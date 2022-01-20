Дослідження: стійкість патогенних бактерій до антибактеріальних засобів призвела до загибелі 1,3 мільйона людей у ​​2019 році

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Чому стільки уваги приділяють стійкості до антибіотиків? Група зі 140 вчених світу оприлюднила найповніший системний аналіз глобального тягаря антибіотикорезистентності бактерій. Проаналізувавши випадки смертей у більш ніж 200 країнах, вчені дійшли висновку, що смерть майже 5 мільйонів людей у 2019 році пов'язана з антибіотикорезистентністю, а 1,3 мільйона людей померли безпосередньо через інфекції, спричинені стійкими бактеріями. Це більше за кількість смертей того року від малярії чи ВІЛ/СНІДу. Докладний опис дослідження автори оприлюднили у журналі The Lancet.



Стійкість бактерій до наявних антибактеріальних препаратів називають однією з основних загроз здоров'ю людини у 21 столітті. Без можливості лікувати інфекції антибіотиками людству загрожує повернення в ті часи, коли близько 30 відсотків смертей наступали через зараження патогенними бактеріями. Проблема настільки масштабна, що при утриманні нинішніх тенденцій прогнозується, що до 2050 року від спричинених бактеріями інфекцій помиратиме 10 мільйонів людей.. Тим часом, поки що немає точних даних щодо того, наскільки зараз поширена антибіотикорезистентність і який вплив вона має на людські життя у глобальному масштабі. Це допоможе розробити більш чіткий план дій, щоб вирішити проблему, але існуючі дослідження здебільшого фокусуються на окремих локаціях, наприклад, країнах чи регіонах. А нова робота 140 учених з усього світу, які об'єдналися для дослідження глобальної антибіотикорезистентності, дає змогу побачити цілісну картину.



Як вивчали антибіотикорезистентність у глобальному масштабі?



Вчені використовували вже наявну інформацію для аналізу глобальної ситуації зі стійкістю бактерій до протимікробних засобів та здоров'я людей. За основу було взято дані з Дослідження глобального тягаря захворювань, травм та факторів ризику (Global Burden of Diseases, Injuries, and Risk Factors Study), проведеного у 2019 році. Він включає реєстрацію 369 хвороб та травм у 204 країнах та територіях між 1990 та 2019 роками з урахуванням віку та статі пацієнтів. Додатково автори проаналізували дані з наукових праць, таких як мікробіологічні дослідження, та звіти про лікування, причини смерті та продажу фармацевтичних препаратів тощо.



Особлива увага зверталася на 12 основних інфекційних синдромів, зокрема, інфекції дихальної системи, кровоносної та нервової систем, а також на 23 бактеріальні патогени, 18 категорій лікарських засобів, до яких збудники розвинули стійкість, та 88 комбінацій патоген-препарат.. Ці та інші дані, що охоплюють 471 мільйон людей, використали для побудови моделі, що вкаже на кількість інфекцій, спричинених стійкими до антибіотиків бактеріями, та смертей через них за 2019 рік.



Які стосунки у людства зі стійкістю бактерій до антибіотиків?



Результати вказують, що у 2019 році близько 4,95 мільйона смертей у всьому світі були пов'язані зі стійкістю бактерій до антимікробних засобів. З них близько 1,27 мільйона людей померли безпосередньо через інфекцію, викликану бактеріальною антибіотикорезистентністю, що більше за кількість смертей від малярії та ВІЛ/СНІДу. Найбільше людей (більше 75 на 100 000 населення) загинули через стійкі бактерії в регіонах Субсахарської Африки та Південної Азії. За ними слідує, перебуваючи на шостому місці, Східна Європа (74 пов'язана з резистентністю смерті на 100 000 населення). Найменший показник (6,5 смертей на 100 000 населення) виявили в Австралії, який охоплює Австралію, Нову Зеландію та прилеглі острови.

. Antimicrobial Resistance Collaborators / The Lancet, 2022 width="645" height="581"



Основними захворюваннями, які пов'язують з антибіотикорезистентністю та смертю через неї, називають інфекції нижніх дихальних шляхів та грудну клітину, інфекції кровоносної системи та внутрішньочеревні інфекції. Ці три недуги пов'язують із 78,8 відсотками, спричиненими стійкими бактеріями смертями. Вчені також виділили шість основних патогенів, кожен з яких був відповідальний за понад 250 000 смертей, пов'язаних із резистентністю.. Це Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae, Streptococcus pneumoniae, Acinetobacter baumannii і Pseudomonas aeruginosa, які разом несуть відповідальність за 929 тисяч смертей з 1,27 мільйона і пов'язані з 3,57. Понад 70 відсотків фатальних інфекцій характеризувались стійкістю до лікування антибіотиками з групи фторхінолонів та бета-лактам (у тому числі карбапенемів, цефалоспоринів та пеніцилінів), які часто є препаратами першої лінії при терапії тяжких інфекцій.



Вчені стверджують, що їх дослідження надає сьогодні найповніше висвітлення глобальної ситуації зі стійкістю патогенних бактерій до антибактеріальних засобів. Вони сподіваються, що зібрана ними інформація допоможе спланувати та вжити необхідних заходів, щоб зупинити поширення антибіотикорезистентності.