Зміна голосу може змінити ідентичність

17:40 18 листопад Київ, Україна





Наш голос – це єдиний музичний інструмент, який одночасно струнний та духовий, оскільки дихання змушує голосові зв'язки вібрувати. Це майже самостійний оркестр. Все це дарує кожному з нас унікальний свій голос. У світі є 7 млрд осіб та 7 млрд унікальних голосів. Французьке видання Cerveau & Psycho поспілкувалося про чудеса голосу з Жаном Абітболем, лікарем-оториноларингологом, фоніатром та черепно-лицьовим хірургом.



Наскільки важливим є голос для відчуття людиною своєї ідентичності?



— Це справді дуже важливий компонент. Ми це ясно бачимо, коли оперуємо пацієнтів, щоб змінити їхній голос. Після такої операції їхня самоідентифікація може сильно порушитись. Наприклад, серед моїх пацієнтів була юристка, яка мала дуже низький чоловічий голос через набряк голосових зв'язок, спричинених курінням (вона курила дві пачки цигарок щодня). Вона була чарівною жінкою і мала авторитет у своїй професії, щодня спілкуючись із злочинцями («Мій світ – це в'язниці; я захищаю всіх головорізів», – розповідала вона мені). Але ця юристка вирішила змінити свій голос, який не подобався її нареченому, і попросила мене прооперувати її. Я порадив їй краще змінити нареченого! Вона посміялася, але мій колега таки зробив їй операцію, яку вона просила. Голос – це людський музичний інструмент. Він складається з вібруючих елементів, резонансних камер та енергії, що породжують коливання. Джерелом енергії є дихання, що походить з легенів. Вібрації виникають у двох голосових зв'язках у нижній частині голосового апарату або гортані, які розташовані у формі літери «V» перпендикулярно до трахеї. А резонансні камери складаються з багатьох структур, розташованих над голосовими зв'язками. Це, зокрема, верхня частина гортані, глотка, порожнини носа та рот.Наш голос – це єдиний музичний інструмент, який одночасно струнний та духовий, оскільки дихання змушує голосові зв'язки вібрувати. Це майже самостійний оркестр. Все це дарує кожному з нас унікальний свій голос. У світі є 7 млрд осіб та 7 млрд унікальних голосів. Французьке видання Cerveau & Psycho поспілкувалося про чудеса голосу з Жаном Абітболем, лікарем-оториноларингологом, фоніатром та черепно-лицьовим хірургом.— Це справді дуже важливий компонент. Ми це ясно бачимо, коли оперуємо пацієнтів, щоб змінити їхній голос. Після такої операції їхня самоідентифікація може сильно порушитись. Наприклад, серед моїх пацієнтів була юристка, яка мала дуже низький чоловічий голос через набряк голосових зв'язок, спричинених курінням (вона курила дві пачки цигарок щодня). Вона була чарівною жінкою і мала авторитет у своїй професії, щодня спілкуючись із злочинцями («Мій світ – це в'язниці; я захищаю всіх головорізів», – розповідала вона мені). Але ця юристка вирішила змінити свій голос, який не подобався її нареченому, і попросила мене прооперувати її. Я порадив їй краще змінити нареченого! Вона посміялася, але мій колега таки зробив їй операцію, яку вона просила.

Коли я знову її побачив, вона мала дуже високий голос, але вона сказала мені жахливе: "У мене шизофренія через новий голос". Вона більше не впізнавала себе, коли говорила, і їй здавалося, що каже не вона, а хтось інший. Наслідки були плачевними: її покинув наречений, вона більше не могла працювати, програвала судові справи та втратила весь свій авторитет.. Зміна голосу призвела до втрати гармонії із собою та кризи ідентичності, яка дестабілізувала її життя. Врешті-решт вона знову почала курити, через два-три роки до неї повернувся її колишній голос, і вона поступово повернула собі вплив у професійному житті.

Мабуть, зміна голосу турбує і близьких?



- Саме так. Уявіть, що раптом голос вашого чоловіка, дружини чи дітей почав звучати інакше. Це саме те, що трапилося з іншою моєю пацієнткою – 36-річною жінкою. З дев'яти чи десяти років вона страждала на параліч голосових зв'язок після того, як перенесла інфекцію блукаючого нерва, який їх контролює. Як наслідок, вона могла говорити лише пошепки, а коли їй потрібно було покликати чоловіка чи дітей, дзвонила у дзвінок.



Я ввів їй речовину, завдяки якій голосові зв'язки знову стали гнучкими, і всього через два тижні голос до неї повернувся. Але вона вже не впізнавала себе: «Лікар, у мене жіночий голос!» – казала вона мені. Вона ніколи раніше не чула цього голосу, оскільки параліч трапився з нею ще до статевого дозрівання. Однак цей досвід був для неї дуже позитивним. Вона більше не почувалася дивним звіром. Але її сім'я спочатку почувалася дуже незручно: Що ви з нею зробили? Вона більше не моя дружина», – казав мені її чоловік із нотками розчарування в голосі. Те саме було і з її дітьми: "Вона більше не наша мама". Через два місяці, звикнувши до змін, вони прийшли до мене, перепросили і сказали, що зміни, на їхню думку, були чудовими, але першою їхньою реакцією було відчуття, ніби у них щось вкрали.

