного з виникненням фіброзу. Дискодиновий доменний рецептор DDR1 залучений до процесів клітинного росту, клітинної диференціації та метаболізму. Він міститься в клітинах епітелію і, як вважається, відіграє важливу роль у появі фіброзу - ущільнення сполучної тканини, що виникає для ізоляції джерела запалення від інших органів та кровотоку. Наприклад, при фіброзі легень, який може бути викликаний запаленням, бронхи та легені збільшуються у розмірі, навколо кровоносних та лімфатичних судин утворюється щільна сполучна тканина.. Пригнічення роботи DDR1 вважається потенційним способом запобігання фіброзу та його лікування.



Нейронна мережа як вхідні дані використовувала відкриту базу ZINC, що складається з 230 млн хімічних сполук, придатних для комерційного використання, а також базу відомих інгібіторів DDR1, звичайних інгібіторів кінази, фармацевтичну базу даних відомих біологічно активних молекул. Програма згенерувала 30 тис. молекул, що автоматично перевірили на наявність у базі запатентованих речовин серед усіх відомих інгібіторів кінази та специфічно серед інгібіторів DDR1. Залишилося шість молекул, у тому числі одна дійшла до випробування на мишах. Створення нових ліків - довгий і складний процес, який може тривати кілька років і коштувати кілька мільярдів доларів. Але компанії Insilico Medicine вдалося за допомогою нейронних мереж пройти шлях від постановки завдання до тестування нових ліків на тваринах всього за 46 днів, і обійшлося це $150 тис. Результати були опубліковані в престижному науковому журналі Nature.Nature оцінює витрати великих фармацевтичних компаній на відкриття, клінічні випробування та патентування одного лікарського засобу в $0,5–2,6 млрд та 10–20 років досліджень. Більшість цих грошей, по суті, викидається на вітер — лише кілька десятків, а то й сотень тестових молекул знаходять своє застосування у нових препаратах. Тому фармацевтичні гіганти та сотні стартапів вкладаються у розробку комп'ютерних алгоритмів, здатних прискорити та здешевити цей процес.Компанія Insilico Medicine, що базується в Балтіморі та Гонконгу, може стати революціонером у галузі комп'ютерного передбачення структури лікарських молекул: її алгоритм GENTRL лише через 21 день знайшов інгібітор для білка DDR1 (див. «На різних швидкостях»), пов'язаного з виникненням фіброзу. Дискодиновий доменний рецептор DDR1 залучений до процесів клітинного росту, клітинної диференціації та метаболізму. Він міститься в клітинах епітелію і, як вважається, відіграє важливу роль у появі фіброзу - ущільнення сполучної тканини, що виникає для ізоляції джерела запалення від інших органів та кровотоку. Наприклад, при фіброзі легень, який може бути викликаний запаленням, бронхи та легені збільшуються у розмірі, навколо кровоносних та лімфатичних судин утворюється щільна сполучна тканина.. Пригнічення роботи DDR1 вважається потенційним способом запобігання фіброзу та його лікування.Нейронна мережа як вхідні дані використовувала відкриту базу ZINC, що складається з 230 млн хімічних сполук, придатних для комерційного використання, а також базу відомих інгібіторів DDR1, звичайних інгібіторів кінази, фармацевтичну базу даних відомих біологічно активних молекул. Програма згенерувала 30 тис. молекул, що автоматично перевірили на наявність у базі запатентованих речовин серед усіх відомих інгібіторів кінази та специфічно серед інгібіторів DDR1. Залишилося шість молекул, у тому числі одна дійшла до випробування на мишах.

«Кінази – це тип ферментів, що фосфорелюють білки, тобто переносять на них фосфатні групи. У клітині вони працюють практично як молекулярні перемикачі для прийому зовнішньоклітинних сигналів і передачі їх прямо до ядра і активації певних генів. В одному сигнальному шляху можуть бути задіяні десятки кіназ: одна фосфорелює одну мету, інша таку і так далі. Білок DDR1 – це тирозинова кіназа, тобто вона фосфорелює амінокислоту тирозин, а це зовнішньоклітинний рецептор колагену, «вимкнення» якого – перспективна модель боротьби з фіброзом. Активація DDR1 призводить до запалення, яке пов'язане з розвитком фіброзу. Завдання авторів дослідження – зупинити дію DDR1, щоб він не фосфорелювався. І зробити це селективно, тобто не зачепивши будь-які інші білки, що дуже ймовірно буде небезпечним», — пояснює Федір Боховчук, Ph.D з біохімії та науковий співробітник однієї з великих фармкомпаній.

