До кінця століття може зникнути 1,5 тисяч мов світу

19:58 28 грудень Київ, Україна

До кінця цього століття 1,5 тисячі із 7 тисяч загальновизнаних мов світу, можливо, зникнуть під впливом широкого спектра певних факторів.



Про це йдеться у дослідженні, опублікованому в австралійському журналі Nature Ecology and Evolution.



Дослідники виявили, що через зростання в усьому світі ступеня з'єднання міст з більш віддаленими районами за допомогою доріг мови корінних народів можуть не витримати натиску найпоширеніших мов, таких як англійська.



Також свою роль відіграє незадовільна двомовна освіта. Експерти виявили, що домінантні мови пригнічують ті, якими спілкуються представники менших груп.



Такий висновок дослідники зробили, зокрема, враховуючи незадовільну ситуацію в Австралії, яка має один із найвищих у світі показників втрати мов. До європейської колонізації на континенті існувало понад 250 мов корінних націй, нині їх залишилося 40. Дітей взагалі навчають лише десяти.



На думку професора Університету Квінсленду Фелісіті Мікінс, цей процес триває через колонізацію та глобалізацію.

"Звичайно, ми не хочемо забувати, що окремі мовні спільноти мають свою історію та досвід, і у багатьох місцях, зокрема в Австралії, мови були заглушені внаслідок жорстокої колоніальної політики, розробленої для придушення мов", - сказала вона.

Вона нагадала, що в Австралії людей карали за розмову їхньою мовою, цей досвід був справді травмуючим і мав тривалі наслідки для здатності спільнот передавати свої мови.



Дослідження зроблено у період підготовки до Десятиліття мови корінних народів Організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки та культури, ЮНЕСКО, яке відзначатиметься у 2022 році. Висновки експертів стали "життєво важливим нагадуванням" про необхідність додаткових заходів щодо збереження мов у зоні ризику.