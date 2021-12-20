Дослідження: бджоли замінили квіти на м'ясо та навчилися перетравлювати тваринний білок

16:28 24 листопад Київ, Україна

Американські біологи досліджували кишковий мікробіом видів бджіл, що видобувають білок не з пилку квіток, а з трупів хребетних тварин. З'ясувалося, що при переході до некрофагії комахи втратили кілька типових для їхніх предків груп мікробів, отримали у значній кількості молочнокислих та оцтовокислих бактерій, які можуть робити їх стійкими до патогенів падалі та допомагати у перетравленні м'яса. Про свої відкриття вчені повідомили в статті журналу mBio.



Що зацікавило вчених у кишковому мікробіомі бджіл?



Кишковий мікробіом та дієта сильно взаємопов'язані. Так, зміна раціону спричиняє зміни мікробного складу травної системи, а та, зі свого боку, може господареві дати можливість харчуватися новими продуктами. Наприклад, бджоли мають бактерії, які допомагають перетравлювати токсичні вуглеводи в нектарі деяких рослин. Це допомагає підтримувати здоров'я бджіл, чиє харчування покладається на пилок і нектар квітів. Проте чи всі бджоли є вегетаріанцями. Ці комахи взагалі походять від хижих ос, здобиччю яких були комахи, які харчувалися пилком та нектаром. Тривале харчування такими комахами поступово призвело їх до можливості перетравлювати рослинні продукти, на які вони врешті-решт перейшли. Але потім частина бджіл-вегетаріанців із групи безжальних (що не мають функціонального жала) перейшла на харчування падаллю — періодично чи на постійній основі. До останніх належать лише три види бджіл з роду Trigona, що мешкають у тропіках Центральної та Південної Америки. Необхідний їм білок вони отримують не з пилку, а шляхом поїдання трупів хребетних тварин, що зовсім не схоже на дієту їхніх предків. Ентомологи з університету Корнелл, Каліфорнійського університету в Ріверсайді і Колумбійського університету провели дослідження, щоб з'ясувати, як змінився кишковий мікробіом бджіл при цьому переході.



Як дослідити, що відбувалося з кишковими мікробами бджіл-некрофагів?



Вчені порівняли кишкові мікробіоми безжальних бджіл із трьох різних груп - які харчуються пилком; які є факультативними некрофагами, тобто періодично їдять падаль; які є облігатними некрофагами, тобто живляться трупами тварин на постійній основі. Всього в аналіз включили дані про 159 бджіл з дев'яти родів та 17 видів, зібраних у Коста-Ріці за допомогою приманок з курятини, розташованих на 32 локаціях. Аналіз мікробіоми проводили за визначенням нуклеотидної послідовності властивого бактеріям гена 16S рРНК в молекулах ДНК, виділених з травної системи відловлених бджіл.



Як бджоли замінили ароматні квіти ароматним м'ясом?



Серед трьох груп вивчених бджіл найбільшу кількість основних типових для бджіл видів бактерій виявили у тих, що, як і більшість інших бджіл, харчуються пилком та нектаром квітів. Це були такі мікроби як Bifidobacterium, Snodgrassella, Bombilactobacillus та Lactobacillus, а також асоційовані з бджолами або квітками Bombella, Gluconobacter та Neokomagataea. У факультативних некрофагів мікробіом сильно варіював, ймовірно, залежно від дієти в короткостроковій та довгостроковій перспективі. Але в цілому був надмірно представлений бактеріями Acinetobacter, Bifidobacterium та Enterococcus. У облігатних некрофагів деякі мікроорганізми були представлені у більшій кількості, ніж у двох інших груп. Наприклад, вчені виявили у них велику кількість молочнокислих бактерій Apilactobacillus kosoi, а також бактерій, асоційованих з м'ясом: Carnobacterium, Brochothrix і Vagococcus, деякі з яких знаходили і на курячому м'ясі. Мікробіом цих бджіл виділявся ще й з великою кількістю оцтовокислих бактерій, таких як Commensalibacter та Acetobacter. Але майже був позбавлений ключових для багатьох бджіл бактерій Gilliamella та Snodgrassella.



Результати вивчення вказують, що при переході від квіток до трупів хребетних бджоли змінювали кишковий мікробіом. Вони втратили деякі основні групи бактерій, які були притаманні їхнім предкам, але які, мабуть, втратили свою значимість. Вони отримали у великій кількості молочнокислих та оцтовокислих бактерій, які, ймовірно, сприяли освоєнню нової їжі. Такі мікроби є у великій кількості і в інших тварин-падальників, роблячи середовище їхньої травної системи кислим, менш придатним для розмноження патогенів, поширених у падалі. Крім цього, такі бактерії можуть допомагати бджолам перетравлювати саме м'ясо, подібно до того, як шлунковий сік та ферменти роблять це у людей. Автори закликають провести більше досліджень, щоб з'ясувати роль кишкового мікробіома у харчуванні бджіл.