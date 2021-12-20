Дослідження: особливості кишкової мікрофлори бегемота поширюються далеко за межами його організму

13:17 02 грудень Київ, Україна

Випорожнюючись у водоймища, бегемоти уподібнюють мікробний склад водного середовища до свого кишкового мікробіому, що впливає на протікання біогеохімічних процесів у водоймі, з'ясувала група вчених із США та Кенії. Зокрема, бегемоти можуть сприяти формуванню системи метакишківника, при якому мікроби кишківника продовжують виконувати функції поза організмом тварини і є резервуаром кишкового мікробіому для інших тварин. Дослідження опубліковано в журналі Scientific Reports.



Що це за система метакишківника?



Бегемоти (Hippopotamus amphibius) — великі напівводні тварини, і вони значно впливають на своє довкілля. Більшість свого часу вони проводять у воді, у невеликих озерцях або біля берегів річок, і лише вночі виходять на кілька годин на суходіл, щоб поживитися травою. Потім вони знову повертаються до води, де перетравлюють з'їдене та випорожнюють неперетравлені залишки їжі. Таким чином, бегемоти удобрюють водоймища великою кількістю органічної матерії та поживних речовин. Але разом із цими речовинами у середовище виділяється безліч кишкових мікроорганізмів, які допомагають тваринам засвоювати їжу та забезпечують необхідними поживними речовинами. При великому скупченні бегемотів через велику кількість виділеної ними органіки у водоймах поблизу бегемотів може майже повністю вичерпуватися кисень, що схоже на умови кишківника.



Як перевіряли власну гіпотезу вчені?



Дослідження провели в екосистемі Серенгеті-Мара у Кенії, через яку протікає річка Мара. На території проживає понад чотири тисячі бегемотів, поширених у близько 170 природних водних об'єктах.



Автори нової роботи зібрали та проаналізували зразки фекалій десяти бегемотів, що населяли водоймища: як багаті киснем, так і майже безкисневі через значне удобрення бегемотами, а також проміжні за цим показником. Так, вчені з'ясовували профіль кишкового мікробіому тварин, а потім зіставили його з результатами вивчення мікробного складу та біогеохімічних показників різних шарів води самих водойм. Додатково вчені провели експеримент у лабораторії, змоделювавши роль кишкового мікробіому бегемотів у змінах мікробного угруповання та біохімічних процесів водойм, що населяються цими тваринами.



До чого привело дослідження?



Вивчення бегемотового кишкового мікробіому показало, що у різних особин досить подібне кишкове біорізноманіття. Домінантними були бактерії Macellibacteroides, Acinetobacter, Bacteroides та Lysinibacillus.



Мікробний склад різних шарів води сильно відрізнявся у водоймищах, залежно від того, який внесок органіки в них роблять бегемоти. Але мікробні угруповання з найбільш удобрених бегемотами частин водойм найбільше скидалися на кишковий мікробіом тварин. Усього донна вода в таких місцях поділяла з мікробіомом кишківника бегемотів мікробів 87 таксонів, що активно функціонували (для порівняння, вище за течією загальними були лише 11 таксонів). Найбільша їхня кількість належить до Firmicutes та Bacteroidetes. З них найбільше перекриття було притаманне облігатним анаеробним бактеріям Clostridia та Macellibacteroides, з якими також позитивно корелювали такі показники води, як біохімічна потреба кисню, вміст СО2, СН4, розчинений органічний вуглець та H2S, серед інших. Моделювання ролі мікробіому в біохімічних процесах водойм дало подібні результати, вказуючи, що кишкові мікроби бегемотів можуть викликати вагомі зміни у показниках води, які впливають і на інші організми.

Автори вважають свої результати свідченням на користь концепції метакишківника, за якої кишкові мікроби продовжують виконувати свої функції і поза тілом господаря. Таким чином, їхня роль у водоймах виходить за межі лише добрива поживними речовинами. Оскільки в організмі бегемотів мікроби виконують такі важливі функції, як синтез амінокислот, вітамінів, жирних кислот та метаболізм вуглеводів, то у воді вони можуть постачати цими речовинами та функціями інших організмів, зокрема, колонізуючи їхні кишківники. Але які наслідки має внесок мікробів бегемотів у водойми для цілої екосистеми, слід вивчити ще у наступних роботах. Автори вважають, що такий самий вплив на навколишнє середовище можуть зробити й інші тварини, які збираються щільними групами, особливо у водних середовищах.