Дослідники побачили темний бік Плутона у світлі його супутника

19:06 15 листопад Київ, Україна





Апарат New Horizons був запущений у космос у 2006 році для вивчення Плутона та його супутника Харона. Тоді Плутон все ще вважався дев'ятою планетою Сонячної системи. І в 2015 році New Horizons вдалося максимально наблизитись до системи. Тоді ми отримали найвідоміший знімок Плутона з його «серцем» у Томбо, розподіл льоду на його поверхні, а також фотографії його супутників – Харона і Гідри.



Втім, це була тільки та частина Плутона, добре освітлена сонячним світлом, і «нічний» бік потрапив в поле зору камери LORRI тільки тоді, коли апарат покинув Плутон. Тоді планета представила для спостереження майже всю свою нічну півкулю, але розглянути на фото щось у деталях не вдавалося. Дослідники NASA реконструювали зображення південної півкулі карликової планети Плутон у світлі його супутника Харона. Так, завдяки найближчому в історії підльоту до Плутона апарату New Horizons, вдалося розглянути темний бік Плутона, надзвичайно яскраву для нього область, а також свідчення недавньої зміни пори року на планеті.

Фотографія Плутона з його орбіти означає безліч запалених фотографій, перекритих яскравим кільцем сонячного світла, розсіяного в атмосфері планети. Однак, «темний» бік Плутона все ж таки в невеликому обсязі висвітлюється відбитим від свого супутника Харона світлом. На нього і зробили ставку дослідники центру NOIRLab (National Optical-Infrared Astronomy Research Laboratory) та спробували реконструювати фотографії з камери LORRI. Відновити цей слабкий сигнал – досить складне технічне завдання, для якого вченим довелося переробити процедуру обробки даних місії, щоб залишити лише поверхню планети у світлі супутника.



Під час візиту New Horizons у південній півкулі Плутона настала зима (зміна сезонів на карликовій планеті відбувається раз на 62 роки). Дослідники оцінили очікувану силу потоку світла з Харона на Плутоні та відсіяли потрібні собі дані. Оскільки під час зближення Сонце знаходилося всього в 14 градусах від карликової планети, його розсіяне світло сильно забруднювало зображення і було на три порядки сильнішим за слабке світло Харона. Моделювання та виділення сонячного світла від відображеного Хароном на зображеннях Плутона – основне завдання цієї роботи, яка має допомогти отримати більше інформації про темний бік планети.



Обчисливши потік світла Харона щодо сонячного світла на Плутоні, наступним кроком була оцінка яскравості Плутона у світлі Харона, яку зафіксувала камера LORRI. Пряме використання яскравості зображення з невеликими поправками замість того, щоб повністю покладатися на фотометричну модель, робить результати набагато менш залежними від моделювання передбачуваного освітлення від світла Харона.

Який він, темний бік Плутона?

Харон допоміг виявити, що південний полярний регіон Плутона набагато менш яскравий, ніж північний. На думку дослідників, це сліди недавнього літа на планеті, що змусило азотний лід сублімуватися та залишити після себе серпанок. Літо у південній півкулі планети закінчилося приблизно через три десятиліття після зустрічі з New Horizons. Також відновлене зображення показало, що на темному боці карликової планети виявляється яскрава область. Вчені вважають, що таке високе альбедо можуть пояснити поклади азотного чи метанового льоду.



Крім Плутона New Horizons нещодавно сфотографував "Вояджера-1" на відстані 18 мільярдів кілометрів. Про Плутон нам дійсно поки що відомо тільки завдяки New Horizons. Втім, поки побачену ним, наприклад, червону пляму на карликовій планеті не можуть пояснити жодні теорії, астрономи вже шукають Дев'яту планету.