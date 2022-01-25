Дослідження: протираковий препарат допоміг схуднути мишам із ожирінням

12:14 25 січень Київ, Україна

Ліки, що використовуються і вивчаються для лікування раку, допомогли схуднути мишам з ожирінням і не набрати вагу тваринам, генетично схильним до ожиріння. Як відзначають американські вчені в журналі Cell Reports Medicine, протираковий препарат ADI-PEG 20 не лише допомагає схуднути, але й покращує метаболічне здоров'я завдяки сприянню процесу автофагії у клітинах організму. Оскільки засіб вивчається давно, автори сподіваються провести такі досліди на людях із ожирінням.

Для чого потрібні ліки проти ожиріння?



Ожиріння саме по собі є виснажливим станом для організму людини, але крім цього пов'язане з великою кількістю тяжких захворювань, таких як діабет другого типу, метаболічний синдром, неалкогольний стеатогепатоз (накопичення жиру в клітинах печінки), серцево-судинні хвороби, деменція та коротша тривалість життя на 5-20 років. А оскільки поширеність ожиріння у світі досягла показників пандемії, то розробка ефективних способів лікування стану є однією з невідкладних потреб охорони здоров'я. Дієта та збільшення фізичних навантажень, що супроводжується дефіцитом калорій, звичайно, залишається основним способом схуднути. Але в сучасних реаліях життя далеко не завжди людина може або готова внести кардинальні зміни у свій спосіб життя. Тому деякі вчені працюють над пошуком медикаментозних препаратів проти надмірної ваги. Потенційне рішення представили і вчені з Медичної школи Університету Вашингтона у Сент-Луїсі.



Що випробувала наука проти ожиріння цього разу?



Попередні дослідження показали, що скорочення надходження глюкози здатне зімітувати стан, як при голодуванні або обмеженні калорій, зокрема, через автофагію клітин печінки — тобто переходу клітин до використання власного вмісту як джерела енергії. Це супроводжується підвищенням експресії у клітинах печінки гена, відповідального за фермент аргіназу 2 (Arg2), який розщеплює аргінін амінокислоту. Тому штучне збільшення експресії Arg2 виявилося також ефективним для збільшення термогенезу, уникнення набору ваги і поліпшення чутливості до інсуліну мишей. У новій роботі автори вирішили перевірити можливість зімітувати голодування використанням протиракового препарату ADI-PEG 20, який теж ефективно розщеплює аргінін, хоч і іншим способом, ніж Arg2, чим перешкоджає розростанню ракових пухлин, які потребують цієї амінокислоти. Засіб показав свою дієвість за різних типів онкологічних захворювань, зокрема, раку печінки.



Нове дослідження вчені провели на п'ятимісячних мишах, яких протягом 12 тижнів годували звичайним кормом або тримали на західній дієті з високим вмістом жирів та вуглеводів, щоб спровокувати ожиріння. Миші іншої групи отримали ожиріння через генетичну модифікацію, яка зробила їх вразливими до набору ваги та діабету другого типу. Отже, протягом чотирьох тижнів половині мишей стали робити ін'єкції ADI-PEG 20 разів на тиждень, а іншим розчином без активної речовини.



Яким чином впливав протираковий препарат на тваринах?



У мишей успішно вдалося уникнути додаткового набору ваги отриманням ін'єкцій ADI-PEG 20 без зміни апетиту. До кінця лікування сприйнятливі до набору ваги тварини мали в середньому на 25 відсотків меншу вагу, ніж ліки, що їх не отримували. Приблизно такого зниження ваги вдалося досягти завдяки ADI-PEG 20 у групі тварин, які мали ожиріння через західну дієту. Але відмінність виявлялася не лише у вазі, а й у складі тіла.Так, у тварин на ADI-PEG 20 частка жиру щодо маси тіла зменшилася, тоді як суха маса тіла (обчислюється відніманням маси жиру) збільшилася.



Досліди також показали, що ін'єкції ADI-PEG 20 збільшують чутливість до інсуліну, що знижує ризик діабету. А також зменшують системне запалення, рівні холестерину та тригліцеридів у крові (високе значення яких пов'язують з атеросклерозом), і, що важливо, суттєво зменшують кількість жиру в печінці, що вказує на можливість усунення пов'язаного із зайвою вагою стеатозу печінки.

Вчені з'ясували, що за позитивним впливом досліджуваного препарату на енергетичний обмін стоїть здатність запускати процес автофагії системно та в клітинах печінки, зокрема. Це відзначило зростання експресії у клітинах всього організму білка BECN1 – важливого регулятора автофагії.