Все це демонструє, чому потрібно бути вкрай обережним, перш ніж вносити зміни в мовний апарат. Це емоційна операція. Якщо у пацієнта апендицит, ви його оперуєте, але якщо виявляєте утворення на голосових зв'язках, воно не злоякісне і не турбує пацієнта – навіщо його чіпати? Я знав ЛОРа, який лікував Луї Армстронга. У Армстронга на голосових зв'язках були два величезні нарости, які давали йому цей неповторний хрипкий голос. Уявіть, що їх забрали.



Ви згадали про «емоційну хірургію». Розкажіть про зв'язок між голосом та емоціями.



— Емоції – це як диригент нашого голосу. Коли ви радієте, засмучені або чимось турбуєтеся, все це має конкретні наслідки для вашого голосового апарату. Змащення голосових зв'язок дуже хороше, коли ви почуваєтеся добре, і набагато гірше, коли ви нервуєте. У цьому випадку також погіршується кровопостачання внаслідок скорочення кровоносних судин. Як наслідок, голосові зв'язки бліднуть і втрачають пружність, що призводить до сухості голосу. Крім того, частий та інтенсивний стрес викликає шлунковий рефлюкс. Через підвищену кислотність голосові зв'язки висихають і покриваються виразками (кератоз). Як наслідок, голос зривається і стає хрипким. Емоції також змінюють конфігурацію резонансних камер, особливо внаслідок скорочень м'язів рота та щік.



Саме тому неможливо точно відтворити голос синтетичними засобами. Хоча такі проєкти у Національній консерваторії мистецтв та ремесел досягли значних результатів, емоційна сторона у всіх цих спроб відсутня. І навпаки, великі оперні співаки, такі як Лучано Паваротті або Марія Каллас могли неймовірно передавати емоції за допомогою голосу.

Які ще сторони нашої ідентичності виражаються у голосі?

— Наприклад, наша соціальна ідентичність. Юристи чи лікарі говорять не так, як політики. Це виражається не тільки у лексиці, а й у таких компонентах мови, як ритм і дихання.

Можливо, найяскравіше це проілюстрував Чарлі Чаплін у фільмі «Великий диктатор» (1940 р.), який пародіює Гітлера. У сцені, в якій персонаж Чапліна звертається до натовпу з балкона, він не вимовляє жодного слова німецькою, проте його голос звучить так, ніби це справді мова нацистського диктатора. Голос також видає стать, оскільки у чоловіків і жінок він дуже різний. Не випадково багато трансгендерів прагнуть змінити свій голос.



Чому у чоловіків та жінок такі різні голоси?



— Насамперед через приплив гормонів у період статевого дозрівання. Тестостерон обумовлює подовження та потовщення голосових зв'язок (у чоловіків вони в середньому 24 міліметри завдовжки і від 4 до 5 мм завширшки, тоді як у жінок їхня довжина середньо становить 18 мм, а ширина – від 3 до 4 мм), а також через збільшення резонансних камер. Ось чому співаків-кастратів, яких тривалий час змушували співати в опері, оперували до настання статевої зрілості. Це зберігало їхній дитячий голос, навіть вище, ніж у жінок. Цей голос був дуже незвичайний, адже гормони росту та гормон щитовидної залози, які виробляють інші залози, ніж яєчка, і знаходяться під впливом Y-хромосоми, при цьому надавали їхній вокальній системі розміри та сили чоловіка.



Крім цього конкретного випадку, у чоловічому голосі зазвичай переважають низькі частоти, а у жіночому – високі. Низькі та високі ноти завжди співіснують в обох статей і підсилюють один одного, як діамант та його оправа. Адже краса голосу – у його глибині.





Чи багато людей, яким не подобається їхній голос і вони хочуть його змінити?

- Ні, таких людей небагато. До мене рідко звертаються з такими проханнями. У 95% випадків я відправляю їх до психолога – це часто знак того, що вони мають певні проблеми із собою. Наприклад, 40-річна жінка з тонким уривчастим голосом нещодавно попросила мене прооперувати її. Але коли я її оглянув, то виявив чудовий голосовий апарат. Вона мені розповіла, що проблеми з голосом виникли в неї в той день, коли вона втратила матір, яка, за її словами, мала винятковий голос. Я нічого не міг зробити. Тут мав втрутитися психолог.



Найчастіше бажання суттєво змінити свій голос видає приховану психологічну проблему. Не бажаючи повністю змінювати свій голос, багато хто хоче, щоб він звучав переконливіше і мав більшу силу. Про важливість голосу у спілкуванні відомо давно, але бажання контролювати його силу зросло вдесятеро з початком пандемії COVID-19 та віддаленої роботи з віртуальними зустрічами. Зрештою, ці люди хочуть змінити не сам голос, а лише те, як вони його використовують. Голосовий тренер може допомогти їм.