Як анімалотерапія може зберегти здоров'я та загальний добробут

15:01 02 лютий Київ, Україна

Відносини між людьми та тваринами існують від початку історії людства. У всіх культурах тварини були не тільки джерелом їжі або незамінними помічниками в сільському господарстві, а й надійними товаришами, які дарували людині почуття внутрішньої гармонії, спокою та радості життя.

Тварини відповідають на наше кохання, відкрито демонструють свої почуття, дуже чутливі до наших настроїв, вчать нас довіри, емпатії та відповідальності. Тому не дивно, що так звана терапія за допомогою тварин, або, як її ще називають, зоотерапія або анімалотерапія, набуває все більшого значення в різних галузях медицини, освіти, психіатрії, психотерапії, геріатрії тощо.

Наукове дослідження тваринотерапії стартувало лише з 1960-х років, але використовувати її почали набагато раніше. Відомий приклад - психіатрична лікарня "Ретрит", більш відома як "Йоркський Ретрит" (York Retreat), заснована в 1792 Вільямом Тьюком, де пацієнтам було дозволено утримувати маленьких домашніх тварин.



Більш ніж друзі



За визначенням Європейського товариства терапії за допомогою тварин (European Society for Animal Assisted Therapy, ESAAT) тваринотерапія - це сплановані освітні, психологічні та соціально-інтегративні заходи з тваринами для дітей, підлітків, дорослих та людей похилого віку з когнітивними, соціально-емоційними та руховими порушеннями, порушеннями поведінки та інвалідністю. До них також належать заходи, спрямовані на зміцнення здоров'я, профілактику та реабілітацію.

Анімалотерапія здатна позитивно вплинути на життя людей: емоційна близькість, що виникає між твариною та пацієнтом, має цілющий ефект. Для тварин не важливий ні соціальний статус, ні стандарти краси, ні матеріальні багатства. Для них не мають значення інтелектуальні здібності пацієнта, його релігія чи колір шкіри. Взаємодія з тваринами надає людям справжню підтримку, підвищує їхню самооцінку і мотивацію, заповнює емоційну порожнечу і навіть стримує самогубство.

Найчастіше ці зміни активізуються у формі гри, протягом якої відбувається стимуляція ендорфінів у мозку, внаслідок чого в людини зменшується почуття болю та стресу. Численними дослідженнями було доведено, що у людей знижувався артеріальний тиск (АТ), коли вони гладили тварину або навіть коли тварина просто була поруч. Так, наприклад, австралійське дослідження 1992 року показало, що власники домашніх тварин мають нижчі фактори ризику гіпертонії і рідше хворіють на серцево-судинні захворювання, ніж ті, у кого немає домашніх улюбленців.



Професор Рейнголд Берглер з університету Бонна у своєму дослідженні продемонстрував, що коти можуть допомогти впоратися з життєвими кризами. В експерименті взяли участь 150 людей, які переживали гостру кризову ситуацію. 50% з них жили без свійських тварин, решта 50% мали кота. Майже дві третини групи людей без домашніх тварин звернулися за допомогою до професійного психотерапевта, а власники котів упоралися із проблемами самостійно. Бергер пояснив це тим, що кішки не лише дарують радість, а й служать каталізатором у вирішенні проблем. Поки людей без тварин виїдали зсередини критичні події, власники кішок змогли активно відрефлексувати ці події та почати легше до них ставитись. Все тому, що тварини здатні відволікати нашу увагу від страждань, фізичних та психічних проблем.



Тваринотерапія може проводитися індивідуально та в групах залежно від специфіки кожного пацієнта. Основою такої терапії є формування взаємовідносин та процесів між пацієнтом, твариною та фахівцем. Загальними цілями тваринотерапії є відновлення та підтримка фізичних, когнітивних та емоційних функцій, сприяння розвитку певних навичок та залученню у відповідні життєві ситуації, а також покращення самопочуття. Вона застосовується для того, щоб людина могла повернутися до нормальної життєдіяльності та брати участь у різних сферах життя відповідно до своїх можливостей.

Також важливо пам'ятати, що професійна анімалотерапія передбачає належне ставлення до тварини. Частота, тривалість та інтенсивність терапії завжди повинні адаптуватися до рівня стресу чотирилапого помічника. Для дотримання цих правил існують відповідні стандарти, розроблені та затверджені Міжнародною асоціацією взаємодії людей та тварин (International Association of Human-Animal Interaction Organizations).



