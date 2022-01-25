Як фізичні тренування можуть перетворитися на залежність

20:55 25 січень Київ, Україна

Ні для кого не секрет, що регулярні заняття спортом підтримують тіло в тонусі, підвищують витривалість, знімають нервову напругу, покращують мозкову активність та настрій.

Американські вчені ще у 1970-х виявили явище, яке назвали «ейфорією бігуна» та вивели нову «ендорфінну» теорію.

Ендорфіни, або «гормони щастя» - це гормони гіпофіза, які відповідають за надзвичайно піднесений настрій. Протягом багатьох років вчені не могли підтвердити цю теорію експериментальним шляхом. Лише у 2008 році, з появою сучасних методів сканування мозку, група вчених із Німеччини остаточно підтвердила, що «ейфорія бігуна» — результат складних біохімічних процесів в організмі, а саме вибуху ендорфінів. Але поки що деякі люди не можуть впоратися зі своїми внутрішніми бар'єрами, щоб розпочати регулярні тренування, для інших спорт стає центральною та домінантною частиною життя. Фізичні навантаження, як правило, корисні, але у певний момент вони можуть виявитися небезпечними. Як у випадку нарко-або алкозалежності, організм може також розвинути залежність і від спорту. Найчастіше до залежності призводять такі його види, які вдосконалюють витривалість - біг, плавання, їзда на велосипеді тощо, але також бодібілдинг та екстремальні заняття нерідко спонукають до крайності.



Спортивна залежність, як і залежність від азартних ігор – це поведінковий розлад. Багато експертів описують її як соціальне явище: продуктивність стала важливою цінністю в сучасному суспільстві, і спортивні досягнення допомагають людям виділитися з натовпу, здобути визнання та похвалу від тренерів чи друзів або навіть віртуально за допомогою фітнес-трекера. Лікар і професор спортивної психології з університету Галле-Віттенберг Олівер Столл вважає фактор компенсації вирішальним: «Часто люди займаються спортом, тому що щось в іншому житті не відповідає їхнім бажанням, не працює так, як хотілося б. А спорт начебто вирішує проблему». Однак психіатри застерігають від стигматизації, щоб не називати кожного бігуна на довгі дистанції залежним, і наголошують, що залежність — це хвороба, саме психічний розлад, що істотно впливає на життя людини та її оточення.

Спортивна залежність схожа за симптомами на інші залежності: потерпілому необхідно регулярно отримувати свій допінг, щоб залишатися спокійним і задоволеним. Він більше не тренується заради здоров'я чи радості, але відчуває внутрішній примус. Але оскільки організм звикає до регулярних тренувань, «спортзалежним» доводиться постійно збільшувати обсяг тренувань, тобто тренуватися довше, частіше та інтенсивніше, щоб досягти бажаного ефекту. Надмірні фізичні навантаження часто призводять до того, що організм більше не може відновлюватися та імунна система стає слабкою. Через відсутність фаз регенерації м'язи та сухожилля перенапружуються і ушкоджуються, ймовірність травм стає вищою.

«Ігнорування фізичних сигналів, таких як біль – головна ознака спортивної залежності, – повідомляє спортивна психологиня Хайко Зімайнц з Університету Ерланген-Нюрнберг. — В окремих випадках може статися навіть так, що постраждалі буквально стирають п'яти до кісток. Проте прояви спортивної залежності є дуже індивідуальними».

Як у випадку нарко-або алкозалежності, організм може також розвинути залежність і від спорту.

Найчастіше до залежності призводять такі його види, які удосконалюють витривалість – біг, плавання, їзда на велосипеді тощо.

Вчені розрізняють первинну та вторинну спортивну залежність. У разі первинної залежності спорт сам по собі ставиться над усе, але при цьому ознаки психологічного розладу відсутні. В умовах вторинної залежності надмірні тренування поєднуються з іншими розладами, найчастіше психічними захворюваннями, наприклад, розладами харчової поведінки, наприклад, анорексія або булімія. Спорт використовується як інструмент досягнення головної мети – схуднення. Проте визнають і особливий вид анорексії – так звану атлетичну анорексію (anorexia athletica), або м'язовий дисморфізм, у якому хворі – переважно молоді чоловіки – інтенсивно займаються нарощуванням м'язів через прагнення до ідеального тіла.



