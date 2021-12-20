Дослідження: чому постільні клопи не люблять тригліцериди людської шкіри

12:40 15 грудень Київ, Україна

Команда американських та італійських учених встановила, що людська шкіра продукує різні речовини, одні з яких полегшують пошук комахами-паразитами людини, інші відлякують. Результати дослідження свідчать, що постільні клопи уникають тригліцеридів шкіри людини, через що надовго не затримуються на тілі. Стаття була опублікована в журналі Scientific Reports.



Хто такі постільні клопи, чим вони шкідливі та чому тікають після укусів?



Постільні клопи (Cimex lectularius) - облігатні кровососні паразити, що живуть в безпосередній близькості від людини. Ці комахи харчуються вночі, а вдень ховаються ближче до жертв. Постільні клопи живуть близько року, за несприятливих умов впадають у стан, близький до анабіозу, або мігрують у пошуку наступної жертви для паразитування на ній. Отже, це — живучі, витривалі паразити, боротьба з якими ведеться шляхом нагрівання приміщення до температури понад 48 градусів за Цельсієм протягом кількох годин або застосуванням інсектицидів. Крім безпосереднього факту наявності укусів негативний вплив на здоров'я людини пов'язаний ще й з можливим виникненням алергічних реакцій на укуси, появою стресу, а також забрудненням внутрішнього середовища гістаміном та різними мікроорганізмами.



На відміну від деяких членистоногих гематофагів, що утворили тісні взаємозв'язки зі своїми господарями (наприклад, воші, блохи), постільні клопи не відпочивають і не живуть на своєму господарі, а натомість ховаються поблизу господаря під ліжком, диваном тощо. Для пошуку здобичі постільні клопи використовують той же набір сигналів, які зазвичай використовують інші членистоноги-гематофаги, а саме вуглекислий газ, тепло- та хемосенсорні сигнали. Вуглекислий газ і тепло вказують на напрям, де є здобич, а людські запахи приваблюють постільних клопів. Однак, оскільки комахи не затримуються на тілі людини, дослідники з Університету Кентуккі спільно з вченими з Університету штату Північна Кароліна та Дерматологічного інституту Сан-Галікано в Римі допустили думку про подвійну природу сигналів від господаря, які залучають клопів та відлякують їх від затримки на тілі людини. Оскільки джерелом запахів є шкіра людини, до складу якої входять численні леткі та нелеткі хімічні сполуки, дослідники вирішили, що деякі з цих речовин запобігають затримці клопів на тілі людини.



Як досліджували чутливість постільних клопів до запахів?



Дослідники оцінювали поведінку постільних клопів у укриттях, оброблених екстрактами людської шкіри. Для отримання мазків зі шкіри людини вчені підібрали 6 волонтерів (різної статі та раси). Методами фракціонування та хроматографії (тонкошарової, рідинної, газової хроматографії-мас-спектрометрії) виявляли сполуки шкіри людини, які запобігають затримці постільних клопів на тілі людини.



Для дослідження вчені використовували чотири популяції постільних клопів, з яких одна – стандартна лабораторна популяція, три – зібрані із заражених будинків. Комах тримали у пластикових контейнерах з відповідною вологістю, температурою та тривалістю світлового дня, годували кров'ю кроликів дефібринованою. Поведінка комах досліджувалася у чашках Петрі, даючи їм можливість вибору укриття з фільтрувального паперу, обробленого хімічними сполуками чи ні (контроль). Для дослідження використовували такі речовини: мазки (змиву) зі шкіри людей, екстраговані в гексані змиву зі шкіри людей, різні фракції з мазків або чисті тригліцериди (трімірістин, трипальмітин, тріестеарин, тріолеїн, трілінолеїн і тріліноленін).

Які схованки вибирали комахи?



Клопи всіх популяцій для схованки переважно вибирали укриття з необробленого контрольного фільтрувального паперу. Причому більше 94 відсотків дорослих чоловічих особин віддавали перевагу контрольному укриттю. Вчені зробили висновки, що саме сполуки зі шкіри людини запобігають тому, щоб комахи залишились на тілі людини.



У визначених біоактивних фракціях екстрагованих змивів виявили значний вміст тригліцеридів. При подальшому дослідженні вчені встановили, що найбільша частка належить жирним кислотам з довжиною ланцюга від 14 до 18 атомів карбону.



Реакції клопів на жирні кислоти вчені почали перевіряти із трипальмітину. Вони встановили, що укриття, оброблені трипальмітіном у кількості 60 мікрограмів, мали негативний вплив, оскільки комахи вибирали контрольне необроблене укриття. Тому для дослідження реакцій комах на інші жирні кислоти вчені брали реактиви в такій кількості. Постільні клопи уникали укриття, оброблених сполуками насичених та ненасичених жирних кислот (від С42 до С54) – тримирістин, трипальмітин, тріестеарин, триолеїн, трилінолеїн та триліноленін. Було також встановлено, що ні довжина карбонового ланцюга, ні кількість подвійних зв'язків у сполуках не змінили поведінкових реакцій комах.



Таким чином, проведене дослідження демонструє, що субстрати, оброблені змивами зі шкіри людини або власне з'єднання шкіри людини можуть запобігти затримці клопів. З багатьох сполук, знайдених на шкірі людини, тригліцериди запобігали затримці постільних клопів у дослідних укриттях. Хоча необхідні подальші дослідження, щоб з'ясувати, чому постільні клопи не люблять тригліцериди і чи є в шкірі людини інші потенційні засоби від постільних клопів, автори вважають, що результати можуть значно підвищити ефективність боротьби з паразитами.