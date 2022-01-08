Досліджуючи місячний ґрунт, вчені виявили воду

14:41 08 січень Київ, Україна

Є життя на Марсі, немає життя на Марсі ... Як сказав відомий лектор, яка різниця! набагато ближче до нас Місяць, який теж таїть безліч загадок. Як повідомляє Science Advances, китайським вченим, схоже, пощастило наблизитися до розгадки однієї з них. У 2020 році, що прибула на міжпланетній станції Чан'е-5, партії місячного ґрунту було виявлено воду.. Не секрет, що саме вода є основою життя. Чи так було життя на Місяці?

"За нашими підрахунками, у зразку місячного ґрунту міститься 120 мільйонних часток води, яка здебільшого з'явилася в ньому завдяки сонячному вітру", - йдеться в науковому матеріалі.

Дуже символічно, що цей зразок ґрунту був узятий на півночі місячного "Океану Буря", адже це найбільше місячне море, доступне для наших очей. Його розмір дорівнює 4 млн км², а з півночі на південь він протягнувся на 2500 км.. Як і всі моря, Океан Бур має нерівні обриси «берегів», а його «дно» вкрите застиглою базальтовою лавою.

Підкорити Місяць і зробити його населеним мріє багато, включаючи відомого Ілона Маска. Хто ж стане першим мешканцем вірного супутника Землі? Нагадаємо, що Китай проводить дуже активне дослідження Місяця і найближчими 10 років має намір створити на ньому своєрідну науково-дослідну станцію.