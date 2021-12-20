Якість романтичних відносин залежить і від генотипу

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Важливу роль у цьому відіграє "гормон обіймів" окситоцин, що посилює зв'язки і породжує довіру, а також одягає "рожеві окуляри", через які партнер виглядає в кращому світлі.



Але що регулює вплив окситоцину на стосунки? Вже довгий час вчені припускають, що причина ховається в



Один із генетичних претендентів на вплив – ген CD38. Його детальніше проаналізували Гентіана Садікай (Gentiana Sadikaj) та її колеги з Університету Макгілла в Монтреалі. Раніше дослідження на мишах вже представили перші свідчення того, що варіанти цього гена впливають на соціальну поведінку мишей та їхній метаболізм окситоцину. С-варіант цього гена пов'язаний з лагідними, привітними та гармонійними відносинами, а носії А-варіанту схильні до замкнутих та негативних реакцій. Знайти гідного партнера та мати щасливі стосунки – це і мистецтво, і успіх. Як добре союз функціонує, залежить від психологічних факторів, а також від типу сварок між партнерами. Але й біологія впливає на поведінку людей, доводять дослідження.Важливу роль у цьому відіграє "гормон обіймів" окситоцин, що посилює зв'язки і породжує довіру, а також одягає "рожеві окуляри", через які партнер виглядає в кращому світлі.Але що регулює вплив окситоцину на стосунки? Вже довгий час вчені припускають, що причина ховається в генетичних факторах. Але про які саме гени йдеться і який механізм їхнього впливу, досі залишається незрозуміло.Один із генетичних претендентів на вплив – ген CD38. Його детальніше проаналізували Гентіана Садікай (Gentiana Sadikaj) та її колеги з Університету Макгілла в Монтреалі. Раніше дослідження на мишах вже представили перші свідчення того, що варіанти цього гена впливають на соціальну поведінку мишей та їхній метаболізм окситоцину. С-варіант цього гена пов'язаний з лагідними, привітними та гармонійними відносинами, а носії А-варіанту схильні до замкнутих та негативних реакцій.

У людей носії С-варіанту гена CD38 як щодо сім'ї, так і в цілому поводяться більш м'яко, вдячніше, демонструють більш позитивні реакції порівняно з носіями А-варіанту цього гена, засвідчили попередні дослідження.

Для свого експерименту Садікай та її команда вивчили вплив цих генетичних варіантів на романтичні відносини. Вчена об'єднала результати психологічних поведінкових досліджень 111 гетеросексуальних пар та аналізи їхніх генотипів (за геном CD38).

«Ми простежили визначальний вплив генетичного варіанту на партнерські відносини: учасники з геном типу СС поводилися з партнером більш чуттєво, лагідно та позитивно, ніж носії генного типу АС та АА», – повідомили вчені.

Також носії гена СС сприймали свої відносини більш стабільними та позитивними та демонстрували меншу невпевненість у прихильності свого партнера, ніж носії змішаного типу чи чистого типу А.

Цікаво, що позитивні відчуття та поведінка впливали також на сприйняття партнера. Носії С-варіанту вважали, що поведінка їхнього партнера було більш м'якою і прихильною, незалежно від того, який генетичний тип мали їхні кохані.

Загалом, пари, в яких носіями генного типу СС були обидва, виявляли більшою мірою позитивну партнерську поведінку, ніж змішані пари або такі, де обидва партнери були носіями генного типу А.

«Отже, ми вперше демонструємо, що ген CD38, пов'язаний з викидом окситоцину та соціальною поведінкою у гризунів, і у людей впливає на стосунки, – констатує Садікай та її колеги. – Повсякденні взаємодії є важливими для якості відносин, тому позначаються на партнерстві в цілому”.

При цьому свій тип гена важливий і для особистої поведінки, і для сприйняття партнера та відносин у цілому. Однак як саме ген CD38 впливає на "гормон обіймів" окситоцин, досі не з'ясовано. Все ж таки здається, що аналізовані генетичні варіанти є лише одним з безлічі впливів, що визначають і формують людські відносини. Тобто ген CD38 не є ні панацеєю, ні вироком для стосунків.