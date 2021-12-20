Дослідження: у клітинах двотижневого ембріона людини не знайшли зачатків нервової системи

11:16 22 листопад Київ, Україна

Британські та німецькі вчені досліджували особливості експресії генів у клітинах всього людського зародка у віці близько сімнадцяти днів від запліднення. Так з'ясували, що у людей кровоносна система починає формуватися раніше, ніж в мишей, а нервова система утворюється пізніше, ніж вважалося. Опис та результати дослідження опубліковані в журналі Nature.



Навіщо провели досліди над людським ембріоном?



Одним із найскладніших і найважливіших етапів внутрішньоутробного розвитку людини є гаструляція, яка відбувається на третьому тижні життя зародка. Це процес, при якому стовбурові клітини одношарового диска починають видозмінюватися в об'ємну структуру і утворюють три зародкові листи — ентодерму, мезодерму та ектодерму. Ентодерма при нормальному розвитку зародка дасть початок таким органам як кишківник, печінка та підшлункова залоза; мезодерма - м'язам, кісткам та сполучній тканині; ектодерма - шкірі та нервовій системі.



Як відбувається гаструляція у людей, досить маловивчений процес. Найчастіше жінки не знають, що вагітні, тому не помічають викиднів і не планують абортів на такому ранньому періоді, коли відбувається гаструляція, тобто через два тижні після зачаття. Тому дуже рідко вдається одержати донорські людські ембріони на цьому етапі розвитку. До того ж, до початку цього року ще діяли міжнародні рекомендації, що забороняють проведення дослідів на людських ембріонах віком від 14 днів. Рішення базувалося на припущенні, що після цього періоду починають формуватися зачатки нервової системи, а отже, теоретично зародок може відчувати щось, наприклад, біль. Тому розуміння процесів раннього розвитку людини в основному базувалося на вивченні історичних колекцій фіксованих зразків, тваринних моделей та химерних ембріонів із клітин людини та тварин. Як ці результати точно відбивають справжній процес ембріогенезу – спірне питання. Але вченим з Оксфордського університету, Німецького центру досліджень гігієни навколишнього середовища та біомедичного центру Джефрі Чеа випала рідкісна можливість дослідити людський ембріон у фазі гаструляції.



Звідки взяли ембріон і як з ним вчинили?



Людський зародок вдалося дослідити завдяки рідкісному випадку, коли жінка дуже рано дізналася про вагітність. Вона вирішила зробити аборт і надала письмовий дозвіл на подальше використання ембріона для наукового вивчення. Перші дослідження показали, що зародок розвивався нормально, був чоловічої статі та мав вік приблизно 16-19 днів від зачаття, перебуваючи на стадії гаструляції. Після морфологічного вивчення вчені досліджували роботу близько чотирьох тисяч генів у 1195 клітинах ембріона, проаналізувавши їхні РНК. На основі цього було сформовано велику базу даних про гаструли людини, розміщену у вільному доступі для досліджень інших учених.



Що показало клітинне вивчення зародка?



Вчені дійшли висновку, що загалом мишачі ембріони є гарною моделлю для вивчення гаструляції у людини, проте є відмінності, через які не завжди можна інтерпретувати результати на людину. Наприклад, 662 гени, спільні у мишей і людей, на однаковому етапі розвитку ембріонів експресувалися дещо по-різному, наприклад, одні сильніші, інші слабші. Подібні результати про високу подібність і одночасно різницю отримали вчені і порівняли ембріони людини і макаки (ще одного виду, зародки яких служать моделями в дослідженнях).



У людського зародка виявили попередників статевих клітин, які на цьому етапі розвитку зазвичай є і у мишей, і у приматів. Але, знову ж таки, експресія частини генів у трьох видів відрізнялася. Несподіваним було виявлення двох типів клітин кровоносної системи у людського зародка — еритробластів, які дають початок еритроцитам (вони навіть були пофарбовані в червоний колір через наявність гемоглобіну), і гематоендотеліальних клітин-попередників, які згодом диференціюються у клітини крові та стінок судин. У мишей на аналогічному етапі розвитку їх ще не спостерігають, це вказує на те, що у людей формування кровоносної системи починається раніше.



Вагомим відкриттям стало те, що в людського зародка не помітили зачатків нервової системи, що спостерігається у мишей на такому ж етапі. У клітинах навіть не зареєстрували або реєстрували на дуже слабкому рівні експресію генів, яка б вказувала на початок формування нервової системи та диференціації нейронів. Таким чином, попереднє занепокоєння щодо можливого відчуття болю вже 14-денним людським ембріоном є необґрунтованим.



Дослідження дозволяє краще зрозуміти, як формується людина на ранньому етапі розвитку, але вона має обмеження. Хоча ембріон виглядав морфологічно та генетично здоровим, поки він єдиний, на кому було проведено подібне детальне вивчення. У нього могли виявитися індивідуальні особливості, що не дозволяють впевнено робити висновки щодо ембріонального розвитку людини загалом. А оскільки можливість вивчити інші ембріони на такому ранньому терміні дуже рідкісна, вчені вважають за доцільніше провести наступні порівняння експресії генів у клітинах зародків людей та приматів.