Дослідження: удар від поверхні позбавив нанокраплі гелію надплинності

11:25 05 січень Київ, Україна

Нанокраплі надплинного гелію при зіткненні з металевою поверхнею втратили свої надплинні властивості і розбризкалися подібно до води. Причому в результаті цього їм вдалося захистити підмішані в них іони, які б інакше нейтралізували свій заряд через зіткнення з поверхнею. Відкритий ефект має спростити фізикам експерименти з мас-спектроскопії іонів. Як тепер пропонують працювати з міченими гелієм іонами, вчені повідомили Physical Review Letters.

Що робити з гелієвими нанокраплями?



Нижче за критичну температуру (2,17 кельвіна для гелію-4) ми вже не можемо говорити про гелій як про класичну рідину, де окремі атоми хаотично рухаються з різними енергіями. Він набуває квантових властивостей, безперешкодно витікає крізь найменші тріщини і навіть здатний підніматися стінками посудини і переливатися через край. За наднизьких температур у нього просто зникає тертя.



Незважаючи на те, що гелій є дуже специфічним матеріалом, його надплинні властивості дають можливість досліджувати, як атоми та молекули поводяться за низьких температур у хімічно інертному середовищі. Наприклад, нанокраплі з нього активно використовуються як основа для експериментів з молекулами та атомами при температурах нижче за один кельвін (тобто нижче -272,15 градуса Цельсія), де ті зможуть утворювати кластери через зіткнення. Також гелієві нанокраплі легко піддаються іонізації, тому фізики можуть використовувати методи від електронної іонізації до фотоіонізації лазерами на вільних електронах.



Як розбризкується гелій?



Вже відомо, що кластери частинок всередині нанокрапель гелію здатні витримувати їхнє зіткнення з поверхнями і уникати руйнування. Коли заряджені частинки стикаються з металевою пластиною, вони нейтралізуються вільними електронами з металу і стають невидимими для мас-спектрометра. Дослідники вважають, що розбризкування крапель запобігає безпосередній взаємодії іонів легуючої домішки з металевою поверхнею. Тобто оточені гелієм іони можуть уникати цього і розлітатися поверхнею далі з кількома слабопов'язаними атомами гелію.



Щоб дослідити, чи дійсно легуючий матеріал усередині нанокрапель гелію здатний уникнути руйнування, залишаючись пов'язаним з ними, вчені досліджували розсіювання фулерену С60 від металевої поверхні з числом Вебера, рівним 1670 - на думку науковців, саме таке його значення може забезпечити нанокраплям гелію розбризкування та розпад на вторинні краплі, які віднесуть з собою домішки.

Для дослідження вчені підготували експериментальну установку, де шляхом пучка нейтральних легованих крапель помістили екрани трансмісійного електронного мікроскопа: один навпроти, а інший - перпендикулярно. І наночастинки допантів були не тільки на першому, а й на другому, що свідчить про те, що при зіткненні крапель з поверхнею деяким вдалося полетіти під кутом 90 градусів. На це може бути два пояснення: або іони, що спостерігаються, виникають в результаті фрагментації самих крапель, або краплі, що падають, видаляють і іонізують матеріал з поверхні, обложений попередніми краплями. Останнє спостерігалося з аргоном: перенесений краплями, він залишався на поверхні, а потім потрапляв до другої «партії».



Тому, щоб запобігти другому варіанту, вчені повторили експерименти з нелегованими іонізованими краплями, що торкаються попередньо покритої різними типами речовин поверхні. Тоді екранам мікроскопа вдалося зловити тільки кластерні іони чистого гелію, а отже, справа була саме в розбризкуванні крапель. Цей ефект вчені пояснюють так: швидкість польоту нанокрапель становила від 120 до 250 метрів за секунду, що більше критичної швидкості Ландау і, відповідно, верхньої межі надплинності. Тому гелій цілком міг почати поводитись як звичайна рідина при зіткненні з поверхнею. Тому в майбутніх експериментах вчені планують розібратися з іншими параметрами кінематики розбризкування, наприклад, складом поверхні або кутом падіння, щоб цей ефект можна було ефективно використовувати для досліджень.