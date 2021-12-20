Дослідження: роль вусів у диференціації предметів у каліфорнійських морських левів

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Британські дослідники встановили, що каліфорнійські морські леви можуть здійснювати активне сприйняття вібрисів. Рухаючи вусами з величезними амплітудами навколо країв об'єкта, тварини визначають розмір об'єкта; а виконуючи менші бічні рухи, що погладжують, - визначають текстуру. Отримані результати у поєднанні з легкістю навчання ссавців та простотою вимірювання рухів вусами роблять вібриси ідеальною системою для вивчення сприйняття, пізнання та контролю рухів ссавців, зазначається у Journal of Experimental Biology.



Навіщо тваринам вуса?

У людей кінчики пальців є активною сенсорною системою, оскільки вони здійснюють цілеспрямовані рухи, наприклад: бічні рухи для визначення текстури об'єкта та вертикальні для оцінки його м'якості. У ссавців основною тактильною сенсорною системою є вібриси — чутливе до дотику волосся на морді, що відсутні тільки у людей, людиноподібних мавп, носорогів та деяких видів китоподібних. Рух деяких вібрисів забезпечує спеціалізована мережа м'язів, що зберігаються у тварин від сумчастих приматів. Оскільки у багатьох видів тварин вібриси рухаються цілеспрямовано та під контролем, вони можуть розглядатись активною сенсорною системою. Проте невідомо, чи можуть тварини виконувати з їхньою допомогою певні завдання.



Ластоногі, включаючи тюленів, морських левів і моржів, мають найбільш помітні та чутливі вібриси у вигляді вусів із усіх ссавців. Серед них каліфорнійські морські леви (Zalophus californianus) рухають вусами з найбільшою амплітудою і можуть орієнтувати їх у бік об'єктів, що рухаються. Вони також можуть використовувати свої вібриси, щоб розрізняти різні форми та розміри об'єктів з такою самою чутливістю, як кінчики пальців людини. Тому каліфорнійські морські леви є зручним видом подальшого вивчення активної природи сенсорного сприйняття вібрисами.



Хоча в багатьох дослідженнях підтверджено, що вібриси є активною сенсорною системою, вчені Манчестерського міського університету разом із працівниками зоопарку Блекпула вважають, що їм вдалося вперше встановити відмінності двох поведінкових реакцій, представлених одній і тій самій тварині. Вони запропонували систему опису та контролю тактильної сенсорної системи у будь-якої тварини.



Як досліджували вуса морського лева?



Вчені досліджували, чи можуть каліфорнійські морські леви здійснювати рухи вібрисами для певних завдань. При цьому вимірювали рух голови та вусів тварин під час трьох різних завдань на вирішення.



Для комплексного дослідження вчені використали самку каліфорнійського морського лева. Використання однієї тварини допускається при дослідженні морських ссавців, але це змушує дослідників збирати якісні та кількісні дані від цієї особи. Ло послідовно виконувала завдання з розрізнення текстур, розміру та візуальної яскравості, використовуючи лише вуса.



Завдання вимагали від Ло знайти один цільовий стимул серед двох відволікаючих стимулів. Оскільки відомо, що морські леви використовують дуже маленькі рухи вусів при зоровому сприйнятті об'єкта, дослідники хотіли порівняти інтенсивність рухів вібрисами при виконанні візуальних та тактильних завдань. Щоб досліджувати здатність тварини розрізняти текстуру та розмір за допомогою вібрисів, їй зав'язували очі, щоб вона використовувала лише тактильні відчуття. Так вона повинна була знайти за допомогою вусів рибу серед інших рибоподібних об'єктів, орієнтуючись на текстуру, а також виконати завдання на розрізнення розмірів, щоб знайти рибу середнього розміру серед інших речей, що відволікають. У візуальному завданні очі тварини не зав'язували, і їй потрібно було вибрати рибу певної яскравості.



Усі експерименти проводилися під водою у головному виставковому басейні зоопарку Блекпула. Ло тренували за допомогою позитивного підкріплення: якщо вона успішно визначала об'єкт, отримувала сигнал свистка, а потім рибну винагороду. Тварина вивчала подразники вусами, а необхідний об'єкт вибирала, вказуючи на нього мордою більше трьох секунд, складаючи вібриси до морди.



Виконання задач Ло фіксували на камеру. Потім дослідники аналізували відеозаписи, відстежували положення та рухи головою та вусами. Всього було зібрано 30 днів відеоматеріалу для задач роздільної здатності текстури та розміру та 20 днів для завдання розв'язання яскравості, що склало загалом 7200 проб (2700 для текстури, 2700 для розміру та 1800 випробувань яскравості).

Що вдалося встановити?



Дивлячись на відеозаписи, було зрозуміло, що Ло робила вусами конкретні рухи. Вона робила різкі рухи текстурованими поверхнями і промацувала краї фігур різного розміру. Ці специфічні стратегії руху також застосовуються людьми кінчиками пальців.



При заданні відмінності розміру Ло перемістила свій ніс і вуса до країв фігури, щоб оцінити її ширину. Аналогічно люди обмацують краю великих об'єктів кінчиками пальців, щоб судити про розмір і форму - це називається стеження за контуром.



У цьому дослідженні вчені вперше виміряли рухи вусів у ластоногих, які, ймовірно, будуть ключовими для розрізнення текстур. При заданні текстури Ло здійснювала бічні розгонисті рухи головою та вусами, спрямованими навколо центру стимулу, який вона досліджувала. Еквівалентні рухи погладжування, розмахування чи розтирання з метою оцінки текстури людина робить кінчиками пальців.



Можливість перемикати стратегію дослідження вусів між тактильними завданнями дозволила Ло ефективно виконувати завдання з високим успіхом. Час прийняття рішення для завдання текстури становив близько 300 мілісекунд. Щойно Ло вивчила кожне завдання, вона успішно ідентифікувала кожен стимул із майже 100-відсотковою точністю. Вона також швидко приймала рішення щодо кожного стимулу, що займав у тварини менше однієї секунди.



Таким чином, дослідникам вдалося встановити, що каліфорнійські морські леви виконують цілеспрямовані рухи вусами, а також здатні виконувати багато завдань з розрізнення (диференціації) предметів. Вібриси і голова Ло більше рухалися при завданні розрізнення форми, менше - у завданні текстури, а найменше - у завданні візуальної яскравості. Ймовірно, такі швидкі реакції аналізу інформації при обробці об'єктів вусами, ластоногі використовують при пошуку їжі та навігації у темному підводному середовищі. Тому вчені вважають, що каліфорнійські морські леви є ідеальним видом вивчення активної природи дотику вусами.



На тлі таких високих сенситивних можливостей тварин видається цікавим, на що здатні технології? Американські інженери допомогли відчути на дотик десять різних поверхонь за допомогою тактильних сенсорів рідкого металу.