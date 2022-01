Дослідження: збільшення сімейного доходу може сприяти кращому розвитку мозку дітей

19:35 26 січень Київ, Україна

Американські вчені пов'язали щомісячну допомогу матерям з низьким доходом зі змінами мозкової активності у їхніх дітей. Їх дослідження, під час якого сотні матерів на рік отримували понад 300 доларів на місяць, показує, що зі збільшенням доходу сім'ї у немовлят зростає активність мозку у високочастотному діапазоні, що пов'язується з кращими когнітивними здібностями у старшому дитячому віці. Про це вчені повідомили в журналі Proceedings of the National Academy of Sciences.



Як бідність пов'язана із мозком?



Дитинство - це складний період у житті людини, коли він вразливий до численних факторів середовища. Але ще важче, якщо раннє дитинство проходить у злиднях, частим супутником якої є тривалий стрес, який аж ніяк не сприяє дитячому розвитку. Економічно несприятливі умови зростання пов'язують із меншою успішністю у школі, зокрема через найгірші мовні навички, запам'ятовування, самоконтроль та соціально-емоційне регулювання. Дослідження вказують, що фінансове забезпечення пов'язане зі структурним розвитком та функціональною активністю ділянок мозку, які відповідають за ці процеси. Напрошується думка, що збільшення сімейного доходу може сприяти кращому розвитку мозку дітей. Однак поки що невідомо, чи це сама бідність тягне за собою відмінності в нервовій системі або інші фактори, які з нею пов'язані. Дослідити причинно-наслідковий зв'язок у таких питаннях складно, але вчені з Колумбійського університету разом зі своїми американськими колегами спробували наблизитись до розгадки.



Як з'ясовували роль бідності у розвитку мозку дітей?



Вчені взяли за основу американське дослідження Baby's First Years, яке розпочалося у 2019 році та покликане досліджувати вплив бідності в ранньому дитинстві на розвиток дітей. Зокрема, воно ставить собі за мету з'ясувати, чи спричиняє зменшення бідності зміни у розвитку дитячого мозку. Для цього було залучено 1 000 матерів з низьким доходом (близько 20 000 доларів на рік за середньорічної зарплати в США в той період близько 35 000 доларів) та їх здорових немовлят із чотирьох великих регіонів США: Нью-Йорка, Нового Орлеана, Омахи та частини Міннесоти. Незабаром після народження дитини 40 відсотків матерів стали отримувати значну фінансову допомогу у розмірі 333 доларів на місяць, тоді як іншим виділяли лише 20 доларів на місяць. Виплати запланували проводити щонайменше до чотирирічного віку дитини без обмежень щодо того, як можна витратити гроші.



Діти, які беруть участь у вивченні, повинні щорічно проходити обстеження лікарями та вченими, зокрема, вимірювання активності їхнього мозку за допомогою апарату електроенцефалографії (ЕЕГ). У цьому дослідженні автори почали порівнювати розвиток мозку дітей із двох груп (з більшою та меншою фінансовою допомогою) через рік виплат, тобто коли дітям виповнився приблизно один рік. Дані ЕЕГ вдалося отримати лише для 435 дітей, оскільки пандемія повені спричинила непередбачувані перешкоди.



Які відрізнялися діти, які отримували різну суму допомоги?



Результати ЕЕГ дійсно вказали на відмінності між активністю мозку у дітей із двох груп грошової допомоги. У новонароджених із сімей, яким видавали велику суму, спостерігалася сильніша активність у середньо- та високочастотному діапазоні коливань, тобто альфа-, бета- та гамма-ритмів, з акцентом на бета-ритми. Така активність пов'язується з найкращими результатами мовних, когнітивних та соціально-емоційних навичок у старших дітей та підлітків. У той же час у дітей, які отримували невелику допомогу, дещо сильніше виявлявся тета-ритм, попередні дослідження пов'язували з проблемами поведінки, навчання та уваги, хоча у сім'ях із більшою виплатою зниження цієї активності не спостерігалося.



Оскільки велика грошова допомога виявилася пов'язаною з активністю мозку немовлят, що асоціюється з найкращими когнітивними навичками, автори вважають свої результати свідченням, що бідність сама є фактором відмінностей у розвитку мозку дітей. У такому разі фінансова підтримка сімей з низьким доходом може сприяти благополуччю дитини не тільки в плані кращих умов зростання, а й розвитку мозку, особливо в такий уразливий для нього період перших років життя. Тим часом, автори закликають проводити наступні дослідження питання, вказуючи на кілька обмежень їх роботи, наприклад невдалу спробу зібрати дані ЕЕГ від усієї вибірки через пандемію і неможливість підтвердити в цій роботі, що виявлені відмінності в мозковій активності дітей виявляться надалі відмінностями у когнітивних та соціальних навичок.