Дослідження: яєчний білок можна отримати з мікробів

12:12 11 січень Київ, Україна

Дослідження фінських учених вказує, що отримання яєчного білка овальбуміну за допомогою модифікованих мікроорганізмів надає менший негативний вплив на навколишнє середовище порівняно з видобутком білка з курячих яєць, особливо при поєднанні з низьковуглецевими джерелами енергії. Зокрема, біотехнологія має менший вплив на глобальне потепління, йдеться в статті журналу Nature Food.



Навіщо мікроби виробляють білок курячого яйця?



Яєчний білок є однією з найважливіших і найпоширеніших добавок у харчовій промисловості. Але для його отримання потрібно розводити, вирощувати та доглядати за великою кількістю курей. Це означає, що використовується значна кількість води, розширюються території під ведення сільського господарства, загрожуючи природним середовищам, а також виділяється багато парникових газів. А враховуючи, що населення Землі зростає, очікується збільшення масштабів розведення курей, що матиме ще більший негативний вплив на навколишнє середовище. Крім екологічних проблем, інтенсивне птахівництво загрожує частими спалахами інфекцій, які можуть передаватися від свійських птахів людям, наприклад, пташиному грипу.



Відмова від яєчного білка - це не вихід, тому наука працює над розробкою альтернатив. Нею може стати використання генномодифікованих мікробів, які змусили виробляти білок курячого яйця – овальбумін – внесенням гена в геном. Наприклад, подібне вже здійснювали з кишковою паличкою (Escherichia coli) та мікроскопічними грибами Trichoderma reesei. Однак переходити до виробництва у промислових масштабах мікробного курячого білка не поспішають через невпевненість у тому, що цей варіант дружніший з природою та економічно вигідніший у порівнянні з птахівництвом.



Як зрозуміти, що вигідніше?



Розібратися в доцільності заміни курячих яєць мікробами спробувала група вчених з Університету Хельсінкі, Фінського центру технологічних досліджень VTT і компанії Solar Foods. Дослідники почали порівнювати, який вплив на навколишнє середовище має вироблення одиниці овальбуміну в промислових масштабах (100 000 кілограмів) грибами Trichoderma reesei та отримання такої ж кількості білка традиційним способом з курячих яєць. При розрахунках враховувалися землекористування, необхідна кількість води, ступінь окислення ґрунтів, викиди парникових газів та інші параметри. Оскільки мікробне вироблення продуктів покладається значною мірою на електропостачання, то доцільність технології варіюватиметься в різних країнах, залежно від їхньої забезпеченості електроенергією. За основу цієї роботи взяли дані трьох європейських країн – Фінляндії, Німеччини та Польщі.



Що говорить дослідження про доцільність використання мікробів у виробленні білка?



Порівняння виробництва мікробного яєчного білка в різних країнах вказує, що екологічно прибутковіше використовувати технологію зі збільшенням питомої ваги відновлюваних джерел енергії. Так, внесок електроенергії в потенціал глобального потепління за сценарієм Польщі, яка покладається головним чином на вугілля, становив 34 відсотки, тоді як за сценарієм Фінляндії, яка використовує в основному ядерну енергетику зі значним поновлюваним вкладом, показник становив лише 2 відсотки.



Робота однозначно показує, що мікробна технологія може забезпечити вироблення яєчного білка більш дружнім до навколишнього середовища способом, ніж традиційне його добування через птахівництво. Зокрема, автори дійшли висновку, що вироблення овальбуміну за допомогою мікробів використовує майже на 90 відсотків менше землі та має менший потенціал глобального потепління на 31-55 відсотків. Втім, показники можуть бути ще кращими, якщо перейти до низьковуглецевих джерел енергії. Тому вчені вважають, що перехід до клітинного сільського господарства (використання клітинних культур для вироблення сільськогосподарських продуктів) може стати дружнім із навколишнім середовищем та здоровим способом забезпечити зростаюче населення необхідними продуктами.