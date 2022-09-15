Дослідження: вплив кишкових бактерій на динаміку лікування раку простати

12:58 25 жовтня Київ, Україна

Вченим вдалося встановити зв'язок між метаболізмом бактерій в кишківнику і прогресуванням раку передміхурової залози (простати) у чоловіків. Вони виявили, що мікроорганізми синтезують чоловічі гормони з молекул попередників в організмі людини. Створені таким чином андрогени перешкоджають терапії раку і підсилюють зростання пухлини, про це зазначено в журналі Science.



Як пов'язані мікроорганізми кишківника, чоловічі гормони і рак?



До нормальної мікробіоти кишечника належать ентерококи, дріжджі, анаеробні мікроорганізми, спірохети, найпростіші, віруси, включаючи фаги. Всі вони в сукупності забезпечують низку важливих функцій організму людини: травлення, обмін жирних кислот, вплив на структуру слизової оболонки кишечника і її абсорбційну здатність, участь в синтезі вітамінів груп В і К, нікотинової кислоти, формування і розвитку імунної системи. Тому дослідженням мікроорганізмів кишечника останнім часом присвячено багато робіт, в ході яких учені встановили багато нових впливів і закономірностей, зокрема, про роль кишкової мікробіоти як терапії цілої низки захворювань, про захист від радіоактивного опромінення і ін.





У той самий час науці відомо про вплив мікробіоти кишечника на збільшення ризику розвитку раку і на хід побічних ефектів хіміотерапії. Тому вчені Інституту онкології Південної Швейцарії разом з колегами з Великобританії, США та Італії вирішили дослідити роль мікроорганізмів при андрогенній деприваційній терапії (АДТ) раку простати.



АДТ є стандартом лікування пацієнтів з метастазами раку передміхурової залози і його рецидивів. Суть цього методу лікування полягає в хірургічному (кастрація) або фармакологічному (за допомогою медикаментів) запобіганні виробленню організмом андрогенів - чоловічих гормонів. Відомо, що крім безпосередньої функції (сприяти відтворенню, проходженню статевого акту) вони також стимулюють розвиток раку передміхурової залози. Тому позбавлення організму андрогенів може уповільнити зростання або в деяких випадках навіть зменшити розміри пухлини простати. Але така терапія з часом може ставати неефективною, і вчені припустили, що справа в кишкових бактеріях, які самостійно виробляють чоловічі гормони.



Дослідження проводилися на лабораторних мишах, у яких індукували розвиток раку простати. Формування ракових новоутворень і продукування мікроорганізмами гормонів досліджували, використовуючи низку цитологічних та імунологічних методів.



Вчені визначали склад мікробіоти кишківника мишей і людей з раком простати, здатність кишкових бактерій продукувати гормони зі сполук, що є їхніми попередниками, а також реакцію ракової пухлини на зміну мікробіоти кишечника. Крім цього, перевіряли вплив антибіотиків на активність кишкової мікробіоти, щоб визначити, яке лікування допоможе зупинити формування ракових новоутворень простати.

Вчені також провели фекальну трансплантацію від двох груп чоловіків з раком передміхурової залози хворим мишам, щоб встановити роль мікроорганізмів у розвитку хвороби. До першої групи увійшли чоловіки з гормонорезистентним раком передміхурової залози, чия пухлина була стійкою до лікування гормональними препаратами. До другої групи увійшли чоловіки з раком передміхурової залози, які реагували на АДТ.





Що вдалося дізнатися?



Вчені встановили, що андрогенна депривація сприяє збільшенню кількості деяких кишкових бактерій, здатних до вироблення чоловічих гормонів з молекул попередників. У мишей, які виявилися стійкими до кастрації, в основному в кишечнику зустрічали два види бактерій: Ruminococcus gnavus і Bacteroides acidifaciens. Чоловіки з гормонорезистентним раком передміхурової залози також мали високий вміст бактерій роду Ruminococcus і Bacteroides, тоді як ті, хто добре реагував на АДТ, мали значну кількість Prevotella.



Оскільки було відомо, що у людей Clostridium scindens здатний утворювати андрогени з глюкокортикоїдів, вчені перевірили здатність Ruminococcus і Bacteroides використовувати цілу низку метаболітів для утворення андрогенів. Вони встановили, що у мишей R. gnavus і B. acidifaciens, а у людей тільки Ruminococcus перетворювали в андрогени прегненолон і гідроксіпрегненолон. Утворені гормони потрапляли у кров'яне русло і спонукали пухлину до зростання. В кінцевому підсумку АДТ і навіть кастрація виявилися неефективними. Але використання у мишей різних антибіотиків в зростаючих концентраціях або цілої сукупності антибіотиків зумовило зменшення кількості мікроорганізмів і, як наслідок, зниження утворення андрогенів. Тому за допомогою антибіотикотерапії вдалося зупинити зростання пухлини і стримати появу резистентності до кастрації навіть у мишей, у яких вона була індукована.

При пересадці фекалій від чоловіків і мишей з гормонорезистентним раком передміхурової залози до мишей з раком простати пухлини тварини теж отримували стійкість до гормонального лікування і росли швидше. І навпаки, фекальна трансплантація від тих, хто добре реагував на АДТ, або введення Prevotella stercorea мишам з гормонорезистентним раком передміхурової залози зупиняло зростання пухлини. Тобто мікроорганізми дійсно були фактором, який забезпечив передачу резистентності, а шляхом введення «потрібної» мікробіоти можна контролювати зростання пухлини.



Таким чином, вченим вдалося визначити механізм, за допомогою якого мікробіота кишківника може стимулювати зростання пухлин простати і викликати стійкість до гормональної терапії.



Які перспективи в терапії раку простати вдалося відкрити вченим?



Наступним кроком вчені бачать подальше розширення застосування отриманих даних про бактерії кишечника з метою розробки тестів. Такі тестові системи дозволять визначити, кому з пацієнтів яка методика лікування резистентності підходить краще - фекальна трансплантація, антибіотикотерапія або інші стратегії маніпулювання мікробіотою.

Дослідники припускають, що для тимчасового виснаження популяцій кишкових бактерій, які виробляють андрогени, можна використовувати антибіотики. Однак самої лише антибіотикотерапії недостатньо, оскільки потрібно змінити ще склад мікробіоти. Для цього вчені рекомендують звернутися до фекальної трансплантації, і бачать перспективною розробку йогурту, збагаченого корисними бактеріями, щоб запобігти появі стійких до лікування штамів мікроорганізмів.