Згідно з дослідженням Insilico Medicine, знайдена молекула має діяти саме на білок DDR1, не торкаючись інших сполук. Це важливий результат, що зменшує ймовірність токсичного на інші системи організму.

«Штучний інтелект може швидко перевірити взаємодію нової молекули з усіма можливими білковими структурами, просканувати, чи вона діє на інші цілі, не передбачені для цього. Це важко зробити експериментально. Адже кількість мішеней, що знаходяться на лабораторному столі дослідників, завжди обмежена. І не можна бути певним, що експериментатори перебрали всі можливі варіанти. У той час як програма здатна перебрати навіть нещодавно відкриті сполуки або білки з організмів риб або мишей, експериментальних даних з яких небагато. І знайти можливу токсичну дію, аналізуючи взаємодію Космосу з схожим білком вже в людини. Складність цього завдання пов'язана з нашим неповним розумінням біології, обмеженим розумінням ролі кожного гена та білка. Якщо активується ген А, що буде із геном B? Як мутація в гені А відгукнеться на рівні експресії інших генів? На сьогоднішній день є величезні масиви генетичних та епігенетичних даних, отриманих за допомогою секвенування ДНК та РНК тисяч людей. Штучний інтелект видається перспективним інструментом для того, щоб виявити усі ці взаємодії», — коментує Федір Боховчук.

Проблеми, що виникають через відсутність знань у галузі взаємодії ліків із різними системами організму, можна проілюструвати скандалом із тербінафіном. У 1996 році австралійські медики відзначили, що популярні ліки від грибкових інфекцій призводить до запалення печінки. Після трьох смертей, заподіяних вживанням Тербінафін, препарати стали перевіряти. 2001-го канадські вчені знайшли в печінці постраждалих людей з'єднання TBF-A, яке могло чинити токсичну дію. Ще в 2018-му загадку тербінафіна розгадали за допомогою нейронних мереж. Дослідники просканували всі можливі шляхи метаболізму тербінафіну в печінці та зрозуміли, яким чином ліки перетворюються на токсичну TBF-A.. Метаболітичний процес складався з двох кроків і передбачити подібне в клінічних випробуваннях лікарі не могли. З цим завданням упорався штучний інтелект.



Компанію Insilico Medicine заснував у 2014 році біоінформатик Олександр Жаворонков, він же головний автор нещодавнього дослідження. За п'ять років вона залучила понад $50 млн.. інвестицій, переважно дослідження процесів старіння методами штучного інтелекту. Зокрема, у січні 2019 року була опублікована стаття про вплив куріння на старіння організму. За біохімічним складом крові було встановлено, що за деякими показниками, наприклад рівень холестеролу та рівень глюкози, курці приблизно вдвічі старші за свій біологічний вік. У 2016-му компанія представила програму GeroScope для пошуку геропротекторів – «ліки від старіння». Логіка полягає в тому, щоб порівняти стан клітин людей від 15 до 30 років з клітинами людей старше 60 і знайти молекулярні шлях перетворення молодих клітин на старі. Щоправда, жоден із геропротекторів, які дають результати на тваринах, не дозволений для використання людьми.



Біоінформатика з Кембриджського університету доктор Андреас Бендер у своєму блозі, присвяченому пошуку хімічних сполук за допомогою штучного інтелекту, закликає ставитись до дослідження Insilico Medicine з обережністю. За його словами, нова молекула на 75% збігається з уже відомими інгібіторами DDR1, тому вона не є "цілком новою". До того ж більшість потенційних ліків провалюють клінічні дослідження, тому казати, що штучний інтелект створив нові ліки, некоректно. Бендер висловлює сумнів, що програма Insilico Medicine спрацювала так само добре без бази відомих інгібіторів кінази для відкриття дійсно нової молекули, проте зазначив, що дослідження компанії все ж таки є важливим етапом становлення штучного інтелекту в пошуку нових лікарських сполук.