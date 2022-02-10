Через зміну клімату найвищий льодовик Евересту почав "втрачати" лід

10:04 10 лютий Київ, Україна

Міжнародна група вчених досліджувала найвищий льодовик Евересту, розташований на висоті понад 8020 метрів над рівнем моря, і дійшла висновку, що навіть вершина Землі відчуває наслідки викликаного людиною глобального потепління. Їхнє дослідження вказує, що за приблизно 25 років льодовик Евересту Південне сідло витончився на 55 метрів через зміну клімату, головним чином через підвищення температури повітря. Про це вони написали у статті журналу NPJ Climate and Atmospheric Science.



Що передувало дослідженню?



Гори дуже важливі для живих організмів, оскільки близько 50 відсотків усього біорізноманіття зосереджено в гірських регіонах, і понад 1,6 мільярда людей залежать від води, що поставляється горами. Але також гори дуже чутливі та вразливі до кліматичних змін, особливо таких стрімких, як зараз. Але процеси, що відбуваються на значних висотах понад 5000 метрів над рівнем моря, залишаються не до кінця вивченими. Зокрема, це стосується циркуляції атмосферного повітря, змін снігового та крижаного покриву та іншого. Навіть величні Гімалаї зі знаменитим Еверестом, який підкорили понад 7 000 разів, не привернули достатньої уваги вчених у плані вивчення погоди, клімату та стану льодовиків. Змінити це вирішила група вчених із Університету Мену та колеги із Європи та Азії.



Що почали досліджувати вчені?



Навесні 2019 року експедиція National Geographic та Rolex's Perpetual Planet Everest провела найбільш повне дослідження непальського боку Евересту, включаючи вивчення біології, геології, гляціології, метеорології та картування місцевості. Завдяки цьому вдалося встановити дві найвищі у світі автоматичні метеостанції на висоті 7945 та 8430 метрів над рівнем моря, а також дослідити десятиметровий крижаний керн із високогірного льодовика Евересту, який називається Південне сідло та розташований на висоті понад 80.



У новій роботі вчені зіставили отримані під час експедиції дані, зокрема, про швидкість вітру, вологість і температуру високогірних метеостанцій, результати вивчення крижаного керна та зображень, отриманих під час фотограмметрії та супутникових спостережень. Завдяки цьому вони побудували модель, що вказала на реакцію льодовика на кліматичні зміни за останні та наступні роки.



Що з льодовиком Евересту ?



Дослідження крижаного керна вказує, що товщина льодовика Південне сідло зараз (її оцінюють приблизно у 30 -50 метрів) вдвічі менша, ніж має бути, якщо брати за основу характер наростання льоду за останні дві тисячі років. Надалі вчені провели вивчення метеорологічних, гляціологічних та кліматичних записів, щоб з'ясувати, куди подівся лід. Результати показали, що незначне скорочення товщини льодовика розпочалося ще у 1860-х роках. Проте суттєві та наростаючі зміни стали відбуватися з 1950-х років, відображаючи зростання температури повітря, а найбільшою мірою лід став відходити десь із 2000 року.



І якщо ще в середині ХХ століття процеси наростання та втрати льоду Південного сідла були збалансованими, то зі зростанням температури повітря танення та випаровування води з льодовика виросли та стали переважати над формуванням льоду та наростанням снігу. Цьому також сприяло посилення вітрів та зниження відносної вологості повітря у регіоні. Чим більше внаслідок цього сніговий покрив заміщується льодом на поверхні льодовика, тим менше інтенсивного сонячного випромінювання на такій висоті він може відбити, що додатково сприятиме його нагріванню та таненню. Цей фактор, за словами вчених, може прискорити втрату льодовика до 20 разів. І вже зараз близько 2 метрів льоду льодовика, що відкладалися протягом десятиліть, втрачається щороку.



Тому дослідження вказує на значне зменшення маси навіть такого високогірного льодовика, як Південне сідло на Евересті, через різку зміну клімату, викликану людською діяльністю. За підрахунками вчених, близько 55 метрів його товщини було втрачено за приблизно 25 років, що більш ніж у 80 разів швидше за 2000-річне формування льоду, який зараз опинився на поверхні льодовика. Але найгірше, що така тенденція спостерігатиметься і надалі з ще більшим зростанням температури повітря, через що існує ризик взагалі втратити льодовик до середини нашого століття.