У Європі тваринотерапію проводить спеціаліст, який проходить спеціальну підготовку та має відповідну освіту. Тільки ті, хто відповідає критеріям ESAAT та акредитований від цієї організації, мають право вважатися фахівцями з анімалотерапії. Навчання спеціалістів із тваринотерапії триває в середньому два роки.



Пухнасті терапевти



Тваринна терапія має багато способів застосування, але для кожного захворювання слід підбирати своїх «терапевтів». Визначати, хто і кому може допомагати ефективно – справа спеціалістів. Але загалом найширше застосування анімалотерапія знайшла у лікуванні клінічної депресії, захворюваннях аутистичного спектра, різних видах залежностей, хвороби Альцгеймера, деменції, посттравматичного синдрому, різних психосоматичних та неврологічних захворювань.



Серед найпоширеніших видів анімалотерапії виділяють такі:

1) каністерапія (від лат. canis - собака) - терапевтичний та реабілітаційний метод із залученням спеціально навчених собак;

2) фелінотерапія (від лат. felis - кішка) - метод зоотерапії, що передбачає контакт пацієнта з кішкою. Фелінотерапія застосовується для лікування людей похилого віку, людей з інвалідністю, а також дітей з фізичними та психічними вадами. Першим фондом, що з 2004 року регулярно застосовує фелінотерапію, є фонд DOGTOR у Польщі;

3) іпотерапія (від грецької ίππων - кінь) - метод анімалотерапії із залученням спеціально навчених коней, застосовується для стимулювання центральної нервової, опорної та опорно-рухової систем людини.

У Німеччині також поширюється терапія з ламами та альпаками. Особливо корисними ці милі створіння можуть бути для людей із психосоціальними проблемами. Лами та альпаки, на відміну від собак, поводяться стриманіше, але водночас дуже дружелюбні та уважні. Особливо добре терапія ламами та альпаками підходить для пацієнтів з граничним та біполярним розладами, а також посттравматичним синдромом та психічними захворюваннями, пов'язаними з екстремальною поведінкою. Зацікавлена людина врівноважує взаємодію між близькістю і дистанцією, стримуючи свої емоційні спалахи.

«Якщо ви хоч раз взяли участь у терапевтичному сеансі з альпакою, ви обов'язково полюбите цих тварин та прийдете ще раз. Вони здатні створити магічний зв'язок із людиною. Особливо вражає взаємодія альпак зі сліпими людьми», — стверджує Беттіна Шаббер із німецького містечка Нюртінґен, під Штутгартом, яка разом із чоловіком тренує альпак та пропонує спеціальні прогулянки зі своїми підопічними.

Завдяки тому, що собаки найкраще входять у контакт з людьми, добре навчаються і є найбільш доступними, найбільшого поширення набула саме каністерапія. Вона підходить як пацієнтам з психіатричними розладами, які завдяки взаємодії з собаками певним чином структурують свою денну рутину, так і пацієнтам з розладами аутистичного спектру, які разом з тваринами вчаться позбавлятися страху перед контактом з людьми або розвивати певні навички. Каністерія може відбуватися у форматах «спеціаліст, його собака та пацієнт» або «фахівець, власник собаки, собака та пацієнт». У другому випадку фахівець інструктує власника собаки, а той зі своєю твариною проводить заняття таким чином, щоб воно нагадувало цікаву гру.

Однією з форм каністерапії є так звані візити, коли спеціально навчені собаки відвідують будинки для людей похилого віку та людей з інвалідністю, реабілітаційні центри та інші медичні установи. Так, у Штутгартському центрі психічного здоров'я Mentalcare з минулого року працює пудель Майло.

"Він випромінює почуття захищеності та тепла", - діляться пацієнти клініки. Майло — собака старшого лікаря Крістіана Кауфманна-Шнайдера та має великий «професійний досвід».

Після півтора року навчання у спеціальній академії для собак у місті Бітігхайм Майло з гордістю носить спеціальний значок «собаки-терапевта».

«Майло самою своєю присутністю створює приємну робочу атмосферу. Результати дослідження довели, що взаємодія з твариною знижувала рівень гормону стресу кортизолу та одночасно стимулювала виділення гормону щастя окситоцину», — каже лікар.

Майло чергує в клініці два дні та додатково має періоди відпочинку. Активно виступає за терапевтичні візити тварин і німецький Інститут Роберта Коха, відзначаючи їхній позитивний вплив на стан пацієнтів.