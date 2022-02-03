Як штучний інтелект змінює професії

20:19 31 січень Київ, Україна

У німецькому Федеральному міністерстві праці вважають, що до 2035 року з'явиться майже 3,3 млн робочих місць, а водночас близько 4 млн зникне. Якими будуть професії майбутнього? Як підготуватися до змін та де учням шукати допомоги?



Якими будуть професії за кілька років – одне з найважливіших питань. У Федеральному міністерстві праці ФРН вважають, що до 2035 року з'явиться близько 3,3 млн робочих місць, а водночас близько 4 млн зникне. Ці цифри ілюструють, наскільки мінливим є ринок праці.



Підприємства, які першими зрозуміють, які нові професії з'являться та які вміння будуть важливими для працівників, зможуть розпочати заздалегідь перекваліфікацію та додаткове навчання. А ще адаптувати вакансії та шукати для майбутніх завдань відповідних кандидатів.

"Цей шлях важливий для всіх підприємств", - вважає Керстін Вагнер, керівник відділу кадрів Deutsche Bahn - німецької залізниці. Концерн вважає, що має перші відповіді. "Ми дбаємо про надійність кришталевої кулі", - заявляє Вагнер.

Німецька залізниця: задачі для геоматика



Команда з різних відділів концерну намагається з'ясувати, як виглядатиме робота на підприємстві у майбутньому. Нещодавно вони запровадили нову посаду – геоматика. Його завданням, серед іншого, буде збирати геодані, наприклад, параметри території вокзалу, керувати ними. Результатом має стати тривимірна цифрова модель території. Це дозволяє віртуально виміряти довжину перонів чи відстань між опорними колонами без необхідності робити це фізично.

Щоправда, залізниця професію геоматика не винайшла. Вона просто стає все більш цифровою, тому для того, щоб її опанувати, необхідні хороші знання з математики та інформатики та просторова уява.



Террі Грегорі вважає, що у майбутньому навряд чи виникнуть нові спеціальності. В Інституті майбутньої праці (IZA) він займається питанням того, як диджиталізація змінить трудовий світ та керує відповідною дослідницькою групою. На його думку, у професіях передусім зміняться завдання.



За його словами, важливу роль відіграватиме штучний інтелект (ШІ). Це підтверджують і Bitkom (Федеральний галузевий альянс інформатики, телекомунікації та новітніх ЗМІ) та консалтингове підприємство TCS. Тому кожна друга фірма з більш ніж сотнею працівників переконана, що ШІ стане ключовим для конкурентоспроможності. У майбутньому багатьом працівникам доведеться співпрацювати з ШІ.



Штучний інтелект змінює професії

«Візьмемо, наприклад, діагностику раку. У майбутньому її зможе робити комп'ютер», – каже Грегорі. Так у лікаря буде більше часу для спілкування з пацієнтом та розробки плану лікування. Наступний приклад, на думку Грегорі, це інженерна галузь. У майбутньому інженерам також доведеться мати справу з ШІ. «Диджиталізація удосконалюватиме професії», – вважає він. – Тоді простий інженер, мабуть, стане інженером машинного навчання».

Посади матимуть нові назви та ярлики, але професії залишатимуться такими самими. Проте передбачати майбутнє, дивлячись у кришталеву кулю, складно, вважає Грегорі. Так, аналіз IZA та Центру Ляйбниця з європейських економічних досліджень зазначає, що в результаті диджиталізації добрих 10% робочих місць у Німеччині можуть бути автоматизовані протягом наступного десятиліття.

Проте, за словами Грегорі, для працівників це не означає втрати роботи. Адже у цих осіб виникне нове поле діяльності, хай і складніше. Підготуватись до цього вже зараз для працівників зовсім непросто. Втім, відкритість нових технологій та змін загалом — запорука успішного проходження таких трансформацій.



Тим, хто хвилюється за своє робоче місце, слід враховувати, яку частку їхньої діяльності зможе замінити комп'ютер. Інститут досліджень ринку праці та професій (IAB), що входить до складу німецького Федерального агентства праці (BA), розробив для цього спеціальну інтернет-сторінку. Хтось може ввести свою професію у спеціальне поле та отримати прогноз, наскільки цифрові технології можуть її змінити.



Так, наприклад, чотири з дев'яти напрямків діяльності кримінальної поліції можна віддати цифровим помічникам. Для архітекторів це лише три із 14 типових видів діяльності.



Німецька залізниця робить ставку на цифровий журнал будівельних робіт



Змінюються професії та на німецькій залізниці. Так, наглядач за будівництвом відповідає за безпеку на будівництві, посередництво між замовником та підрядником, а також прийом виконаних робіт — і в майбутньому у нього буде набагато менше паперової роботи.



Раніше один будівельний проєкт концерну виливався в цілу вантажівку документів, говорить Міхаель Фрітц, голова відділу персоналу DB Engineering & Consulting - інженерного та консалтингового підприємства Deutsche Bahn. Тому з 2019 року концерн робить ставку на цифровий журнал будівельних робіт. Спостерігач за будівництвом може вносити дані у спеціальний додаток.



Ще одне нововведення на будівництві – використання дронів, обладнаних спеціальними сенсорами. З їхньою допомогою спостерігачі за будівництвом можуть, наприклад, проаналізувати характеристики бетону. Завдяки цьому відпадає потреба в пробному бурінні. Відповідно, наглядач за будівництвом стає ще й пілотом дронів.

«Ретроспективний погляд на диджиталізацію доводить, що з використанням комп'ютерів в офісах і промислових роботів на виробництві зникли завдання, що повторюються», — ділиться Грегорі.

Нові додатки епохи Четвертої індустріальної революції, а також насамперед штучний інтелект зможуть у майбутньому взяти на себе навіть ті види діяльності, які не відбуваються за чіткими правилами, наприклад, коли потрібно розпізнати шаблон. Тоді всі завдання, які передбачають людську креативність, стануть важливішими, вважає Грегорі.



Путівник підтримує учнів у виборі професії



Питання, як виглядатиме світ праці у майбутньому, цікавить як дослідників і підприємства, так і Федеральне відомство праці ФРН. Адже вибір майбутньої професії у школярів часто пов'язаний із працею.

«Головна проблема – учні точно не уявляють, що на них чекає під час навчання», – каже Ангеліка Швертнер. Вона відповідає за модернізацію професійного орієнтування від Федерального агентства праці для шкіл.

Федеральне агентство планує поглиблювати співпрацю зі школами. Разом з Фондом німецької промисловості вона розробила путівник для різних федеральних земель для допомоги учням у прийнятті рішень про майбутню кар'єру. На місцях у школах також працюють консультанти.



Один із них – Ян Кордес. Фахівець з професійної орієнтації Агентства праці у Дюссельдорфі намагається ретельно підготувати учнів до професійного життя.

«Адже зараз для більшості з них у майбутній роботі найголовніше – задоволення», – розповідає він. За його словами, це добре, «але так само важливо замислюватись, як змінюються професії». А це, на його досвід, роблять лише рідкісні школярі.

Щоб підготуватися до змін у світі праці, фахівець з профорієнтації радить учням розібратися, які здібності у них є. Кордес виділив чотири якості, які, на його думку, будуть важливими у майбутньому: технічна компетентність, соціальна комунікація, креативність, а також здатність до самостійної оцінки ситуацій та прийняття рішень.