Ізраїльський стартап навчив дронів збирати яблука

20:53 31 січень Київ, Україна





Чому роботам почали довіряти збирання врожаю?

З поліпшенням навігаційних систем та витривалості дронів, вони починають займати все ширші сфери людського побуту. Від спостереження у важкодоступних місцях до пошуково-рятувальних операцій та навіть пожежогасіння. Тому не дивно, що ними зацікавилися й у сільському господарстві, тим більше, що за оцінками, щоб задовольнити попит в умовах зростання населення Землі, врожайність сільськогосподарських культур має зрости щонайменше на 30 відсотків.



Основні сільськогосподарські завдання, що ідеально підходять для роботів, - це оцінка врожаю та роботизований збір. Наприклад, дрони можна використовувати для оцінки врожаю по аерофотозйомці: за ними можна шукати як пошкоджені грядки, так і визначати вже стиглі фрукти та овочі. Однак і самих дронів можна наділити «зором» - нейромережі самостійно зможуть знайти потрібну інформацію за даними. Ізраїльський стартап Tevel представив прототип системи з кількох дронів , які зможуть самостійно відрізняти яблука на деревах від листя, оцінювати їхню стиглість, а потім зривати власним маніпулятором. Дрони прив'язані до станції на колесах, яка обробляє інформацію та спрямовує апарати. Компанія заявляє, що використовує штучний інтелект, з яким дрони зможуть працювати за будь-яких умов.З поліпшенням навігаційних систем та витривалості дронів, вони починають займати все ширші сфери людського побуту. Від спостереження у важкодоступних місцях до пошуково-рятувальних операцій та навіть пожежогасіння. Тому не дивно, що ними зацікавилися й у сільському господарстві, тим більше, що за оцінками, щоб задовольнити попит в умовах зростання населення Землі, врожайність сільськогосподарських культур має зрости щонайменше на 30 відсотків.Основні сільськогосподарські завдання, що ідеально підходять для роботів, - це оцінка врожаю та роботизований збір. Наприклад, дрони можна використовувати для оцінки врожаю по аерофотозйомці: за ними можна шукати як пошкоджені грядки, так і визначати вже стиглі фрукти та овочі. Однак і самих дронів можна наділити «зором» - нейромережі самостійно зможуть знайти потрібну інформацію за даними.

Так, дрони можуть підраховувати кількість плодів на деревах і використовувати сонячну енергію для польотів, можуть оцінювати швидкість росту дерев, і навіть можуть мати маніпулятори і самостійно збирати, наприклад, кокоси. Компанія Tevel також вирішила долучитися та наділити свій дрон навичками врожаю, зокрема, навчити працювати з яблуками.



Як навчити дрон збирати врожай?

Проте працювати роботу особливо літаючому, в саду складно – він має наблизитися до мети так, щоб не застрягти у листі та гілках. Також збирання плодів вимагає, по-перше, ідентифікації плода, оцінки його стиглості, розробки процедури його відокремлення від дерева без пошкодження та мінімального впливу. Як вважають у Tevel, зібрати фрукти в потрібний час, що визначить їхню якість та ціну на ринку, досить складно: фрукти, які не встигли зібрати, залишаються перезрівати, і в результаті продаються за низькою ціною, що завдає величезних збитків господарствам.



За словами компанії, їхній дрон має штучний інтелект, який дозволить визначати типи фруктів, дефекти на них та ступінь зрілості. Для збирання врожаю він має роботизований маніпулятор, який може витягуватися на метр і збирати плоди, всмоктуючи їх.

Дрони працюють за допомогою станції-візка, до якої може бути прикріплено кілька таких: поки вона повільно котиться яблуневим садом, дрони працюють з деревами і так можуть не витрачати більше енергії на польоти. Кожен дрон оснащений датчиками та камерами не тільки для визначення того, чи готовий фрукт до збору, але й для того, щоб знати, куди його кинути – за QR-кодом дрон скидає всі зібрані фрукти в один контейнер.



Судячи з відео, дрон працював у саду, який підходить під критерії промислового землеробства, де дерева розташовані на зручній відстані одне від одного і, в основному, в одній вертикальній площині, що спрощує виявлення та збирання плодів для дрона.