Найчастіше спортивна залежність вторинна, і постраждалі не завжди легко її усвідомлюють. Але є певні ознаки, на які слід звертати увагу. Наприклад, якщо спорт, що раніше був джерелом щастя, тепер викликає почуття тиску. Постраждалі більше не здатні контролювати, як часто і як довго тренуються. Радість від спорту перетворюється на безрадісний примус. Такі люди часто вимагають від власного тіла найбільшої фізичної працездатності. Життя крутиться лише навколо спорту: тренування вранці, в обід, увечері і, якщо потрібно, навіть уночі. Симптоми синдрому скасування, засновані на дефіциті нейромедіатора дофаміну, також сигналізують про те, що щось пішло не так. Вони виявляються, коли людина деякий час не займається спортом, у формі занепокоєння та дратівливості, головного болю або болю в животі, депресії та почуття провини, а також розладів сну та шлунково-кишкових скарг. Ці перші ознаки можуть ще більше посилитися, якщо не задовольнити бажання займатися фізичними вправами.

«Заняття спортом стають компульсивним актом, від якого постраждалі стають все більш залежними, внаслідок чого сім'я, друзі, робота тощо відходять другого план. У групі ризику — люди, які невпевнені в собі і схильні до перфекціонізму», — пояснює Зімайнц.

Саме такий приклад – 39-річний інженер-механік Роберт із Штутгарта. Він розповідає, що досі не може ментально дозволити собі піти на пляж чи басейн через дискомфортні відчуття, пов'язані зі сприйняттям власного тіла. Незважаючи на атлетичну фігуру, він все одно не вважає свою фізичну форму досконалою. Сьогодні він вже більше двох років не вживає стероїдів та проходить психотерапію. Але зізнається, що не впевнений, що знову не зірветься.

«У це важко повірити, але я проковтував таблетки проти раку молочних залоз як льодяники для профілактики гінекомастії. І це все одно мене не зупиняло. Я завжди прагнув ідеалу. У всьому. Звичайно, і моє тіло має бути ідеальним», - каже Роберт.

Анаболічні стероїди — це штучно вироблені «копії» чоловічого статевого гормону тестостерону, які збільшують виробництво білків в організмі, які діють як будівельні блоки для м'язових клітин, кісток та інших тканин. Споживання анаболічних стероїдів викликає величезні стрибки напруги, які іноді важко контролювати, та підвищену ейфорію. У більшості споживачів виникає відчуття, що немає ваги, яку вони не можуть підняти, немає відстані, яку вони не можуть пробігти. При прийомі гормонів підвищується також агресивність, з'являються надзвичайна впевненість у собі та сильний статевий потяг. Неправильне введення стероїдів великими голками часто призводить до великих синців. Легко можуть утворитися виразки. Анаболічні стероїди також діють на сальні залози шкіри і нерідко спричиняють розвиток важких акне. Оскільки великі м'язи потребують кисню, часто виникають проблеми з диханням. Анаболіки посилюють почуття голоду та підвищують сприйнятливість до інфекцій. Крім цих побічних ефектів існує також високий ризик психологічної залежності. Постраждалі поступово піддаються примусу тренувати свої м'язи дедалі більше. Незважаючи на надмірну м'язову масу, вони сприймають себе недостатньо натренованими.



Без професійної допомоги спортзалежним часто важко зламати нав'язливі моделі поведінки. Але ті, хто звертається до психотерапевта, мають всі шанси подолати спортивну залежність. Головне, як у будь-якого іншого психологічного розладу, усвідомити проблему та її шкідливі наслідки.



Ми дійсно живемо в суспільстві високої продуктивності, і іноді здається, що сенс життя полягає у постійному процесі самооптимізації в недосяжних цілях. І ця думка не зникає у спортивному залі чи на біговій доріжці. Іноді доводиться виправдовуватись, якщо ти не займаєшся спортом. Деякі припускають, що є зв'язок між загальним трендом на здоровий спосіб життя та появою спортивної залежності. Але поки що недостатньо наукової бази для більш точного виявлення причин цієї проблеми. Одне можна сказати напевно: зазвичай професійні спортсмени не мають залежності, і навряд чи атлет з вторинною спортивною залежністю з'явиться на п'єдесталі поваги. Хоча такі атлети і займаються спортом, але справжнім тренуванням це назвати не можна, тому що вони не дотримуються плану занять, нехтують регенерацією та збалансованим харчуванням. Займатися спортом, щоб залишатися здоровим і почуватися у формі, правильно та важливо. Але спорт потребує дисципліни, інакше він принесе більше шкоди, ніж користі.