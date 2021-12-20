Дослідження: потребу уві сні пояснили необхідністю відновлення нейронів ДНК, пошкоджених під час неспання

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Що зацікавило уві сні дослідників? Дослідження вчених із Ізраїлю, проведене на тваринах, показало, що накопичення в нейронах пошкоджень ДНК протягом неспання призводить до наростання сонливості та засинання, тоді як під час сну дефекти більш ефективно виправляються. Ключову роль у процесі приписали білку Parp1, який виявляє ушкодження, сприяє сну та запуску ефективних процесів репарації ДНК під час сну. Стаття опублікована в журналі Molecular Cell.



Всупереч тривалій історії досліджень, сон залишається досить незрозумілим процесом. Потреба уві сні проявляється у представників різних груп організмів — від тварин із простою нервовою системою, таких як медузи, до комах, риб та ссавців зі складним мозком. Всі ці тварини сплять, незважаючи на те, що в такому стані вони набагато вразливіші до нападів хижаків. Очевидно, що над цим ризиком переважають певні вигоди від сну. Досліди показали, що розлади сну та його депривація призводять до пошкодження нервової системи та пов'язані з нейродегенеративними захворюваннями та старінням. Але чому тривалість сну у різних видів неоднакова, із сильними варіаціями?



Час, тривалість і якість сну визначається взаємодією між внутрішнім біологічним годинником і гомеостатичним тиском сну - поступовим накопиченням зі збільшенням часу та інтенсивності неспання факторів, що збільшують втому і сонливість. Які саме ці фактори теж незрозуміло, але дослідження вказують на те, що тривале неспання і нейрональна активність викликають дволанцюгові розриви ДНК в нейронах мишей і мух, кількість яких зменшується в процесі спання. У людей брак сну теж призводить до пошкодження в клітинах ДНК та зменшення експресії генів, залучених до її репарації. Тому вчені з Університету імені Бар-Ілана та Тель-Авівського університету вирішили перевірити, чи може бути фактором гомеостатичного тиску, що спонукає до сну, саме накопичення дефектів. Тоді відмінності в тривалості сну різних видів можна було б пояснити сприйнятливістю ДНК до пошкоджень та відмінностями у впливі на них мутагенних факторів.



Як вивчали зв'язок пошкоджень ДНК та сну?



Дослідження провели на тваринах-рибках даніо реріо (Danio rerio). Це популярні модельні організми, особливо у вивченні механізмів сну. Робота мозку, процеси пошкодження та репарації ДНК у них подібні до таких у ссавців. У них також виявили зміни мозкової активності під час сну, що нагадують фази повільного сну та швидких рухів очей (REM-сон), властивих людині. Крім цього, дані реріо є зручними моделями, оскільки на личинковій стадії прозорі, що дозволяє легше спостерігати роботу окремих органів і клітин піддослідних.



Спочатку вчені перевірили, як змінюватиметься тривалість сну рибок, якщо втрутитися в їхній звичайний режим активності, і скільки сну їм достатньо, щоб знизити гомеостатичний тиск. Далі вони з'ясовували, чи спонукає тварин до сну індукувати пошкодження ДНК їхніх нейронів ультрафіолетовим випромінюванням чи нейрональною активністю. Для посилення останньої вчені застосували препарат, що призводить до сильного збільшення мозкової активності. Зрештою, вчені порівняли у рибок експресію генів, залучених до процесів репарації ДНК, протягом дня, ночі, а також після депривації сну. Так вони прагнули дослідити механізм виправлення помилок ДНК під час сну.



Що нового дізналися про пошкодження та репарацію ДНК та сон?

Досліди показують, що для зниження гомеостатичного тиску сну рибкам достатньо поспати шість годин протягом ночі. Якщо перешкоджати цьому та зменшити тривалість нічного сну менше шести годин, виправлення дефектів ДНК відбувається менш ефективно, і тварини схильні частіше засипати вдень, щоб надолужити нестачу.



Наступні досліди показали, що після того, як у нейронах рибок спричинили пошкодження ДНК збільшенням нейрональної активності або впливом ультрафіолету, час сну тварин суттєво збільшився. Це свідчить про припущення, що пошкодження ДНК, незалежно від його причин, сприяє настанню сну.



У роботі зазначається, що під час сну в клітинах нейронів накопичуються білки, які допомагають знизити кількість дефектів ДНК, зокрема Rad52 та Ku80. І ключову роль у процесі грає білок Parp1. Він є детектором дволанцюжкових пошкоджень ДНК і накопичується у відповідних ділянках, позначаючи їх протягом часу неспання та запускає репаративні процеси під час сну, зокрема, посилення хромосомної динаміки, що сприяє покращенню ефективності репарації відповідними білками. Штучне збільшення експресії Parp1 у даних реріо призводило до збільшення часу сну та більш ефективного відновлення вражень ДНК. Тоді як блокування білка, навпаки, робило рибок бадьорими всупереч накопиченню пошкоджень, виправлення яких виявилося порушеним. Це наводить на думку. що саме Parp1 відповідальний за настання сну. Досліди на мишах теж підтвердили роль Parp1 у сприянні сну:



Вчені підсумовують, що Parp1 сигналізує про пошкодження ДНК, сприяє засинанню для активації репараційних процесів та зменшення гомеостатичного тиску. У той самий час його недолік маскує потребу уві сні, навіть при збільшенні кількості пошкоджень ДНК. Вчені зазначають, що це може пояснити, чому пацієнти з раком, які приймають інгібітори PARP1, зазнають хронічної втоми: ймовірно, через ліки у них порушується сон і гомеостатичний тиск не знижується, а отже, втома залишається. Автори сподіваються, що подальші дослідження допоможуть краще з'ясувати, як пов'язані сон, старіння та нейродегенеративні захворювання.