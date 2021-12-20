Дослідження: вплив присутності матері на мозок немовляти та його подальшу соціалізацію

11:04 14 грудень Київ, Україна

При взаємодії матері та немовляти спостерігається синхронізація нейрональної активності в окремих частинах їхнього мозку, яка виявляється суттєво меншою при взаємодії незнайомої жінки з дитиною. Проте можливість відчувати дитиною запах своєї матері нівелює відмінності у силі синхронізації мозкової активності, зазначається у статті ізраїльських та канадських учених у журналі Science Advances. Ймовірно, здатність впливати на мозок та поведінку дитини через хімічні сигнали є пристосуванням матерів для сприяння соціалізації дитини та її колективного виховання.



Звідки взялася ідея вивчати вплив запаху матері на мозок новонароджених?



У житті ссавців важливе місце належить запахам. Часто це основний сигнал, що дозволяє добувати собі їжу. А ще завдяки запахам тіла тварини ефективно здійснюють комунікацію: повідомляють про свою присутність, або, навпаки, маскуються від хижаків та конкурентів, виявляють агресію до себе або самі її виявляють, шукають та залучають партнера тощо. У людей нюх теж відіграє важливу роль, насамперед через можливість визначати якість харчових продуктів. А ось щодо того, наскільки значний вплив запахів тіла на людську поведінку та комунікацію, відповідь поки що неоднозначна.



При спілкуванні люди головним чином покладаються на зоровий контакт, що виявляється на ранньому етапі розвитку. Навіть новонароджені демонструють схильність звертати увагу на обличчя, особливо на очі людей. А при спогляданні один одного дорослим та немовлятам, звертаючи увагу на міміку, сміх, вокалізацію тощо, у них спостерігається синхронізація мозкової активності. Враховуючи, що запах матерів може посилювати пильність немовлят до осіб та схильність до підтримки зорового контакту, дослідники Університету Райхмана та Університету Монреаля зацікавилися, чи може сам запах сприяти синхронізації нейрональної активності між дітьми та дорослими – власними батьками чи чужинцями.



Як визначити мозкову активність дітей у відповідь на запахи?



До дослідження включили дані про 62 пари учасників, які складалися з матері та їхньої дитини в середньому семи місяців. На початку дослідження вчені зібрали запахи матері для подальших дослідів. Для цього вони видали жінкам бавовняні футболки, які попросили носити протягом двох ночей, уникаючи перед їхнім одяганням використання дезодорантів, мила, шампуню та інших ароматичних речовин, щоб тканина ввібрала природний запах тіла.



Отже, дослідники спостерігали за взаємодіями немовлят зі своїми та чужими матерями однакового віку. Під час дослідів на голові учасників (дорослих та дітей) був шолом для електроенцефалографії, щоб відстежувати мозкову активність у процесі взаємодії. Спочатку вчені реєстрували, що відбувається при взаємодії дітей зі своїми матерями, якщо обидва учасники повернені один до одного спиною чи обличчям. Далі перевіряли, що зміниться, якщо учасниками взаємодії віч-на-віч буде немовля і чужа мати, але при цьому у дитини буде відсутня футболка із запахом рідної матері. До дослідження включили дані про 62 пари учасників, які складалися з матері та їхньої дитини в середньому семи місяців. На початку дослідження вчені зібрали запахи матері для подальших дослідів. Для цього вони видали жінкам бавовняні футболки, які попросили носити протягом двох ночей, уникаючи перед їхнім одяганням використання дезодорантів, мила, шампуню та інших ароматичних речовин, щоб тканина ввібрала природний запах тіла.Отже, дослідники спостерігали за взаємодіями немовлят зі своїми та чужими матерями однакового віку. Під час дослідів на голові учасників (дорослих та дітей) був шолом для електроенцефалографії, щоб відстежувати мозкову активність у процесі взаємодії.

Як поводилися діти під час дослідів і як реагували на запах матері?



У дослідах, де дитина та мати сиділи один до одного, немовлятам було важко зберігати спокій. Натомість вони демонстрували менше дискомфорту, коли могли зустрітися з матір'ю поглядом. Крім цього, синхронізація мозкової активності по можливості бачити один одного була суттєво більшою. Вона стосувалася тета-ритмів правої центральної ділянки мозку матері та правої потилично-скроневої ділянки мозку дитини.

При взаємодії дитини з рідною матір'ю у учасників спостерігалася значно більша нейрональна синхронізація, ніж при взаємодії з незнайомою жінкою. Однак наявність поблизу немовляти футболки матері сприяла збільшенню синхронізації в процесі соціальної взаємодії до рівня, який не відрізнявся від такого при взаємодії матері з дитиною.



За наявності футболки матері діти демонстрували посилену візуальну пильність, що корелювала з рівнем синхронізації: збільшення зорової уваги до незнайомки при впливі запаху матері було пов'язане зі зростанням нейрональної синхронізації в тих же ділянках, що й у дослідах з матерями. Відчуття немовлятами запаху матері також сприяло більшій його задоволеності, яка виявлялася у сміху та іншій позитивній вокалізації, а також великим заохоченням до взаємодії. Хоча ці фактори не корелювали із силою синхронізації.



Автори припускають, що запах матері діє заспокійливо на немовлят, тому допомагає їм досліджувати навколишнє середовище і, що не менш важливо, взаємодіяти з членами групи, розвиваючи соціальні навички. Ймовірно, у людей у процесі еволюції виникло пристосування, що дозволяє матерям через хімічні сигнали впливати на мозок та поведінку своїх немовлят, сприяючи їхній соціалізації, а водночас залученню до виховання дітей інших членів групи.



Одне з недавніх досліджень показує, що не тільки хімічна сполука тіла матерів впливає на немовлят, але і летюча речовина, що виділяється новонародженими, може робити жінок агресивнішими, а чоловіків, навпаки, більш стриманими.