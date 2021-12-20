Дослідження: несприятливі умови сприяють зміні партнера серед самок альбатросів

18:16 25 листопад Київ, Україна

Група португальських, британських та американських вчених показала, що моногамні чорноброві альбатроси частіше розлучаються з партнерами у роки з аномальним підвищенням температури моря. Несприятливі умови погіршують здатність птахів вивести потомство, що спонукає самок змінити партнера, навіть коли вони успішно виводили разом пташенят. Дослідження опубліковано в журналі Proceedings of the Royal Society B.



Наскільки звична моногамія у птахів?



Моногамія є поширеною стратегією розмноження у багатьох тварин. Особливо вона властива птахам, серед яких близько 90 видів схильні формувати пари лише з одним партнером, іноді залишаючись із ним на все життя. Основними причинами пошуку нового партнера є смерть попереднього чи розлучення. Останнє викликано обмеженим вибором пари, при якому існує ймовірність, що партнерство стане невигідним, погіршуючи репродуктивний успіх одного або обох партнерів. Тоді зміна пари може бути найкращим варіантом все виправити. У птахів стимулом до розлучення часто є невдале гніздування чи загибель пташенят. І навіть у такому випадку деякі довгоживучі види схильні залишатися зі своїм старим партнером, оскільки з досвідом вони краще взаємодіють і підтримують один одного, а для того, щоб завести нового партнера, потрібно починати все спочатку і витрачати багато енергії на пошуки та залицяння. Одними з таких видів є чорнобровий альбатрос. Thalassarche melanophris) — морський птах, що проживає в океанах Південної півкулі, і схильний формувати пари на все життя. Але як показало дослідження вчених Лісабонського університету, Південноатлантичного інституту досліджень навколишнього середовища та Університету Монтани, зміни природного середовища можуть підвищити частоту розлучень альбатросів.



Що досліджували вчені?



Навколишнє середовище відіграє важливу роль у житті популяцій, впливаючи з їхнє виживання і продуктивність. Зміни умов середовища здатні суттєво погіршити виживання у популяції, зокрема, потомства, і, можливо, побічно призвести до зростання частоти розлучень у моногамних видів тварин. Цю гіпотезу неодноразово описували у науковій літературі, але її якісної перевірки не проводили, тому цим вирішили зайнятися автори нової роботи.



Вчені зосередилися на популяції чорнобрових альбатросів, що гніздяться на Фолклендських островах. Вони хотіли з'ясувати, чи змінюється частота розлучень пар цих птахів залежно від мінливості середовища. Для цього вони проаналізували дані спостережень приблизно за 15 500 парами альбатросів між 2004 та 2019 роками. У цей час щорічно вони оцінювали гніздування в п'яти колоніях, ідентифікуючи нерозмножування окільцьованих птахів і окільцьовуючи нових птахів, які почали гніздування. Також вчені робили щоденні спостереження за яйцями та пташенятами у гніздах. Отже, дані про птахів у різні роки зіставляли з річними коливаннями факторів навколишнього середовища, які істотно впливають на продуктивність альбатросів — температури поверхні моря та інтенсивності вітру.



Як зміна довкілля впливає на міцність пар альбатросів?



У середньому відсоток розлучень у чорнобрових альбатросів за 15 років спостереження становив 3,7 відсотка (варіюючись від 0,8 до 7,7 відсотка). При цьому дослідники виявили, що він суттєво залежить від температури поверхні моря: у роки, коли вона аномально висока, пари альбатросів розпадаються частіше. У 2017 році, коли поверхня моря була найтеплішою, партнерів змінила максимальна кількість птахів – 7,7 відсотка. Загалом показник температури пояснював 35 відсотків варіабельності частоти розлучень.



Головним фактором, що штовхав птахів до зміни партнера, виявився невдалий досвід гніздування, особливо коли поразка відбувалася на ранній стадії виведення пташенят. Наприклад, якщо яйце не вилупилося, самки були в 5,2 раза схильні шукати нового партнера в порівнянні з самками, у яких яйце вилупилося, але проблеми настали пізніше; та в 5,4 раза, порівняно з самками з успішним гніздуванням. Цікаво, що після розпаду пари самці мають набагато нижчі шанси знайти собі нового партнера, ніж самки. І в порівнянні з самками, вони з меншою ймовірністю покращать свій репродуктивний успіх із новою партнеркою.





Результати вказують, що саме самки отримують більше вигод від розлучення та, ймовірно, найчастіше є їхніми ініціаторами. Причиною може бути те, що ранні проблеми з виведенням пташенят вказують самкам на погані якості самця, наприклад, на його безпліддя або погані батьківські навички, наприклад, здатність висидіти яйце (у парах альбатросів самка і самець висиджують яйце, чергуючись). Однак потепління моря призводить до зменшення кількості доступної альбатросам їжі - риби та інших морепродуктів. У роки аномально високих температур недостатнє харчування може негативно впливати на здоров'я птахів, погіршуючи їхню здатність до розмноження. А підвищений через несприятливі умови рівень стресу у самок може призводити до помилкового приписування невдач своїм партнерам, ініціюючи розлучення, навіть якщо попередні роки вони успішно виводили потомство разом. Також можливо, що через дефіцит ресурсів деякі особини проводять більше часу в морі, прилітають на місце гніздування пізно, коли не дочекавшись, їхні партнери знаходять нову пару. Вчені вважають, що зростання частоти опосередкованих середовищем розлучень у тварин є недооціненим наслідком глобальної зміни клімату.