Дослідження: одномісячні діти мають почуття гумору, а після 11 місяців - жартують самі

13:22 23 листопад Київ, Україна

Група вчених із Великобританії, Туреччини та США показала, що перші прояви почуття гумору можуть з'являтися у дітей після першого місяця життя. При цьому половина досліджених дітей сприймали гумор із другого місяця, а жартувати самостійно починали з одинадцяти місяців. З'ясувати це дозволила анкета для батьків, спрямована на виявлення у дітей ранніх проявів гумору та розвитку конкретних його видів. Дослідження опубліковано в журналі Behavior Research Methods.



Чому досліджували гумор у дітей?



Гумор - це універсальна риса людей, яка важлива для подолання стресу, пошуку друзів, набуття популярності, творчості та навчання. Низка учених вивчали ранній прояв гумору, проте ці дослідження були вичерпними і охоплювали лише окремі вікові діапазони. Крім того, вивчення в умовах експерименту не повною мірою показує сприйняття дітьми гумору у повсякденному житті. Розробка зручного способу визначення того, які типи гумору присутні на кожному з етапів розвитку дитини, є актуальним завданням. Вчені Брістольського університету разом із британськими, турецькими та американськими колегами зосередилися на розробці опитувальника для батьків, який би дозволив оцінити розвиток почуття гумору у дітей.



Як організували дослідження?



На основі даних наукової літератури автори створили вичерпний список потенційних типів гумору, які цінують діти віком від 0 до 47 місяців. Після цього було розроблено питання для батьків про кожен тип гумору з конкретними роз'ясненнями, у чому він повинен полягати. Наприклад, для гумору «Дивні дії з предметами» вчені сформулювали пояснення так: «Дивні дії з предметами, наприклад, використання неправильного кінця ложки або розміщення чашки на голові».



В результаті було створено анкету, яку автори протестували на початковій групі учасників у кількості 219 осіб. Після перевірки на валідність анкету, що містить 21 питання, було запропоновано ще 587 учасникам. На наступному етапі дітей разом із батьками запросили взяти участь у лабораторному дослідженні гумору, щоб визначити, чи збігаються оцінки почуття гумору дітей батьками та експериментаторами. Крім того, враховувалася оцінка гумору дитини другим батьком та залучалися різні демографічні групи (наприклад, з різних країн: Австралії, Великобританії, США тощо). Що діти вважали кумедним? На основі даних наукової літератури автори створили вичерпний список потенційних типів гумору, які цінують діти віком від 0 до 47 місяців. Після цього було розроблено питання для батьків про кожен тип гумору з конкретними роз'ясненнями, у чому він повинен полягати. Наприклад, для гумору «Дивні дії з предметами» вчені сформулювали пояснення так: «Дивні дії з предметами, наприклад, використання неправильного кінця ложки або розміщення чашки на голові».В результаті було створено анкету, яку автори протестували на початковій групі учасників у кількості 219 осіб. Після перевірки на валідність анкету, що містить 21 питання, було запропоновано ще 587 учасникам. На наступному етапі дітей разом із батьками запросили взяти участь у лабораторному дослідженні гумору, щоб визначити, чи збігаються оцінки почуття гумору дітей батьками та експериментаторами. Крім того, враховувалася оцінка гумору дитини другим батьком та залучалися різні демографічні групи (наприклад, з різних країн: Австралії, Великобританії, США тощо).



Вчені виключили анкети батьків дітей до 1 місяця, у яких почуття гумору було оцінено в «0» балів. Далі аналізувалися дані лише дітей від 1 до 47 місяців. В результаті, старші одного місяця і молодше одного року діти цінували ігри в хованки (наприклад, «ку-ку»), лоскотання, смішні вирази обличчя, рухи, голоси та звуки, а також дивні дії з предметами, тобто переважно фізичні, зорові та слухові форми гумору.

Після 12 місяців стрімкої популярності набирали види гумору, що передбачали отримання реакції з боку інших, – те, що прийнято називати непослухом. Це включало дражнення, показ прихованих частин тіла (наприклад, зняття одягу), залякування та табу (наприклад, туалетний гумор). Дітей цього віку також смішило вдавання з себе чогось іншого, наприклад, тварини. Для дворічних дітей велике значення мали мовленнєві жарти: неправильне називання предметів, гра з поняттями (наприклад, собаки говорять м'ял) і безглузді слова. Діти цієї вікової групи також демонстрували агресивний гумор: висміювання інших та фізичні дії (наприклад, штовхання, смикання за волосся тощо). Вченими було виявлено, що діти старше трьох років найчастіше жартують із соціальними правилами (наприклад, вигадують беззмістовні кумедні слова, пускають кота на обідній стіл).



Половина досліджених дітей сприймали гумор із другого місяця життя. А починаючи з 11 місяців більшість дітей вже активно жартували самі. Складали жарти часто: близько половини з них жартували протягом останніх трьох годин до заповнення анкети.



Такі чинники як країна проживання, соціально-економічний статус батьків, стать дитини, наявність у неї братів чи сестер і тривалість відвідування дитячого садка не мали істотного впливу на розвиток почуття гумору дитини.



Водночас автори згадують деякі обмеження. Оскільки більшість дітей не розуміють іронію до чотирьох років, вона не вивчалася в цьому дослідженні, проте є свідчення того, що деякі дошкільнята здатні сприймати її вже у два роки. Також з огляду на те, що в лабораторному вивченні гумору відмовилися брати участь 24 запрошені дитини, дослідження може не включати типи гумору, поширені серед більш сором'язливих дітей.



Автори стверджують, що розроблену ними п'ятихвилинну анкету та зроблені висновки можна використовувати у майбутніх дослідженнях дитячого гумору. Ця інформація також буде корисна вихователям дошкільних закладів, батькам та дитячим ЗМІ: для планування уроків, спілкування з дітьми та створення успішних книг, телевізійних шоу та програм безпосередньо для цільової аудиторії.



Почуття гумору здатне впливати на різні аспекти життя дитини, але разом з тим, довкілля теж відіграє важливу роль. Зокрема, вчені з'ясували, що проведення часу на природі позитивно впливає на імунну систему дітей. Інше дослідження показує, що ментальне здоров'я дітей пов'язане з типом природного середовища. Так, діти, які більше часу проводять серед дерев, мають кращі когнітивні здібності та менше емоційних та поведінкових проблем.